Sins of the Flesh, la mise à jour est gratuite disponible pour Cult of the Lamb

Cette mise à jour de contenu, la plus importante et perverse à ce jour, étend encore un peu l’influence de la secte avec une série de nouvelles quêtes, améliorations et fonctionnalités, en plus d’une ressource inédite délicieusement diabolique qui récompense celles et ceux qui céderont aux péchés de la chair.

Cette bonne nouvelle arrive tandis que le culte n’en finit plus de grandir : Cult of the Lamb s’est vendu à plus de 3,5 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2022. Longue vie à l’agneau !

Profitez dès maintenant de cette pléthore de plaisirs aussi inédits qu’interdits sur PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Pour fêter cette sortie, Cult of the Lamb bénéficie d’une réduction de 40 % pendant une semaine (du 16 au 23 janvier).