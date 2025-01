Apprenez à gérer le chaos quotidien d’un musée dans la nouvelle vidéo de Two Point Museum

Partager Facebook

wo Point Museum emporte les joueurs dans un monde où l’art rencontre l’absurde et les expositions rencontrent les choix discutables de la direction. Afin de préparer tous les aspirants conservateurs à la gestion de leur empire lors de la sortie de Two Point Museum le 4 mars 2025, cette vidéo offre un aperçu des subtilités plus ou moins grandes de la gestion de musée.

Le fonctionnement d’un musée est un véritable numéro d’équilibriste aux proportions épiques. L’argent provient de la vente des billets, des dons et des prix tout à fait raisonnables de la boutique de cadeaux. Mais attention, entre les expéditions, le marketing, l’atelier, les décorations, les formations et les dépenses diverses, vous pourriez bien finir dans le rouge. Heureusement, les emprunts et les parrainages sont toujours disponibles en cas de besoin, bien qu’ils représentent également des risques.

Un autre pan majeur de la gestion de musée est la supervision du personnel. Votre personnel représente les fondations de votre musée… et souvent de sacrés maux de tête. Les experts analysent les expositions et les entretiennent, les concierges s’occupent de la propreté et travaillent à l’atelier, les assistants gèrent les billetteries, les boutiques de cadeaux et les expéditions, et pour finir, les agents de sécurité protègent les expositions, récupèrent les dons et maintiennent l’ordre. Un personnel qualifié est coûteux, et les conservateurs doivent s’assurer d’offrir des salaires adéquats sous peine de subir le courroux de leurs employés. Alors, vous vous sentez de taille pour relever le défi ?

Concevez la visite parfaite dans Two Point Museum en envoyant vos experts en expédition pour découvrir de nouvelles expositions, maintenez le musée dans un état impeccable et empêchez les enfants de jouer avec vos os de dinosaures. Two Point Museum sortira sur PC, PlayStation 5 et XBOX X|S le 4 mars 2025, avec un accès anticipé le 27 février pour les joueurs ayant précommandé la version Explorer Edition numérique.