Warner Bros. Games annonce la prise en charge officielle du modding pour Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

À compter du 30 janvier, les joueurs pourront télécharger le dernier patch sur Steam et Epic Games Store pour accéder aux mods disponibles et les télécharger directement depuis le menu principal du jeu. Ainsi, ceux qui souhaitent créer leurs propres mods pourront le faire grâce au kit de création Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, disponible gratuitement sur Epic Games Store.

​CurseForge, l’un des plus grands sites de mods et d’add-ons pour jeux vidéo, hébergera et modérera les mods de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Le kit de création prendra en charge le modding de nouvelles quêtes, de donjons ainsi que les améliorations de personnages telles que les skins et autres cosmétiques. Les mods pourront ensuite être soumis par l’intermédiaire de la plateforme CurseForge pour être publiés dans le jeu.

Pour plus de précisions sur le système de modding intégré, le développeur de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, Avalanche Software, a dévoilé une nouvelle vidéo qui explique ce qui attend les joueurs, et présente plusieurs mods appréciés du studio qui seront disponibles lors du lancement de la fonctionnalité le mois prochain. La vidéo met en avant le mod « Dungeon of Doom », qui consiste en un donjon truffé de combats et de secrets, mais également des ​ mods de remplacement de balais, un système de création de personnages plus complet, des possibilités de personnalisation des tenues et bien plus encore.

Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, le jeu acclamé par la critique et n°1 des ventes en 2023, a été écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires. Le jeu est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. ​ ​ ​