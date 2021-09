ASHLEY TISDALE présente son rôle dans DARK PICTURES ANTHOLOGY : HOUSE OF ASHES

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans cette première partie d’une interview exclusive, Ashley Tisdale, interprète de Rachel King dans House of Ashes, explique comment s’est déroulé son tout premier tournage pour un jeu vidéo.

Découvrez ses sessions de captures de mouvement, des séquences en coulisses ainsi que son rapport au genre de l’horreur.

House of Ashes est dès maintenant disponible en précommande et sortira le 22 octobre 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

The Dark Pictures Anthology est une série de jeux d’horreur cinématographiques indépendants, conçus pour offrir régulièrement une nouvelle expérience terrifiante. Les jeux présentent tous une nouvelle histoire, un nouveau décor et de nouveaux personnages. Les joueurs pourront vivre des moments de tension et de terreur seul grâce au mode solo, jusqu’à 2 joueurs en ligne dans le mode Histoire Partagée ou jusqu’à 5 joueurs en local grâce au mode Soirée TV.