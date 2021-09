World War 3 : une version améliorée arrive le 30 septembre pour les joueurs de l’accès anticipé

Partager Facebook

MY.GAMES et The Farm 51 annoncent la date de lancement de l’alpha test réservé aux joueurs vétérans de World War 3. Il s’agit d’un événement exclusif pour ceux et celles qui ont acheté le jeu pendant l’accès anticipé. Il débutera le 30 septembre à 14h00 et s’achèvera le 4 octobre à la même heure.

Il s’agit de la toute première fois où les joueurs vont pouvoir mettre la main sur la nouvelle version du jeu.

“Nous avons travaillé d’arrache-pied pour améliorer le jeu ces dernières années,” confie Kamil Bilczyński, directeur créatif de World War 3, “Je suis fier et impatient de montrer les résultats de ce dur labeur à nos estimés fans. Ils vont pouvoir découvrir une version nouvelle et améliorée de World War 3.“

“Depuis deux ans, nous travaillons ensemble sur chaque aspect de World War 3 pour en faire une expérience unique,” explique Alexey Larionov, producteur exécutif, “Nous sommes ravis de constater la passion et le soutien de nos fans. Nous voulons que les joueurs de la première heure puissent découvrir ce que World War 3 est devenu.“

Les joueurs pourront également obtenir un aperçu des progrès du développement pendant un livestream diffusé la veille du lancement de l’alpha test. Le 29 septembre prochain à 19h00, les développeurs présenteront les changements apportés au jeu ces dernières années.

Quatre cartes et deux modes de jeu seront disponibles et permettront de s’affronter dans les villes de Berlin, Varsovie, Poliarny et Moscou. Chaque carte se base sur des lieux du monde réel et devrait donc rappeler des souvenirs à ceux et celles qui les ont visités. Toutefois, l’impact d’un conflit mondial est bien présent visuellement, pour enrichir la jouabilité tout en proposant un théâtre de guerre familier.

Bien que cette phase de test ne propose pas l’intégralité des options de personnalisation, elle inclut toutefois une sélection d’uniformes et armes réalistes que les joueurs pourront ajuster en fonction de leurs préférences. Même si les armes et l’uniforme sont choisis avant la bataille, les personnages pourront emporter de l’équipement dans leur sac à dos pour parer à toute éventualité.

The Farm 51 décrit World War 3 comme une expérience de réalité interactive grâce à des cartes réalistes, une personnalisation poussée et des uniformes très détaillés. World War 3 propose une expérience immersive et accessible aux joueurs de tous les horizons. Jouabilité et animations ont été grandement améliorées depuis l’accès anticipé.

World War 3 s’ouvrira à encore plus de joueurs prochainement.