Avec World Tour, Street Fighter 6 propose une aventure solo intéressante

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans World Tour de Street Fighter 6, les joueurs pourront parcourir les rues de Metro City et de Nayshall pour affronter divers adversaires dans le but de gagner de l’expérience et des points. Ces derniers sont ensuite dépenser dans un arbre de compétences permettant de personnaliser davantage ses mouvements et attaques spéciales. A noter que les grands maîtres de l’art du combat – incarnés par les 18 personnages présents au lancement du jeu – apprendront aux joueurs leur style et coups spéciaux respectifs via des cadeaux ou des tâches résolues.

Les joueurs du World Tour de Street Fighter 6 créeront leur personnage unique dans le mode World Tour, puis pourront se rendre dans le mode Battle Hub pour participer à des combats d’avatars personnalisés contre d’autres joueurs en ligne. Ils utiliseront leur avatar adepte du style de combat de Dhalsim, du Screw Piledriver de Zangief et du Hadoken de Ken, ou toute autre combinaison de capacités qu’ils auront apprises dans le World Tour pour mystifier leurs adversaires.