Square Enix présente sa technologie de traitement automatique du langage

The Portopia Serial Murder Case est le premier jeu de Square Enix à exploiter le principe du Natural Language Processing avec des outils modernes.

Youichiro Miyake, directeur général de la division IA de Square Enix, explique comment l’éditeur japonais fait évoluer le jeu vidéo avec des outils dédiés au traitement de la langue naturelle :

À l’époque de la sortie de The Portopia Serial Murder Case (créé par Yuji Horii) dans les années 1980, la plupart des jeux d’aventure étaient joués à l’aide d’un système de “commande”, où le joueur devait saisir un texte pour décider des actions de son personnage. Les systèmes de saisie de texte libre de ce type permettaient aux joueurs de jouir d’une grande liberté. Cependant, ils s’accompagnaient d’une source commune de frustration. Les joueurs savaient quelle action ils voulaient effectuer, mais ne pouvaient pas le faire parce qu’ils ne trouvaient pas la bonne formulation. Ce problème était dû aux limites des performances des PC et de la technologie NLP (Natural Language Processing) de l’époque. 40 ans se sont écoulés depuis, et les performances des PC se sont considérablement améliorées, tout comme les capacités de la technologie NLP.

Les outils de traitement de la langue naturelle utilisés par Square Enix:

Traitement du langage naturel (NLP) : Une technologie qui permet aux ordinateurs d’extraire le sens du langage naturel – le type de langage que nous utilisons dans la communication quotidienne. L’apprentissage en profondeur effectué sur un vaste ensemble de données textuelles permet au système de comprendre des textes complexes (NLU) et de générer des réponses comparables à celles écrites par des êtres humains (NLG)

Compréhension du langage naturel (NLU) : Afin d’interagir avec les ordinateurs en utilisant le langage naturel, l’ordinateur doit comprendre ce que son partenaire humain essaie de lui dire, quelle que soit la formulation choisie. La compréhension du langage naturel est un domaine de recherche du NLP qui vise à permettre aux ordinateurs de comprendre correctement le langage naturel, dont le sens peut souvent être ambigu

Speech To Text (STT) : La synthèse vocale, ou reconnaissance automatique de la parole (ASR), permet de convertir la voix en texte écrit. Grâce à cette technologie, les joueurs peuvent donner des instructions en utilisant leur propre voix plutôt qu’un clavier

Génération de langage naturel (NLG) : La génération automatique de texte naturel est l’un des sujets de recherche les plus importants dans le domaine du NLP. Par exemple, des recherches sont en cours sur les moteurs d’IA qui peuvent répondre à des questions à la place d’opérateurs humains, ainsi que sur les chatbots alimentés par l’IA, qui devraient tous deux avoir une grande variété d’applications dans le monde réel

Square Enix AI Tech Preview : The Portopia Serial Murder Case est disponible gratuitement sur PC via Steam.