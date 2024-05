Partager Facebook

Averroès et Rosa Parks : deux unités de l’hôpital Esquirol, qui relèvent – comme l’Adamant – du Pôle psychiatrique Paris-Centre. Des entretiens individuels aux réunions « soignants-soignés », le cinéaste s’attache à montrer une certaine psychiatrie, qui s’efforce encore d’accueillir et de réhabiliter la parole des patients. Peu à peu, chacun d’eux entrouvre la porte de son univers. Dans un système de santé de plus en plus exsangue, comment réinscrire des êtres esseulés dans un monde partagé ?

Après « Sur l’Adamant », Nicolas Philibert poursuit son périple documentaire dans le monde de la psychiatrie. Plantant sa caméra avec tact et sur le long cours dans deux unités psychiatriques, le réalisateur d’ «Etre et avoir » nous offre une plongée au cœur d’entretiens individuels et de réunions patients-soignants. Les patients énoncent leur parcours de vie, leurs peurs, leur détresse et leur souffrance devant des soignants attentifs et bienveillants. Un film saisissant et bouleversant d’humanité !

Averroes & Rosa Parks

Un film de Nicolas Philibert

Distributeur : Adok Films

Durée : 143 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 8 mai 2024