Avis – ASUS ROG Raikiri II Xbox Wireless : une manette haut de gamme qui redéfinit le gaming sur Xbox et PC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec la ROG Raikiri II Xbox Wireless, ASUS s’attaque au marché des manettes gaming premium avec une proposition particulièrement ambitieuse. Joysticks TMR anti-dérive, micro-switchs ultra-réactifs, triple connectivité et station de recharge dédiée : cette manette Xbox et PC entend rivaliser avec les meilleures références du secteur. Mais ses performances justifient-elles réellement son tarif de près de CHF 200.-?

Avec la ROG Raikiri II Xbox Wireless, ASUS s’attaque frontalement au segment très convoité des manettes gaming haut de gamme. Commercialisée aux alentours des CHF 200.-, cette nouvelle référence estampillée Republic of Gamers entend séduire les joueurs les plus exigeants grâce à une fiche technique particulièrement ambitieuse. Joysticks TMR anti-dérive, micro-switchs inspirés de l’univers des souris gaming, connectivité triple mode et station de recharge dédiée : le constructeur taïwanais ne lésine pas sur les moyens pour rivaliser avec les références du marché, à commencer par la célèbre Xbox Elite Series 2.

Une question se pose toutefois immédiatement : une manette Xbox et PC peut-elle réellement justifier un tarif aussi élevé ? Pour convaincre, ASUS devait proposer une expérience irréprochable. Et sur le papier, la ROG Raikiri II Xbox Wireless semble disposer de sérieux arguments.

Un design sobre mais résolument premium

Contrairement à certains périphériques gaming misant sur une esthétique extravagante, ASUS adopte ici une approche plus mesurée. La ROG Raikiri II Xbox Wireless affiche un design élégant et relativement discret, rehaussé par quelques touches de rétroéclairage RGB situées sur les flancs ainsi qu’au niveau du logo Republic of Gamers placé au centre de la manette.

L’ensemble inspire la qualité grâce à une construction robuste et des matériaux agréables au toucher. La partie inférieure de la façade privilégie une finition lisse tandis que la partie supérieure bénéficie d’une texture légèrement granuleuse améliorant la préhension. Si le résultat est visuellement réussi, certains détails méritent néanmoins d’être soulignés. Les boutons A, B, X et Y ne profitent d’aucun rétroéclairage, ce qui nuit à leur lisibilité dans certaines conditions de luminosité. Les habitués de l’écosystème Xbox ne seront probablement pas gênés, mais les nouveaux utilisateurs pourraient avoir davantage de difficultés à repérer rapidement les différentes commandes.

Une ergonomie pensée pour la compétition

À l’image des meilleures manettes destinées à l’eSport et au jeu compétitif, la ROG Raikiri II Xbox Wireless multiplie les options destinées à optimiser la réactivité. À l’arrière, quatre boutons programmables tombent naturellement sous les doigts tandis que les gâchettes bénéficient d’un système de verrouillage permettant de réduire drastiquement leur course.

Cette fonctionnalité transforme instantanément les gâchettes analogiques en commandes quasi instantanées, un avantage particulièrement appréciable dans les jeux de tir compétitifs où chaque milliseconde compte. ASUS a également intégré différents interrupteurs dédiés à la gestion des modes de connexion ainsi qu’un compartiment permettant de ranger directement le dongle USB 2,4 GHz dans la manette.

Le constructeur fournit par ailleurs une station de recharge élégante qui facilite grandement l’utilisation quotidienne. Une fois la session de jeu terminée, il suffit de déposer la manette sur son socle afin de garantir une autonomie toujours optimale.

Des joysticks TMR qui changent la donne

L’une des principales innovations de cette ROG Raikiri II Xbox Wireless réside dans l’utilisation de joysticks exploitant la technologie TMR (Tunnel Magneto-Resistance). Cette solution de nouvelle génération vise à éliminer les problèmes de dérive qui affectent fréquemment les joysticks traditionnels tout en améliorant leur précision.

En pratique, la différence est perceptible. Les mouvements gagnent en finesse et en fluidité, tandis que la résistance appliquée aux sticks apparaît parfaitement calibrée. Ni trop souples ni excessivement rigides, ces joysticks offrent un excellent compromis entre confort et précision.

Les joueurs occasionnels ne remarqueront peut-être pas immédiatement cette évolution, mais les amateurs de jeux compétitifs ou les utilisateurs particulièrement sensibles à la précision des commandes apprécieront rapidement les bénéfices apportés par cette technologie.

ASUS fournit également deux joysticks plus longs destinés aux utilisateurs souhaitant affiner davantage leur contrôle, notamment dans les jeux de tir ou les simulations.

Des micro-switchs omniprésents pour une réactivité exemplaire

Autre point fort majeur : l’intégration de micro-switchs mécaniques sur la quasi-totalité des commandes principales. Les boutons A, B, X et Y profitent ainsi d’une sensation de clic particulièrement proche de celle offerte par les souris gaming haut de gamme.

Le D-Pad bénéficie lui aussi de cette technologie, tout comme les gâchettes lorsque leur mode de course réduite est activé. Résultat : chaque pression est instantanément enregistrée avec une précision remarquable.

Cette architecture procure une sensation de contrôle particulièrement satisfaisante et participe largement au positionnement premium de la manette. Même les joueurs moins expérimentés ressentiront immédiatement cette différence par rapport aux traditionnels boutons à membrane.

Triple connectivité et compatibilité étendue

ASUS mise également sur la polyvalence avec une connectivité particulièrement complète. La ROG Raikiri II Xbox Wireless peut être utilisée de trois manières différentes : via un câble USB-C, grâce à une connexion Bluetooth ou au travers d’une liaison sans fil 2,4 GHz utilisant le dongle fourni.

Cette dernière solution demeure la plus performante en matière de réactivité et constitue naturellement le mode privilégié pour le jeu compétitif. Le Bluetooth, plus économe en énergie, conviendra davantage aux usages multimédias ou aux parties moins exigeantes.

Compatible aussi bien avec les consoles Xbox que les PC sous Windows 10 et Windows 11, la manette dispose également d’une prise casque jack 3,5 mm permettant de connecter directement un casque audio.

Une expérience logicielle perfectible

C’est probablement sur le plan logiciel que la ROG Raikiri II Xbox Wireless montre ses principales limites. ASUS poursuit actuellement sa transition vers la plateforme GearLink, une interface accessible depuis un navigateur web.

Si l’idée de proposer une configuration universelle indépendante du système d’exploitation apparaît séduisante sur le papier, sa mise en œuvre reste perfectible. L’utilisateur doit encore jongler entre Armoury Crate et GearLink pour accéder à l’ensemble des paramètres avancés.

Plus surprenant encore, certaines fonctionnalités imposent l’utilisation de navigateurs spécifiques, ce qui nuit à l’expérience globale. Une intégration complète directement au sein d’Armoury Crate aurait sans doute permis une utilisation plus cohérente.

Heureusement, les possibilités de personnalisation restent nombreuses : réglage de la sensibilité des sticks, paramétrage des gâchettes, gestion des vibrations, configuration des boutons arrière ou encore personnalisation complète des effets RGB.

Une autonomie solide portée par une station de recharge

ASUS annonce jusqu’à 50 heures d’autonomie en connexion 2,4 GHz, à condition de désactiver les vibrations ainsi que le rétroéclairage RGB.

Dans un usage plus réaliste, les performances demeurent excellentes et la présence du dock de recharge fourni change véritablement l’expérience. En reposant simplement la manette sur sa station après chaque session, l’utilisateur bénéficie pratiquement d’une autonomie permanente sans jamais avoir à surveiller le niveau de batterie.

Verdict : une référence pour les puristes du gaming

Avec la ROG Raikiri II Xbox Wireless, ASUS livre l’une des manettes les plus ambitieuses du marché. Ses joysticks TMR anti-dérive, ses micro-switchs omniprésents, sa connectivité complète et son excellente ergonomie en font un périphérique particulièrement séduisant pour les joueurs compétitifs.

Tout n’est cependant pas parfait. Son tarif particulièrement élevé, certaines décisions ergonomiques discutables et une expérience logicielle encore immature empêchent cette manette d’atteindre la perfection.

Reste que pour les passionnés recherchant une précision maximale et des performances de premier ordre sur Xbox ou PC, la ROG Raikiri II Xbox Wireless s’impose comme l’une des propositions les plus abouties du moment. Une véritable vitrine technologique qui confirme les ambitions d’ASUS sur le marché du gaming haut de gamme.