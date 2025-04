Avis – Atelier Yumia : L’alchimiste des Souvenirs de la terre rêvée

Partager Facebook

Atelier Yumia incarne un changement majeur pour le studio japonais qui entame plusieurs évolutions en poussant plus loin le concept de base et en brisant certains codes propres à la série. Le but n’étant toutefois pas de renier l’héritage de la franchise, mais bien d’offrir un projet plus ambitieux et de toucher un public plus large.

Conditions de test : Atelier Yumia a été testé sur PlayStation 5 avec une édition physique fournie par l’éditeur. Le titre de Gusts propose divers paramètres graphiques et pour ce test, nous avons opté pour la fidélité. Atelier Yumia est disponible sur PC, Nintendo Switch et PlayStation 5 et pour la première fois sur Xbox.

Le premier axe sur lequel Atelier Yumia tranche par rapport au précédent opus est sûrement sa narration plus mature et son contexte bien plus sérieux. L’empire Aladassien, bastion de l’alchimie, a totalement disparu des suites d’un mystérieux cataclysme. Des cendres de cette catastrophe, le monde est en proie au mana et l’alchimie tenue responsable des maux du monde est devenue tabou et considérée comme un art apportant destruction et malheur. La jeune Yumia, héritière des préceptes alchimiques, tente de comprendre le rôle et la place de l’alchimie dans ce monde dévasté et entame un voyage pour découvrir son histoire perdue. Dans sa quête, notre héroïne, qui doit faire face au regard porté sur elle, rejoint un bataillon d’exploration, un groupe de tout horizon qui cherche à apprendre des événements passés pour éviter une nouvelle catastrophe majeure, et vient s’entourer de compagnons de voyage attachants.

Le travail effectué sur la narration passe également par la construction des personnages qui composent ce récit. Bien que tous non pas eu droit au même traitement, les principaux protagonistes qui nous accompagnent tout au long de notre aventure ajoutent cette touche de profondeur à ce tableau et assume le virage pris par le studio avec une identité et des modèles de personnages plus marqués qui prennent vie grâce au talent de Benitama. On arrive plus facilement à se projeter dans les différents thèmes abordés par son côté plus humain avec une grande variété d’expressions faciales pendant les dialogues. Mais on reste tout de même sur un Atelier, et bien qu’on puisse saluer le travail des scénaristes, il ne faut pas s’attendre à quelque chose de très élaboré ou complexe. Le récit reste simple et classique et ne va certainement pas révolutionner la série. Disons qu’il permet de passer un excellent moment du début à la fin. Notons que Atelier Yumia : L’alchimiste des Souvenirs de la terre rêvée est traduit et propose une bonne VOSTFR malgré quelques erreurs, ce qui renforce le plaisir de jeu.

Avec Atelier Ryza 3, la série a entamé une mutation avec un monde et une structure plus ouverts, Gust a fini cette transformation et Atelier Yumia offre une exploration dans un monde totalement ouvert sans transition. Au cœur de l’expérience, le monde Aladassien propose un vaste monde divisé en trois zones bien distinctes, toutes aussi variées et plaisantes à parcourir. Le travail fait sur chaque zone est particulièrement réussi, le tout parsemé de ruines, de trésors, de sanctuaires, de secrets à découvrir ou de quêtes à réaliser. Bien que la construction du monde soit littéralement une invitation à l’aventure et devient le principal argument, la carte d’Atelier Yumia rappelle à s’y méprendre les RPG et autres jeux d’action bien connus d’Ubisoft, avec des zones remplies de points d’intérêt divers. On ne boude absolument pas le plaisir de jeu, mais retrouver cette approche alors qu’il ne cesse d’être dénoncé et critiqué laisse tout de même perplexe.

Atelier Yumia : L’alchimiste des Souvenirs de la terre rêvée a été conçu pour être agréable et accessible pour le plus grand nombre de joueurs. Les systèmes de jeu ont été retravaillés pour une expérience plus transparente afin de ne pas rompre l’immersion. Certaines mécaniques ont opéré des modifications significatives pour offrir une nouvelle expérience aux habitués et un plaisir plus direct pour les nouveaux joueurs tout en gardant l’âme de la franchise.

Ces modifications concernent principalement l’alchimie et le processus de création se simplifie. Chaque objet synthétisable possède trois noyaux qu’il faut activer en y intégrant divers ingrédients afin de déterminer ses caractéristiques, sa qualité et les effets applicables sur l’objet créé. La rareté, la qualité ou la résonance de l’ingrédient ajouté joue toujours un rôle, mais mis à part la recherche précise d’un effet, on passe notre temps à ajouter au fur et à mesure les ingrédients sans vraiment porter une grande attention. De plus, Gust intègre la synthèse automatique où il suffit de définir son orientation pour créer un objet. La synthèse reste toujours aussi efficace, mais perd le côté ludique instauré avec Atelier Sophie 2 ou l’exigence de la trilogie Ryza.

Toujours autour de l’alchimie, la synthèse rapide fait son apparition. Afin de créer principalement des consommables, comme des balles, des bandages ou encore des outils de réparation, la synthèse rapide permet d’éviter les aller-retour avec l’atelier et de poursuivre l’aventure sans casser le rythme. Car oui, Atelier Yumia est avant tout pensé pour l’exploration et l’intégration d’une nouvelle mécanique, la construction de base. Dans des lieux bien précis, il est possible d’aménager à votre guise de nouveaux espaces pour des ateliers ou des lieux de repos grâce à l’alchimie. Du sol au plafond, il est possible de tout créer et plus on avance dans l’aventure, plus on découvre de nouvelles recettes. Mais si comme moi vous n’avez pas la fibre créatrice ou l’envie d’y passer des heures, le studio a intégré la construction automatique.

La dernière grosse mutation opérée dans cet Atelier Yumia est le système de combat qui embrasse une orientation basée sur la tactique et l’action tout en restant fidèle aux bases du tour par tour de la série. Plus dynamique et en temps réel, il est possible d’enchaîner les compétences par la simple pression d’une touche. Chaque compétence est limitée dans son utilisation et se recharge au fil du temps. La principale nouveauté est que les phases de combats intègrent le déplacement libre et une mécanique d’esquive. Il est donc possible à tout moment d’adapter son positionnement et de s’offrir de nouvelles perspectives d’attaque, à distance ou corps à corps, pour plus d’efficacité. Atelier Yumia permet de composer une équipe de six personnages au maximum, avec trois personnages actifs en première ligne et trois en soutien, et de pouvoir passer librement d’un personnage à l’autre en fonction de la situation au combat. Cette approche plus dynamique rend les affrontements plus agréables et plus fun à jouer, mais génère un problème qui risque de gâcher le plaisir. Si les animations, les effets de lumières et autres artifices sont particulièrement réussis et en mettent plein les mirettes, l’action devient rapidement brouillonne. Ça explose et flashe dans tous les sens, ce qui empêche une bonne lecture des combats et le côté tactique promis par les développeurs perd toute efficacité. On regrette par moment le tour par tour plus classique et plus posé. Espérons que Gust continue la mutation de sa licence et propose une formule plus adaptée dans les prochains ateliers.

Il est rare dans le domaine du jeu vidéo, en particulier dans des franchises de longue date avec une formule bien rodée, d’opérer de grosses modifications sans recevoir la foudre des fans. Gust a réussi son pari et Atelier Yumia : L’alchimiste des Souvenirs de la terre rêvée est clairement l’aboutissement d’une mutation en douceur initiée sur les précédents jeux de la série. Moins enfantine et touchant à des thèmes plus humains et bien plus matures, la transition en monde ouvert et son orientation basée sur l’exploration est rafraîchissante. On espère que le studio continuera sur sa lancée et apportera les ajustements nécessaires pour parfaire l’expérience dans l’avenir.