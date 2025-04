Avis – Hitman World of Assassination VR Access

Partager Facebook

Après plusieurs incursions dans le monde VR, avec pour référence en date la version Quest sortie en 2024, Hitman n’a jamais vraiment réussi à convaincre par manque d’immersion et l’absence purement et simplement de mécanique propre à la VR. IO Interactive semble avoir enfin entendu les fans et repris le projet avec comme promesse d’offrir une version plus aboutie. Disponible depuis le 27 mars sur PSVR2, Hitman World of Assassination propose de revivre l’ensemble des vingt-deux missions de la saga.

Conditions de test : ce test a été réalisé sur PlayStation 5 Pro.

Pour rappel, le pack PSVR2 est disponible à 9,99 € et il est nécessaire de posséder Hitman World of Assassination pour en profiter.

Une campagne VR totalement immersive

Le PSVR2 vissé sur la tête, ce qui nous a particulièrement frappé dès les premières minutes de jeu, c’est la qualité et le rendu graphique proposé. Le jeu tire parti de la technologie du casque de Sony pour offrir une résolution en 4K tout en profitant de la technologie HDR, améliorant au passage la clarté de l’image pour un maximum de détails. Le rendu est net, très fluide et les sensations sont accentuées par un jeu de lumière et une profondeur de champ très marquée. Le passage à la réalité virtuelle offre une nouvelle perspective et tout le travail effectué sur le level design du jeu de base rend le monde plus réel et plus vivant.

Mais si les qualités indiscutables du PlayStation VR2 ne sont plus à présenter, c’est surtout le support des Dual Sense qui change vraiment la donne et permet enfin de pouvoir profiter et d’exploiter pleinement du potentiel de la réalité virtuelle. Enfin presque.

Après un passage par le tutoriel afin de se familiariser avec les nouvelles mécaniques introduites grâce au PSVR2, on constate enfin que les promesses du studio ont été respectées. Fini le jeu à la manette dans lequel on appuie simplement sur un bouton pour enclencher des événements, on peut enfin bouger les bras indépendamment, interagir avec les objets de manière dynamique, manipuler plus de cent armes, tapoter sur un clavier, tourner une serrure de porte et même interagir avec les PNJs avec une grande précision. Que c’est grisant de pouvoir recharger manuellement ses armes, viser avec le fusil sniper, lancer des objets, se pencher physiquement au détour d’un couloir pour jeter rapidement un coup d’œil et observer la scène où prendre par surprise sa cible.

Cette version VR est à elle seule une bonne raison de relancer Hitman et de redécouvrir l’ensemble des lieux et missions des trois jeux. On espère que le studio continue sur sa lancée et dans le futur rendra compatible l’ensemble des missions disponibles.

Malgré tout le travail porté par le studio pour offrir une immersion totale, tout n’est pas parfait et certaines interactions restent encore perfectibles, voire absentes. On pense notamment au fait de cacher une victime ou se cacher se fait encore de manière automatique ou l’ouverture des portes se fait par le simple fait de les pousser au lieu d’interagir avec une poignée. Mais ce qui est vraiment dommageable est le manque de physique et donc de possibilités d’interagir avec la plupart des objets qui nous entourent. Une caisse, une fenêtre, divers objets sur un bureau sont simplement fixés dans le décor.

Hitman World of Assassination VR Access démontre une nouvelle fois l’intérêt de la réalité virtuelle lorsqu’elle est bien introduite et redonne un réel intérêt à la licence. Cette adaptation pourrait bien devenir l’une des références majeures du PSVR2 et justifier à lui seul, l’investissement.