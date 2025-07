Partager Facebook

Quelque chose est arrivé à Agnès. Tandis que le monde avance sans elle, son amitié avec Lydie demeure un refuge précieux. Entre rires et silences, leur lien indéfectible lui permet d’entrevoir ce qui vient après.

Pour son premier long-métrage dans lequel elle incarne également l’héroïne, Eva Victor, aborde avec justesse le processus de reconstruction après un viol. Elle a choisi de suggérer plutôt que de montrer l’agression qui est filmée hors champ tandis que la caméra fait un long plan fixe sur la façade d’une maison. Avançant à un rythme lent, le film adopte une structure fragmentée et recourt abondamment aux ellipses. Présenté à la Quinzaine des Cinéastes à Cannes, « Sorry, Baby » est une première œuvre sensible et prometteuse.

Sorry, Baby

Un film de Eva Victor

Avec : Eva Victor, Naomi Ackie, Lucas Hedges

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 108 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 23 juillet 2025