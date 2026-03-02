Avis – BYD Seal 6 DM-i Touring : le break Super Hybride qui vise l’Europe

Partager Facebook

Design soigné, habitabilité généreuse et faible consommation : nous avons pris le volant de la BYD Seal 6 DM-i Touring, le premier break hybride rechargeable de la marque.

La BYD Seal 6 DM-i Touring adopte le langage stylistique « Ocean », déjà connu sur d’autres modèles de la marque, tout en l’affinant pour mieux répondre aux attentes européennes. Moins exubérante que la berline 100 % électrique BYD Seal, la face avant gagne en sobriété sans perdre en caractère.

Le profil, épuré et fluide, débouche sur une poupe plus cubique, exigence inhérente au format break, mais dynamisée par des épaules marquées et un bandeau lumineux distinctif. Le gabarit impressionne : 4,84 m de long, 1,87 m de large et 1,50 m de haut, avec un empattement de 2,79 m. Un positionnement intermédiaire, plus long qu’une Peugeot 308 SW hybride rechargeable, mais plus compact qu’une Volkswagen Passat eHybrid.

Côté coffre, le Touring revendique 500 litres en configuration standard et jusqu’à 1 535 litres banquette rabattue, de quoi séduire les familles comme les professionnels.

Habitacle : équipement complet et présentation rationalisée

À bord, la Seal 6 DM-i Touring mise sur une ambiance plus sobre que celle de la Seal électrique. Les lignes ondulantes subsistent, mais la planche de bord adopte une architecture plus verticale et épurée.

La console centrale allégée intègre un chargeur à induction ventilé, tandis que l’essentiel des fonctions est regroupé dans l’écran tactile central, jusqu’à 15,6 pouces en finition haute, associée à un combiné numérique de 8,8 pouces.

Si le « tout tactile » domine, quelques commandes physiques subsistent, un choix plus ergonomique que celui de certains concurrents. Les sièges électriques, chauffants et ventilés renforcent le confort à l’avant, tandis que l’espace arrière profite pleinement de l’empattement généreux et du toit panoramique ouvrant.

Motorisation Super Hybride : douceur et efficience

Sous le capot, la technologie « Super Hybride Dual Mode intelligent » combine un moteur essence 1.5 litre à cycle Atkinson (98 ch) et un bloc électrique de 197 ch. La puissance cumulée atteint jusqu’à 212 ch selon les finitions.

Le système fonctionne en mode hybride série ou parallèle. En ville, la conduite en 100 % électrique se distingue par sa douceur et son silence. En usage mixte, le thermique agit comme prolongateur d’autonomie. En forte sollicitation, les deux motorisations coopèrent pour délivrer un surcroît de puissance tout en optimisant le rendement énergétique (annoncé à 43 %).

Au volant, l’agrément est réel. Si la direction manque parfois de naturel, l’amortissement apparaît bien calibré et le maintien de caisse en progrès par rapport à la Seal électrique. La BYD Seal 6 DM-i Touring ne cherche pas la sportivité, mais offre un compromis convaincant entre confort et rigueur.

Consommation et autonomie : jusqu’à 1 350 km annoncés

Équipée de la batterie Blade de 19 kWh, la Seal 6 DM-i Touring promet jusqu’à 100 km d’autonomie en mode électrique (cycle WLTP). Associée à un réservoir de 65 litres et une consommation annoncée de 4,8 l/100 km, l’autonomie théorique totale atteint 1 350 km.

Lors de notre essai sur parcours mixte, la consommation réelle oscillait entre 4,8 et 5,2 l/100 km, des chiffres cohérents avec les données constructeur.

En revanche, la recharge rapide en courant continu plafonne à 26 kW, permettant un passage de 30 à 80 % en environ 23 minutes. Une performance correcte, mais inférieure à certains concurrents européens mieux lotis sur ce point.

Prix et positionnement : un rapport qualité/prix compétitif

La BYD Seal 6 DM-i Touring débute à partir de CHF 39 990.- en finition Boost. Les versions supérieures Comfort Lite et Comfort culminent CHF 47 790, avec écran 15,6 pouces et jantes 19 pouces bi-ton.

BYD accompagne sa proposition d’une garantie de 6 ans ou 150 000 km, et 8 ans ou 160 000 km pour la batterie.

Verdict : un break hybride rechargeable taillé pour l’Europe

Avec la Seal 6 DM-i Touring, BYD démontre sa capacité d’adaptation au marché européen. Ce break hybride rechargeable conjugue faible consommation, autonomie étendue, habitabilité généreuse et dotation technologique complète dès l’entrée de gamme.

Certes, quelques progrès restent possibles en matière d’isolation acoustique et de gestion des bruits d’air. Mais à ce niveau de prix, le rapport prestations/équipement apparaît particulièrement compétitif.

Dans un segment où les breaks hybrides rechargeables se raréfient, la BYD Seal 6 DM-i Touring pourrait bien s’imposer comme une alternative crédible aux références européennes. Vers le site BYD.