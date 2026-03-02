Avis – Mario Tennis Fever – L’arcade au sommet de sa forme ?

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Mario Tennis Fever, sorti le 12 février 2026 en exclusivité sur la Nintendo Switch 2, fait couler beaucoup d’encre. Entre nostalgie et innovations techniques, le titre de Camelot s’impose comme une vitrine colorée pour la nouvelle console, tout en divisant sur certains aspects. Alors, pari réussi ou simple service lifté ?

Quoi de neuf sous le soleil ?

Depuis ses débuts sur le Virtual Boy de Nintendo en 1995, Mario Tennis a connu plusieurs épisodes plus ou moins ambitieux. Mixte entre plaisir de jeu et accessibilité, la série cherche en permanence la formule parfaite pour contenter son public. Avec Fever, Camelot ouvre de nouveau la voie vers la folie arcade qui a fait le succès de l’épisode GameCube en simplifiant son approche pour un plaisir instantané manette en main. Les parties se veulent bien plus nerveuses, rapides et on enchaîne les frappes classiques, liftées, coupées ou encore lobées avec une simplicité déconcertante. Le titre est diablement efficace dans son approche et laisse entrevoir des soirées de franche rigolade seul ou entre amis.

À la manière de Mario Kart World, Fever propose une panoplie de personnages jouables. Au nombre de 38, chacun d’entre eux ne se contente pas d’être simplement un clin d’œil à l’univers Mario mais apporte une touche tactique. Entre rôles définis et passifs uniques, votre choix dépendra des spécialisations de chaque personnage. Rapide comme Diddy Kong, rusé comme Harmonie, technique comme Makass, puissant comme Bowser ou encore équilibré comme Mario, il y a de quoi se faire plaisir et varier son jeu.

La principale nouveauté de ce Mario Tennis est bel et bien l’arrivée des raquettes frénétiques qui ajoutent une nouvelle dimension tactique mais aussi spectaculaire aux affrontements. Leur utilisation peut radicalement changer l’issue d’un échange et donner l’avantage s’ils sont correctement placés. Boules de feu, tornade, peaux de bananes, flaques de boue ou invisibilité, le court devient un véritable champ de guerre pour notre plus grand plaisir. Mais si leurs utilisations restent principalement spectaculaires, ils apportent une couche tactique importante puisqu’ils ne se contentent pas d’être de simples gadgets. Timing, placement et anticipation sont de mise pour tirer pleinement parti de leurs potentiels. L’utilisation abusive des frappes frénétiques peut se retourner contre son utilisateur si l’adversaire arrive clairement à l’anticiper et à le renvoyer avant que la balle ne touche le sol.

Mario Tennis Fever gagne donc en profondeur avec ses nouveautés et oblige en permanence à anticiper la trajectoire des balles, à toujours se replacer et à adapter ses frappes en fonction de son adversaire. Une dimension stratégie qui trouve un certain équilibre et qui permet à tout type de joueur de pouvoir s’amuser sans prise de tête. Rapide et intense, Fever s’avère particulièrement fun une fois qu’on partage cette expérience à plusieurs. De longues heures entre potes en perspective, que ce soit en local jusqu’à quatre joueurs ou via le game share (même avec la Switch 1) et en ligne, si vous possédez un abonnement au service de Nintendo.

Une aventure en demi-teinte, un défi musclé.

Mario Tennis Fever apporte son lot de nouveautés et rafraîchit son contenu. Avec 38 personnages et 30 raquettes frénétiques déblocables au fil des parties, Camelot pose clairement ses intentions, faire de Fever l’épisode le plus complet de la série.

Aux côtés du mode tournoi ou du jeu libre, on retrouve la tour des épreuves. Véritable clin d’œil à Mortal Kombat, dont le principe reste le même, ce mode demande de gravir les étages et de réussir les différents défis offerts pour atteindre le dernier niveau. Bien qu’on puisse refaire aussi souvent qu’on le souhaite en modifiant notre combinaison joueur/raquette, il faut se contenter de juste trois tours qui représentent un niveau de difficulté plus grand. On espère plus au travers de futures mises à jour, puisque la tour des épreuves est clairement l’attraction, à faire seul ou à deux.

On retrouve également les jeux spéciaux qui représentent un ensemble de défis sur des thèmes différents comme le tennis forestier, le tennis flipper ou encore les défis anneaux. Il existe un défi qui fait écho à Mario Bros. Wonder, dont la sortie sur Switch 2 est imminente. Un ensemble de défis qui mettra vos compétences à l’épreuve. Une nouvelle fois jouable seul ou à deux.

Reste le mode aventure, qui est véritablement la douche froide du titre. Entendons bien, je ne remets pas en cause la présence d’un mode aventure, bien au contraire, c’est principalement le problème majeur des jeux de sports sous la licence Mario, mais ici je dénonce sa paresseuse exécution, bien que le pitch soit amusant. Mario et sa bande deviennent des bébés et doivent regagner leur taille adulte à coup de raquettes, pour aider la princesse Daisy.

Le principal problème vient de sa durée de vie, comptez environ quatre heures pour le boucler. C’est sans compter sur le fait que la moitié du mode aventure sert de tutoriel. On passe littéralement deux bonnes heures à revoir les bases du tennis et à réapprendre les différentes frappes. De fait, l’académie est clairement sous-exploitée, malgré le soin apporté pour donner vie au lieu. Tout est déjà en jeu, il suffisait juste d’une approche plus poussée. L’idée de transformer les héros en bébés pour réapprendre les bases est mignonne mais manque clairement de profondeur.

Le scénario, particulièrement simpliste, semble exclusivement calibré pour un public de très jeune âge, délaissant ainsi toute profondeur pour les joueurs de longue date.

La vitrine technologique

Avec la Switch 2, Mario Tennis Fever est un régal pour les yeux. Camelot profite de la puissance accrue de la dernière console de Nintendo pour offrir une expérience sans compromis. On est loin du lissage plat des anciens épisodes puisque Fever profite d’un habillage coloré, dynamique et particulièrement détaillé. Le titre est irréprochable sur le plan technique et reste fluide et lisible peu importe la situation, que ce soit en mode TV ou en mode portable. La modélisation de personnages profite également d’un traitement poussé avec des textures détaillées et des expressions faciales dynamiques qui marquent un vrai saut générationnel.

On note que l’ensemble est une nouvelle fois rythmé par les compositions et le travail du grand Motoi Sakuraba.

Juste un petit conseil : désactiver rapidement le commentateur horrible si vous voulez profiter pleinement de votre expérience.

Mario Tennis Fever est le meilleur épisode de la franchise depuis l’opus GameCube. Il réussit l’exploit d’être accessible aux débutants tout en offrant une profondeur technique et s’impose sans grande difficulté comme le roi de l’arcade sportive sur cette nouvelle génération. S’il déçoit par un mode scénarisé trop léger, il compense par une technique flamboyante et une profondeur de gameplay qui ravira les joueurs compétitifs. Un « must-have » pour tout possesseur de Switch 2 cherchant un titre convivial et spectaculaire.