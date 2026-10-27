Avis – Call of Duty: Modern Warfare 4, un retour réussi, mais sans révolution

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Trois ans après le précédent Modern Warfare, Infinity Ward revient avec un épisode qui renoue avec les fondamentaux de la franchise. Campagne solo plus ambitieuse, multijoueur nerveux et retour convaincant du mode DMZ : Call of Duty: Modern Warfare 4 soigne sa formule, malgré des graphismes vieillissants.

Une campagne solo qui retrouve son efficacité

Après les critiques adressées à la campagne de Black Ops 7, Modern Warfare 4 marque une amélioration sensible. Infinity Ward propose une aventure plus structurée, portée par une mise en scène spectaculaire et un rythme particulièrement soutenu.

L’intrigue se déroule principalement dans la péninsule coréenne, où une invasion de la Corée du Sud par les forces nord-coréennes provoque une crise militaire internationale. Le capitaine John Price, personnage emblématique de la franchise, se retrouve une nouvelle fois au cœur des événements.

Plusieurs figures familières font leur retour, renforçant l’attachement des joueurs à un récit qui prolonge directement les événements amorcés avec le redémarrage de Modern Warfare en 2019. Sans dévoiler les principaux rebondissements, ce quatrième volet pourrait même constituer la conclusion de cet arc narratif.

La campagne enchaîne les opérations militaires, les affrontements intenses et les séquences cinématographiques. Une course-poursuite particulièrement réussie en France figure parmi les moments marquants de l’aventure.

La présence de Mads Mikkelsen, toujours aussi charismatique malgré les contraintes de la capture de mouvement, apporte également du relief à la distribution.

L’ensemble ne révolutionne toutefois pas le genre. Si la narration et la mise en scène progressent, certaines productions concurrentes, notamment Battlefield 6, ont déjà proposé des séquences spectaculaires plus ambitieuses.

Avec une quinzaine de missions réparties sur environ dix heures, la campagne offre néanmoins une durée de vie satisfaisante. Une séquence en environnement semi-ouvert apporte davantage de liberté, même si elle semble parfois artificiellement prolonger l’expérience.

Modern Warfare 4 retrouve ainsi une campagne plaisante et engageante, sans nécessairement atteindre les sommets historiques de la série.

Le retour de DMZ : davantage de liberté et de tension

Introduit avec Modern Warfare 2, le mode DMZ fait son retour dans une version sensiblement enrichie.

Ce mode d’extraction permet aux joueurs de se déployer seuls ou en escouades de trois pour accomplir des missions, récupérer du matériel et quitter la zone avant d’être éliminés.

La carte Hajin, unique environnement disponible au lancement, propose des secteurs plus diversifiés et une plus grande liberté dans le choix des objectifs. Les joueurs peuvent organiser leurs opérations selon leurs priorités, tout en adaptant leur stratégie aux dangers rencontrés.

L’intelligence artificielle ennemie a également bénéficié d’améliorations. Les adversaires contrôlés par le jeu se montrent plus présents et plus réactifs, contribuant à rendre les affrontements moins prévisibles.

La principale difficulté provient cependant des autres escouades humaines. Les rencontres se transforment fréquemment en confrontations directes, même lorsqu’une trêve est proposée.

Les débutants, souvent équipés modestement, peuvent ainsi perdre rapidement leur matériel face à des joueurs mieux préparés. Cette brutalité fait partie intégrante de l’expérience, mais elle risque de décourager les moins expérimentés.

Malgré ces frustrations, DMZ constitue l’une des bonnes surprises de Modern Warfare 4. Sa liberté d’approche, son environnement plus vivant et ses mécaniques d’extraction lui confèrent une profondeur appréciable.

Un multijoueur toujours aussi nerveux

Véritable pilier de Call of Duty, le multijoueur conserve les qualités qui ont assuré le succès de la franchise : déplacements fluides, affrontements rapides et sensations de tir particulièrement efficaces.

Modern Warfare 4 propose onze modes de jeu, parmi lesquels les incontournables Match à mort par équipe et Domination. Quatre nouvelles variantes viennent enrichir cette sélection.

Inflation repose sur la récupération d’argent abandonné par les adversaires éliminés, l’objectif étant de terminer avec le montant le plus élevé.

Interception revisite les principes de la capture de drapeau, tandis que Collatéral reprend certaines mécaniques de Recherche et Destruction, avec une absence de régénération de santé et la possibilité d’acheter de l’équipement entre les manches.

Enfin, Ligne de Front propose des affrontements dans lesquels les joueurs réapparaissent toujours au même endroit. Une mécanique discutable qui favorise malheureusement les éliminations répétées aux points de réapparition.

Les dix-sept cartes disponibles mélangent environnements inédits et réinterprétations de classiques. Leur conception apparaît globalement réussie, avec des espaces adaptés à différents styles de combat.

La personnalisation des classes reste particulièrement complète, même si certaines combinaisons d’armes et d’accessoires devraient rapidement dominer les stratégies compétitives.

Secteur létal, la véritable nouveauté

Parmi les modes proposés, Secteur létal, également appelé Kill Block, se distingue particulièrement.

Disponible en 10 contre 10 ou en 3 contre 3, il repose sur des environnements et des équipements susceptibles de changer d’une partie à l’autre. Infinity Ward annonce plus de 500 blocs permettant de renouveler les configurations.

L’absence de réapparition renforce considérablement la tension, puisque chaque élimination devient déterminante.

Cette formule rapide et imprévisible apporte une dose de fraîcheur bienvenue à un multijoueur qui conserve, par ailleurs, une structure très traditionnelle.

Un gameplay toujours aussi efficace

Modern Warfare 4 reste fidèle à l’identité de Call of Duty. Les commandes répondent immédiatement, les déplacements sont rapides et les affrontements conservent une intensité remarquable.

La gestion des armes demeure l’un des principaux points forts du titre. Chaque catégorie possède un comportement distinct, qu’il s’agisse de la puissance d’un fusil de précision ou de la réactivité d’une mitraillette.

Les sensations de tir bénéficient d’un travail soigné sur les animations et les réactions des armes, renforçant l’immersion.

Infinity Ward privilégie cependant les ajustements progressifs plutôt qu’une refonte majeure. Cette approche rassurera les habitués, mais pourrait décevoir ceux qui espéraient une évolution plus ambitieuse de la formule.

Des graphismes qui manquent de modernité

Sur le plan technique, Modern Warfare 4 laisse une impression plus mitigée.

La réalisation demeure solide, avec des environnements détaillés, des effets visuels efficaces et une fluidité adaptée aux exigences du multijoueur.

En revanche, les progrès graphiques par rapport aux épisodes précédents apparaissent limités.

Certaines expressions faciales semblent figées et plusieurs animations manquent de naturel, donnant parfois l’impression d’une production techniquement en retard sur son époque.

Verdict : un Call of Duty solide qui privilégie l’efficacité

Avec Modern Warfare 4, Infinity Ward signe un épisode cohérent qui corrige plusieurs faiblesses de ses prédécesseurs sans bouleverser les fondements de la franchise.

La campagne solo retrouve une narration plus engageante, une mise en scène spectaculaire et un rythme soutenu. Le multijoueur demeure particulièrement efficace, porté par des cartes bien conçues et des nouveautés intéressantes comme Secteur létal.

Le retour de DMZ constitue également une réussite, grâce à des environnements plus vivants, une intelligence artificielle améliorée et une liberté tactique renforcée.

Call of Duty: Modern Warfare 4 ne révolutionne donc pas le FPS militaire, mais il réussit l’essentiel. Sa campagne plus convaincante, son multijoueur toujours aussi intense et son DMZ enrichi composent une expérience solide. Si cet épisode devait conclure la saga Modern Warfare amorcée en 2019, il lui offrirait une sortie honorable, fidèle aux qualités qui ont fait sa réputation.