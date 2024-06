Avis – Casque Sonos Ace

Partager Facebook

Lorsqu’une marque comme Sonos entre sur le marché des casques audio sans fil haut de gamme, elle doit se démarquer face à des géants comme Apple, Bose, Sennheiser et Sony. Avec son premier casque Bluetooth, le Sonos Ace, la marque a réussi un coup de maître. Ce casque se distingue par sa qualité sonore impressionnante, une réduction de bruit performante et une finition premium, bien que son prix élevé de CHF 499.- et quelques lacunes fonctionnelles puissent être notés.

Le design du Sonos Ace reflète la réputation haut de gamme de la marque. Les matériaux de haute qualité et les mécanismes précis offrent une sensation de luxe. Les coussinets en cuir végétal et la mousse à mémoire de forme assurent un confort exceptionnel, bien que les personnes aux grandes oreilles puissent trouver les écouteurs un peu étroits. Les coussinets à fixation magnétique sont facilement remplaçables, ajoutant à la durabilité du produit.

Avec un poids de 312 grammes, le Sonos Ace est plus léger que l’AirPods Max mais plus lourd que certains concurrents comme le Bose QuietComfort Ultra et le Sony WH-1000XM5. Il est parfait pour de longues sessions d’écoute, bien qu’il ait tendance à échauffer les oreilles lors d’une utilisation prolongée par temps chaud. Il est très recommandé pour un usage domestique ou des voyages longs, mais déconseillé pour les activités sportives ou en extérieur par temps chaud.

Le Sonos Ace est livré avec une pochette en feutre et des câbles USB-C, avec une interface utilisateur basée sur des boutons physiques plutôt que des gestes tactiles. Cette décision facilite une prise en main rapide et intuitive. Les boutons permettent de contrôler le volume, la lecture, les appels et de basculer entre la réduction de bruit et le mode ambiant, offrant une expérience utilisateur simple et efficace.

En termes de performance audio, le Sonos Ace est équipé de haut-parleurs dynamiques de 40 mm, offrant un son clair et équilibré avec des basses puissantes. Les aigus sont détaillés mais pourraient être un peu plus éclatants. La clarté des voix est excellente, particulièrement pour les films et les podcasts. La latence est inexistante, ce qui le rend idéal pour le streaming vidéo et les jeux.

Le Sonos Ace rivalise avec les meilleurs casques Bluetooth en matière de réduction de bruit active. Elle est extrêmement efficace, créant une bulle sonore qui isole des bruits extérieurs, même dans des environnements bruyants. Le mode transparence est également très efficace, bien que le casque ne dispose pas d’une fonction de pause automatique en cas de conversation, comme sur certains modèles concurrents.

Le casque supporte le Bluetooth 5.4, les codecs AAC et AptX, et propose une connexion multipoint pour basculer entre deux appareils. L’application Sonos permet de personnaliser l’égaliseur et d’activer le mode loudness. Des capteurs détectent le port du casque, mettant automatiquement la musique en pause lorsqu’il est retiré et reprenant la lecture lorsqu’il est remis.

Le Sonos Ace offre une option audio spatialisé Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête lorsqu’il est connecté à une barre de son Sonos compatible. Il peut également se connecter à des systèmes multiroom Sonos pour une expérience d’écoute immersive. Cependant, cette fonctionnalité est encore en cours de perfectionnement, avec quelques bugs signalés dans l’application Sonos.

L’autonomie du Sonos Ace est de 30 heures avec la réduction de bruit activée, comparable au Sony XM5, mais supérieure au Bose QC Ultra et aux AirPods Max. La fonction de charge rapide permet d’obtenir trois heures de lecture après trois minutes de charge, avec une charge complète en environ deux heures.

Pour un coup d’essai, on peut sans détour affirmer que Sonos le transforme en coup de maître avec son casque Ace. Un excellent produit qui risque de faire de l’ombre à la concurrence, pourtant féroce, dans le domaine.