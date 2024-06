Adaptateur PS VR2 pour PC: Il arrive le 7 août

Partager Facebook

Sony, un géant de l’industrie du jeu vidéo, a annoncé le développement d’une solution pour rendre le casque PlayStation VR2 compatible avec les ordinateurs.

Cette nouveauté sera disponible dès le 7 août prochain avec la sortie d’un adaptateur PC, estimé à environ 60 $. Un dépôt de dossier récemment découvert a révélé que Sony travaille sur un adaptateur permettant au PS VR2 de fonctionner avec les PC. Cet adaptateur se connectera à un port compatible DisplayPort 1.4, bien que vous deviez fournir votre propre câble DisplayPort. De plus, l’adaptateur inclut une connexion USB et une sortie HDMI, permettant ainsi d’enregistrer votre jeu ou de le partager en temps réel avec d’autres personnes dans la pièce.

Cependant, pour une telle performance, un PC puissant est nécessaire. Il vous faudra au minimum 8 Go de mémoire, un processeur Intel Core i5-7600 ou AMD Ryzen 3 3100 avec une architecture Zen 2 ou ultérieure. Sony recommande une NVIDIA GeForce RTX 3060 ou une AMD Radeon RX 6600XT pour le CPU, mais une NVIDIA GeForce GTX 1650 ou une AMD Radeon RX 5500XT fera l’affaire. Votre PC devra également supporter au minimum le Bluetooth 4.0 ou une version ultérieure.

Si votre système répond à ces critères, vous pourrez jouer à des jeux comme Half-Life: Alyx sur un PS VR2. L’adaptateur offrira aux utilisateurs l’accès à des milliers de jeux Steam VR via le casque, bien plus que ce qui est actuellement disponible pour le PS VR2 sur une PlayStation 5. Il est important de noter que lors de l’utilisation sur PC, certaines fonctionnalités du PS VR2, comme la rétroaction du casque, le suivi des yeux, les déclencheurs adaptatifs et la rétroaction haptique (excepté un grondement plus générique) ne seront pas disponibles. Malheureusement, la prise en charge HDR sera également absente. Cependant, vous pourrez profiter de « visualisations 4K, d’un champ de vision de 110 degrés, de la détection par toucher des doigts, d’une vue transparente », ainsi que du rendu fovéal (sans suivi des yeux) et de l’audio 3D si le jeu le permet.