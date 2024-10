Avis – Dreame L40 Ultra

Partager Facebook

Avec le lancement du modèle L40 Ultra, Dreame s’impose une fois de plus comme un acteur clé sur le marché des aspirateurs robots laveurs, en offrant une alternative haut de gamme à un prix plus accessible.

Ce nouveau modèle se distingue par ses technologies avancées de nettoyage, tout en demeurant compétitif face à des concurrents directs. Dreame, qui s’est forgé une réputation solide en tant que leader de cette industrie, continue d’innover avec des produits toujours plus performants.

L’un des produits phares de la marque, le X40 Ultra, avait déjà marqué les esprits avec ses caractéristiques avant-gardistes, notamment une brosse latérale robotisée et un patin de serpillière extensible, garantissant un nettoyage optimal jusque dans les coins et le long des plinthes. Néanmoins, son prix élevé en faisait une option moins attrayante pour certains consommateurs. Avec le L40 Ultra, Dreame conserve la majorité des fonctionnalités du modèle précédent, tout en abaissant significativement son coût, rendant ainsi la technologie de pointe plus accessible.

En termes de conception, le L40 Ultra ne s’écarte pas radicalement de ses prédécesseurs, optant pour une silhouette circulaire classique, équipée d’un dôme LiDAR et de trois boutons de contrôle. La station d’accueil, bien que similaire à celle du L10s Ultra, présente une configuration verticale avec deux réservoirs dissimulés sous un capot. Quelques ajustements subtils différencient toutefois ce modèle, notamment l’inversion des surfaces striées à l’avant, désormais présentes uniquement sur le capot recouvrant le réservoir de détergent et le sac à poussière.

L’appareil est équipé d’une caméra et d’un capteur multispectre, permettant une détection intelligente du niveau de saleté, ajustant ainsi les paramètres de nettoyage en fonction des besoins. Dreame inclut également de série une brosse en caoutchouc, conçue pour limiter les enchevêtrements de poils et cheveux, ainsi que la brosse TriCut, idéale pour les foyers avec animaux.

La qualité de fabrication du L40 Ultra est indéniable, tant dans le choix des matériaux que dans l’ergonomie de l’application Dreamehome. Celle-ci offre une expérience utilisateur complète, permettant de cartographier précisément son domicile, de paramétrer des zones de nettoyage personnalisées et de définir des barrières virtuelles. Le robot est capable d’enregistrer jusqu’à quatre cartes distinctes, une fonction précieuse pour les maisons à plusieurs niveaux.

Le L40 Ultra se distingue également par sa capacité à adapter automatiquement la puissance d’aspiration et l’humidité de la serpillière grâce à la technologie « Clean Genius ». Cette fonction, combinée à la possibilité d’évaluer le niveau de saleté en temps réel, optimise l’efficacité du nettoyage, notamment sur les sols durs et les tapis. Dreame innove également avec la fonctionnalité MopExtend, permettant au patin de serpillière de s’étendre pour mieux nettoyer les bordures.

En matière de performances, le L40 Ultra impressionne par son aspiration puissante, atteignant 11 000 Pa, ce qui en fait l’un des modèles les plus performants de sa catégorie. Même en mode minimal, l’appareil parvient à nettoyer efficacement les sols. Le mode serpillière, lui, est globalement satisfaisant, surtout avec l’ajout de détergent et l’utilisation d’eau chauffée à 65 ºC, garantissant une hygiène optimale.

Cependant, malgré ses qualités, certains aspects demeurent perfectibles. En effet, le robot a tendance à effectuer un second passage sur l’ensemble d’une pièce identifiée comme sale, plutôt que de cibler spécifiquement les zones les plus souillées, ce qui allonge considérablement le temps de nettoyage et augmente la consommation d’eau. De plus, bien que silencieux en usage normal, l’appareil peut devenir plus bruyant à pleine puissance, notamment sur les tapis épais.

Enfin, l’autonomie du Dreame L40 Ultra, avec environ 200 minutes de fonctionnement, permet de couvrir une surface allant jusqu’à 150 m², avant de retourner à sa station pour se recharger. L’entretien, simplifié par de grands réservoirs d’eau et un réservoir de détergent intégré, nécessite néanmoins un lavage manuel des serpillières environ une fois par mois, malgré l’utilisation d’eau chaude et d’air pour leur séchage.

Proposé à CHF 1099 sur le site Suisse, le L40 Ultra se positionne en concurrence directe avec le Roborock Qrevo Master, offrant des performances de nettoyage comparables tout en maintenant une utilisation intuitive et un entretien réduit. Un excellent aspirateur-laveur robot qu’il convient de prendre en compte au moment de faire son choix dans le domaine.