Voltigez dans le Vortex avec Windblown, disponible en Accès Anticipé le 24 octobre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Windblown est le nouveau rogue-lite ultra dynamique des créateurs de Dead Cells : sa sortie en Accès Anticipé sur Steam est fixée au 24 octobre 2024. Il sera donc bientôt possible de voltiger au milieu d’îles célestes en perpétuelle mutation pour détruire les Sentinelles, les satanés sbires du Vortex qui menacent vos terres, à l’aide d’un grand nombre d’armes évolutives différentes. Jouable seul ou jusqu’à trois en coopération en ligne, cette aventure profite d’un univers particulièrement original qui vous invitera à construire les synergies les plus efficaces, mais surtout à faire parler vos réflexes pour survivre et progresser.

nutile d’attendre le 24 octobre pour voltiger avec Windblown : une nouvelle démo gratuite, jouable en solo, sera mise en ligne du 14 au 21 octobre prochain, à l’occasion du Steam Néo Fest.