AVIS – EA Sports FC 25

Rendez-vous annuel pour tous les joueurs et amoureux du ballon rond, mais également de la scène ESport, FC 25 pour sa deuxième année sans la licence internationale. FIFA continue son ascension afin d’offrir la meilleure simulation sportive au monde. FC 25 met l’accent cette année sur le plan tactique des matchs ainsi que sur l’ajout d’une toute nouvelle IA. Le tout en améliorant l’expérience de jeu avec quelques nouveautés et ajouts que les fans apprécieront.

Avant-propos : ce test a été réalisé sur PlayStation 5 en utilisant le mode graphique visuel amélioré afin de profiter du Ray-Tracing. FC 25 propose par ailleurs un mode Performance, mais ces deux modes offrent une expérience de jeu en soixante images par seconde.

Après une introduction qui dressera les poils des fans inconditionnels de la légende française, Zinedine Zidane rappelle que le football passe par une bonne tactique, une bonne préparation ainsi que la bonne gestion de son équipe pour réussir. Une manière comme une autre pour introduire FCIQ, le cœur de cette édition 25. FCIQ permet de revoir les bases tactiques de son équipe et ainsi d’attribuer différents rôles aux joueurs en fonction de la situation et de la stratégie qu’on souhaite développer au cours d’une partie. Cet ajout s’appuie également sur une nouvelle IA qui récupère diverses données réelles afin de les intégrer directement en jeu et donc d’influencer les tactiques des joueurs. Cet ajout s’avère particulièrement intéressant et apporte une approche différente à chaque match pour rendre chacune de nos rencontres un peu plus épique. Malheureusement, après quelques essais et parties, FCIQ mérite quelques ajustements et on espère que les développeurs pousseront encore plus loin cette approche dans l’avenir.

FCIQ s’appuie aussi sur l’HyperMotion V afin d’apporter plus de réalisme en s’appuyant sur les mouvements issus de match réel pour une retranscription plus fidèle. Les développeurs cherchent vraiment à proposer la meilleure simulation, ce qui contribue à l’immersion manette en main.

Mais l’autre ajout majeur pour cette année risque sans aucun doute de plaire aux fans, le RUSH 5-5, qui permet de faire des rencontres à 5 contre 5 sur un terrain plus petit. Concept qui remplace Volta et fait référence à la compétition mise en place par Gérard Piqué avec la King’s League. Intégré à tous les modes de ce FC 25, Rush offre une nouvelle façon de jouer ensemble, que ce soit en FUT, en club ou encore en carrière. Plus fun, plus agréable, c’est réellement le mode qui nous a maintenus le plus en jeu. Par contre, le matchmaking mérite un meilleur traitement dans la construction des équipes. Manque cruel d’équilibre ou de sanctions envers certains joueurs, certaines parties sont frustrantes.

Hormis le Rush qui vient dynamiser l’ensemble des modes ainsi que l’ajout de FCIQ qui améliore la simulation pour la rendre de plus en plus réaliste et immersive, FC 25 garde ses bases de l’année précédente. Pas de grand bouleversement en vue. Le Football Ultimate Team, activité principale des FIFA depuis son implantation, reste le même, à part bien entendu la mise à jour des cartes et du renouvellement des playstyles pour les gardiens. Rien de neuf.

Le mode carrière, quant à lui, s’améliore tout de même, du moins il s’affine grâce à l’apport du FCIQ et de toute la gestion de rôle et de tactique de son équipe pour ce qui est de la carrière en étant coach, bien entendu. EA Sports serait à la conquête de FM ? Nous en sommes encore loin, mais honnêtement, la carrière de coach avec cet ajout apporte une gestion plus poussée de son équipe, un vrai plus cette saison.

Outre les ajouts qui peuvent améliorer le gameplay, c’est surtout au niveau des licences que le titre est attendu chaque année. En plus de la mise en avant de Zidane, c’est belle et bien le championnat français, la Ligue 1 McDonald’s qui est mise à l’honneur cette année avec la modélisation des joueurs, du moins les titulaires (les entraîneurs ont été oubliés sauf le PSG) des grands clubs, mais également l’intégration du mythique stade Bollaert-Delelis du RC Lens ainsi que l’ambiance qui y règne les jours de match. Le tout pour une meilleure authenticité. En contrepartie, le championnat italien reste toujours incomplet avec l’absence de l’Inter et de l’AC Milan (présent sous un autre nom). Pour le reste, FC 25 met à jour les visuels des différents stades déjà modélisés ainsi que l’amélioration de l’ambiance, toujours dans le but d’avoir une expérience fidèle lors des rencontres.

EA Sports FC 25 s’articule principalement autour de deux axes cette année, le FCIQ afin d’approfondir la gestion de son équipe en mode coach et club, et le RUSH qui donne vraiment un coup de fouet à l’ensemble des modes de jeu. L’arrivée et la modélisation des visages des joueurs de Ligue 1 permet de fidéliser encore les fans. Pour autant, FC 25 évolue très peu par rapport à l’année précédente et garde le même gameplay, mis à part l’intégration d’un préset Simulation pour une expérience plus lente et plus réaliste.