Kunitsu-Gami: Path of the Goddess enchante la Nintendo Switch 2 avec un nouveau mode et un bonus anniversaire

Le très acclamé Kunitsu-Gami: Path of the Goddess apporte son élégant maniement de l’épée et son action stratégique à la Nintendo Switch 2

Disponible dès maintenant avec de nouvelles fonctionnalités telles que les commandes à la souris et différents modes de jeu pour la télévision, le mode sur table ou le mode portable, les joueurs peuvent emmener la bataille partout ! Le contenu supplémentaire gratuit « Otherworldly Venture » est également disponible dès maintenant sur toutes les plateformes et invite les joueurs dans un nouveau royaume mystérieux au-delà des portes torii. Survivez à des vagues infinies de Seethe, adaptez votre stratégie avec des améliorations aléatoires et visez un score élevé sur un champ de bataille en constante évolution.

Le mois prochain, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess célèbre son premier anniversaire avec un cadeau de style rétro. Le talisman Mazo « Yashichi Waves » remixe certaines pistes musicales du jeu en un style 8 bits dans une mise à jour gratuite pour remercier tous les joueurs d’avoir soutenu le jeu.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam.