Avis – Ecran ROG Strix XG248QSG Ace, Asus repousse les limites de la fluidité avec un moniteur gaming 610 Hz taillé pour l’esport

La course à la vitesse dans l’univers du moniteur gaming semble loin d’avoir atteint son plafond. Avec le ROG Strix XG248QSG Ace, Asus frappe un grand coup en proposant un écran Full HD 610 Hz, pensé avant tout pour l’esport et la recherche du framerate maximal. Une démonstration technologique impressionnante, qui pose toutefois la question de sa pertinence face aux écrans OLED nouvelle génération.

Moniteurs gaming : existe-t-il une limite à la vitesse ?

Depuis plusieurs années, l’industrie du jeu vidéo vit une escalade continue des performances. À l’image de la loi de Moore, longtemps référence pour l’évolution des semi-conducteurs, les écrans gaming ont vu leur taux de rafraîchissement grimper de 144 Hz à 240 Hz, puis 360 Hz, avant d’atteindre récemment les 500 Hz. Beaucoup pensaient ce seuil extrême. Asus prouve aujourd’hui que ce n’était qu’une étape.

Avec le ROG Strix XG248QSG Ace, le constructeur taïwanais s’attaque frontalement à la question ultime : jusqu’où peut-on pousser la fluidité avant de se heurter à des limites physiques, matérielles ou simplement perceptuelles pour l’œil humain ?

ROG Strix XG248QSG Ace : un écran conçu comme un outil de compétition

Le positionnement de ce moniteur est clair : il ne cherche pas la polyvalence, mais la performance pure. D’une diagonale de 24 pouces (24,1 pouces exactement), il adopte une définition 1080p (Full HD), choix assumé pour maximiser les images par seconde. À résolution équivalente, moins de pixels signifie moins de charge pour la carte graphique, donc davantage de fps.

L’écran repose sur une dalle TN, technologie LCD historiquement reconnue pour sa réactivité exceptionnelle. Si les dalles IPS et OLED dominent aujourd’hui le marché grand public, le TN conserve un avantage décisif en esport, où chaque milliseconde compte. Le XG248QSG Ace affiche ainsi un rafraîchissement natif de 600 Hz, avec la possibilité d’activer un overclocking à 610 Hz.

Pourquoi le Full HD reste la référence en esport

Alors que de nombreux joueurs migrent vers le QHD ou l’Ultra HD pour profiter d’une densité de pixels plus élevée, le Full HD demeure la norme dans les compétitions professionnelles. La raison est simple : à très haut niveau, la fluidité et la réactivité priment sur la finesse d’affichage.

Avec une densité d’environ 92–93 pixels par pouce, le XG248QSG Ace ne rivalise pas avec les écrans 4K en matière de netteté. En revanche, il offre un terrain idéal pour exploiter des fréquences extrêmes, là où les résolutions supérieures deviennent un frein mécanique aux performances.

ELMB nouvelle génération : la réduction du flou enfin maîtrisée

L’un des points forts majeurs de ce moniteur réside dans l’évolution du ELMB (Extreme Low Motion Blur), la technologie maison d’Asus basée sur le strobing du rétroéclairage. Souvent critiquée sur d’autres écrans pour ses artefacts visuels, elle atteint ici un niveau de maturité remarquable.

Deux modes sont proposés :

ELMB Sync , qui fonctionne conjointement avec Adaptive-Sync , permettant de réduire le flou de mouvement tout en évitant le tearing. Une prouesse rare, tant ces deux technologies sont habituellement incompatibles.

, qui fonctionne conjointement avec , permettant de réduire le flou de mouvement tout en évitant le tearing. Une prouesse rare, tant ces deux technologies sont habituellement incompatibles. ELMB 2, une version plus radicale, offrant cinq niveaux d’intensité pour un rendu quasi exempt de flou, au prix d’une légère baisse de luminosité et d’un risque accru de déchirures si le framerate chute.

Dans les faits, cette implémentation fait du XG248QSG Ace l’un des LCD les plus propres en mouvement jamais observés, rivalisant même avec certaines dalles OLED sur le terrain de la netteté dynamique.

HDR, luminosité et couleurs : un TN qui surprend

Traditionnellement, les écrans TN sacrifient la qualité d’image au profit de la vitesse. Asus tente ici de rééquilibrer la balance. Le XG248QSG Ace prend en charge le HDR10, avec une certification DisplayHDR 400, et affiche une luminosité mesurée dépassant 440 nits en SDR et 520 nits en HDR.

La couverture colorimétrique atteint environ 92 % de l’espace DCI-P3, un chiffre inhabituellement élevé pour un moniteur eSports ultra-rapide. La plupart des écrans Full HD au-delà de 360 Hz se limitent à un gamut proche du sRGB. Ici, Asus démontre qu’il est possible d’allier vitesse et fidélité des couleurs, dans une certaine mesure.

Connectique et ergonomie : le strict nécessaire, sans concessions

Fidèle à sa philosophie orientée compétition, Asus va à l’essentiel. Le XG248QSG Ace propose :

Deux ports HDMI 2.1

Un DisplayPort 1.4 avec DSC , indispensable pour supporter de tels débits

, indispensable pour supporter de tels débits Une sortie casque 3,5 mm

En revanche, pas de ports USB ni de haut-parleurs intégrés. L’ergonomie est en revanche exemplaire : réglage en hauteur, inclinaison, rotation, mode portrait, pied compact mais extrêmement stable. L’éclairage RGB arrière, piloté via Aura Sync, reste discret et configurable.

Une exigence matérielle extrême

Un écran à 610 Hz pose une contrainte évidente : il faut une machine capable de suivre. Même avec une configuration haut de gamme actuelle, atteindre et maintenir plus de 500 images par seconde en conditions réelles demeure un défi. Dans les faits, ce moniteur s’adresse à une niche très spécifique : les joueurs compétitifs disposant du meilleur matériel disponible, prêts à sacrifier la résolution pour la vitesse absolue.

Prix et alternatives : le dilemme du joueur exigeant

Affiché autour de CHF 850.- ce jour sur le web, le ROG Strix XG248QSG Ace évolue dans une zone tarifaire délicate. À ce prix, il se retrouve en concurrence directe avec des écrans OLED rapides, parfois en QHD, offrant un contraste infini, des noirs parfaits et une qualité d’image globalement supérieure.

Le choix devient alors philosophique :

vitesse maximale et framerate extrême , ou

, ou qualité d’image supérieure et fluidité légèrement moindre, mais déjà excellente.

Verdict : une vitrine technologique plus qu’un écran grand public

Le ROG Strix XG248QSG Ace n’est pas un moniteur gaming comme les autres. C’est une démonstration de force, un produit vitrine qui montre jusqu’où Asus peut pousser la technologie LCD en matière de fluidité. Avec ses 610 Hz, son ELMB d’un nouveau niveau et sa luminosité élevée, il s’impose comme une référence absolue pour l’esport.

Mais il reste un produit de niche. Pour la majorité des joueurs, un écran OLED rapide offrira un meilleur équilibre entre immersion, qualité visuelle et performances. Pour ceux qui recherchent le framerate le plus élevé possible, sans compromis, le XG248QSG Ace est tout simplement… dans une catégorie à part.