Téléphone Starlink : SpaceX pourrait bientôt entrer sur le marché du smartphone

Déjà acteur majeur de l’Internet par satellite, SpaceX étudierait depuis plusieurs années le développement d’un téléphone mobile Starlink, capable d’exploiter les réseaux satellitaires de nouvelle génération.

Longtemps, Elon Musk a fermement démenti les rumeurs évoquant le développement d’un smartphone estampillé Tesla. Pourtant, une autre entreprise de son vaste écosystème pourrait bien s’aventurer sur ce terrain stratégique. Selon plusieurs informations concordantes, SpaceX envisagerait le lancement d’un téléphone mobile Starlink, un projet qui serait en réalité à l’étude depuis plusieurs années.

Déjà solidement implantée sur le marché des télécommunications, SpaceX génère une part croissante de ses revenus grâce à Starlink, son service d’accès à Internet par satellite. Celui-ci ne se limite plus aux connexions résidentielles : il fournit également des solutions pour l’aviation, les zones isolées, ainsi qu’un service plus récent baptisé Direct-to-Cell. Cette technologie permet aux opérateurs télécoms de résorber les zones blanches en s’appuyant sur les satellites Starlink et les standards de la 4G.

Vers un téléphone mobile conçu par Starlink

Dans ce contexte, l’hypothèse d’un smartphone Starlink prend une nouvelle consistance. D’après des sources citées par Reuters, le projet serait en gestation depuis longtemps au sein de SpaceX. Une information récemment corroborée, de manière indirecte, par Elon Musk lui-même.

Interpellé par un utilisateur sur X, le dirigeant a reconnu que cette piste n’était « pas exclue à terme ». Il a toutefois tenu à préciser que l’appareil envisagé serait radicalement différent des smartphones actuels. Selon ses propos, il s’agirait d’un terminal optimisé exclusivement pour l’exécution de réseaux neuronaux, avec un rendement énergétique maximal — une orientation qui suggère une intégration étroite entre matériel, intelligence artificielle et connectivité satellitaire.

Une nouvelle source de revenus pour l’écosystème SpaceX–xAI ?

Ces spéculations interviennent dans un contexte stratégique majeur. Elon Musk a récemment annoncé la fusion entre SpaceX et xAI, son laboratoire dédié à l’intelligence artificielle, également lié à la plateforme X. À long terme, cette union pourrait permettre à xAI d’exploiter des centres de données orbitaux, tirant parti de l’énergie solaire pour faire fonctionner ses modèles d’IA dans des conditions inédites.

À court terme, cependant, la rentabilité de xAI demeure limitée. Les revenus issus de cette fusion reposeraient donc principalement sur les abonnements Starlink, qui ont représenté entre 50 et 80 % du chiffre d’affaires de SpaceX l’an dernier. Dans cette optique, le développement d’un téléphone Starlink apparaît comme une évolution logique, susceptible de renforcer les flux financiers et de soutenir les investissements massifs du groupe.

Enfin, cette stratégie pourrait s’inscrire dans une perspective encore plus ambitieuse. SpaceX, désormais propriétaire de xAI, envisagerait une entrée en Bourse dès cette année. Selon certaines rumeurs, cette IPO pourrait propulser l’entreprise vers une valorisation colossale de 1 500 milliards de dollars, plaçant le groupe au sommet de l’industrie technologique mondiale. Dans ce scénario, un smartphone Starlink ne serait plus une simple curiosité, mais un levier stratégique supplémentaire dans l’expansion de l’empire Musk.