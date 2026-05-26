Avis – Forza Horizon 6 : le Japon devient enfin le paradis ultime du jeu de course arcade

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Avec Forza Horizon 6, Playground Games réalise enfin le rêve des fans en transportant sa licence culte au Japon. Entre Tokyo illuminé, drift dans les montagnes, météo dynamique et courses complètement folles, ce nouvel opus s’impose comme l’un des jeux de course les plus spectaculaires jamais créés.

Cinq années se sont écoulées depuis que Forza Horizon 5 a fait rugir ses moteurs sous le soleil brûlant du Mexique. Cinq longues années durant lesquelles Playground Games a multiplié les extensions, entretenu sa communauté et laissé grandir une attente devenue presque insoutenable chez les amateurs de course automobile arcade. Après un Forza Motorsport techniquement irréprochable mais parfois trop discipliné pour réellement embraser les foules, la franchise Horizon revient aujourd’hui avec une ambition limpide : reconquérir son trône de référence absolue du jeu de course en monde ouvert. Et pour cette nouvelle offensive, le studio britannique a choisi une destination que les fans réclamaient depuis plus d’une décennie : le Japon.

Forza Horizon 6 : Playground Games transforme enfin le Japon en paradis absolu du jeu de course arcade

Il existe des séquences qui résument à elles seules l’âme d’un jeu vidéo. Dans Forza Horizon 6, cette révélation porte un nom : Chaser Zero. Imaginez une autoroute suspendue au-dessus d’un Tokyo noyé sous les néons, une bande-son City Pop électrisante crachée à plein volume dans les haut-parleurs, tandis qu’un mécha colossal glisse sur l’asphalte à plus de 300 km/h sous les acclamations hystériques d’une foule en délire. Quelques secondes plus tard, le robot bondit dans un lac avec une grâce irréelle, un train à grande vitesse surgit dans le décor et la course se transforme en un spectacle totalement hallucinatoire.

Cette scène résume parfaitement ce qu’est devenu Forza Horizon 6 : un gigantesque fantasme automobile japonais où Playground Games abandonne définitivement toute retenue pour embrasser un spectaculaire assumé.

Le Japon rêvé des passionnés d’automobile et de culture pop

Après avoir exploré les paysages britanniques puis les immensités mexicaines, la licence s’attaque enfin à l’archipel nippon. Mais attention : il ne s’agit pas ici d’une reproduction réaliste et documentaire du Japon. Playground Games livre plutôt une vision sublimée, condensée et fantasmée du pays, inspirée autant par Initial D que par les néons de Shinjuku, les autoroutes urbaines suspendues et la nostalgie musicale de la City Pop japonaise.

Le résultat est tout simplement fascinant. Forza Horizon 6 propose sans doute la carte la plus dense et variée de toute l’histoire de la franchise. En quelques minutes, le joueur peut passer des cols montagneux enneigés idéaux pour le drift à des zones urbaines ultra-compressées représentant une version gigantesque de Tokyo, cinq fois plus vaste que Guanajuato dans l’épisode précédent.

Le Mont Fuji domine majestueusement l’horizon occidental tandis que les quartiers de Yokohama, Saitama, Chiba ou Shinjuku encerclent la baie tokyoïte dans un dédale d’autoroutes suspendues et de tunnels vertigineux. À l’Est, une île inspirée de la péninsule de Boso et de Miyake prolonge l’exploration, pendant qu’au Nord les Alpes de Nagano offrent des routes sinueuses devenues un terrain de jeu rêvé pour les amateurs de touge.

Une météo dynamique qui transforme réellement le gameplay

Jamais les saisons et les conditions météorologiques n’avaient autant influencé l’expérience de conduite dans un Forza Horizon. Ici, les quatre saisons ne servent plus simplement de décor esthétique : elles modifient profondément le gameplay.

Une course débutée sous un soleil éclatant peut soudainement se terminer dans un brouillard épais ou sous une pluie diluvienne transformant le bitume en véritable miroir aquatique. L’aquaplaning devient une menace concrète obligeant à adapter instantanément ses trajectoires et ses réglages.

Lorsque la neige recouvre brutalement les cols montagneux, même les pilotes les plus méticuleux doivent improviser pour éviter de sombrer dans le classement. Cette approche rend chaque événement beaucoup plus vivant et imprévisible.

Le cycle jour/nuit amplifie encore davantage l’impact visuel du jeu. De jour, les Alpes japonaises brillent avec une intensité presque aveuglante. La nuit, Tokyo devient un océan de néons dont les reflets se répercutent sur les carrosseries avec une précision sidérante.

Une démonstration technique monumentale sur Xbox Series X

On pouvait craindre que le moteur Forza Tech commence à montrer ses limites sur des consoles sorties en 2020. C’est précisément l’inverse qui se produit. Playground Games et Turn 10 livrent ici l’une des plus impressionnantes vitrines techniques de cette génération.

Sur Xbox Series X, le jeu propose une résolution 4K en mode Qualité ainsi qu’un mode Performance à 60 images par seconde particulièrement stable. Le Ray Tracing gagne en finesse et sublime les reflets sur les carrosseries avec un réalisme spectaculaire.

Chaque véhicule devient une véritable sculpture métallique. Les textures des habitacles, les micro-rayures sur les peintures, les grains de poussière ou encore l’animation ultra détaillée du volant participent à un niveau de finition quasiment obsessionnel.

Même à l’arrêt, Forza Horizon 6 impressionne constamment par sa richesse visuelle. Les gratte-ciel de Tokyo baignés de néons, les routes de montagne couvertes de cerisiers ou les eaux turquoise du Pacifique composent un tableau numérique absolument somptueux.

Une bande-son exceptionnelle portée par la City Pop japonaise

Comme toujours dans la série, la bande-son joue un rôle essentiel dans l’immersion. Forza Horizon 6 propose neuf stations de radio couvrant une variété impressionnante de styles musicaux.

Les stations historiques de la franchise sont de retour, mais les nouvelles venues volent clairement la vedette. Mention spéciale à Gacha City Radio, véritable déclaration d’amour à la J-Pop, au J-Rock et surtout à la City Pop japonaise, qui accompagne parfaitement l’ambiance néon-nocturne du jeu.

L’ensemble contribue à transformer chaque trajet en expérience sensorielle permanente.

Forza Horizon 6 assume enfin son ADN 100 % arcade

Le débat autour du terme “simcade” peut définitivement être enterré. Forza Horizon 6 ne cherche plus à se justifier : il est un jeu de course arcade pur et dur, et il l’assume pleinement.

La prise en main demeure immédiatement accessible, mais la désactivation progressive des aides transforme progressivement le gameplay en véritable défi technique. Plus le joueur retire d’assistances, plus les sensations deviennent physiques et gratifiantes.

Avec plus de 550 véhicules disponibles dès le lancement, la variété reste totalement indécente. Drift japonais, supercars européennes, monstres américains ou véhicules rétro mythiques : chaque voiture possède une personnalité propre et un comportement réellement distinct.

L’intelligence artificielle des Drivatars progresse également de manière notable. En difficulté élevée, les adversaires deviennent plus intelligents, plus agressifs tactiquement et capables de fermer les trajectoires ou de tenter des freinages suicidaires pour défendre leur position.

Horizon Rush : le mode qui pousse le spectacle à son paroxysme

C’est toutefois dans son approche totalement “over the top” que Forza Horizon 6 trouve son véritable génie. Le mode Horizon Rush illustre parfaitement cette nouvelle philosophie.

Ces épreuves extrêmement spectaculaires enchaînent explosions, éléments dynamiques et tracés absurdes dans des décors en perpétuel mouvement. L’influence de jeux comme Split/Second Velocity saute immédiatement aux yeux.

Playground Games a enfin compris que Forza Horizon atteint son apogée lorsqu’il accepte d’être un immense terrain de jeu délirant et parfaitement chorégraphié.

Une progression plus lisible mais toujours victime de l’overdose de récompenses

Le système de progression gagne enfin en cohérence grâce à une structure reposant désormais sur différents bracelets représentant les niveaux du Festival Horizon.

Le joueur débute modestement avant de gravir progressivement les échelons vers les catégories Expert, Élite puis Légende. Cette évolution donne davantage de sens à l’ascension du pilote.

Mais le jeu souffre encore de son principal défaut historique : une avalanche permanente de récompenses. Argent, voitures, tirages aléatoires et bonus tombent toutes les trente secondes au point de complètement banaliser certaines voitures pourtant prestigieuses.

La carte reste également saturée d’icônes et d’activités annexes, ce qui pourra fatiguer les joueurs allergiques aux mondes ouverts surchargés.

Une plateforme communautaire gigantesque pensée pour durer des années

Plus que jamais, Forza Horizon 6 se présente comme une immense plateforme communautaire évolutive. Le système Housing gagne en profondeur avec des garages totalement personnalisables pouvant devenir de véritables showrooms automobiles.

L’EventLab bénéficie aussi d’une refonte majeure permettant désormais la création collaborative de circuits et d’événements en temps réel. Cette ouverture promet une durée de vie quasiment infinie grâce aux créations de la communauté.

Entre les convois libres, les compétences coopératives LINK Skills, le retour du battle royale The Eliminator ou encore le mode Hide and Seek, Playground Games multiplie les expériences multijoueurs pour renforcer encore davantage l’aspect social du festival Horizon.

Forza Horizon 6 signe le sommet absolu de la franchise

Après quatorze années d’existence, Forza Horizon 6 apparaît comme l’aboutissement ultime de la formule imaginée par Playground Games. Le studio pousse son concept jusqu’à l’extrême avec une maîtrise technique insolente et un sens du spectacle enfin totalement décomplexé.

Certes, certains défauts structurels persistent et la formule commence parfois à montrer quelques signes d’usure. Mais difficile aujourd’hui de trouver un autre jeu de course capable d’offrir un tel mélange de liberté, de générosité, de plaisir immédiat et de démesure.

Forza Horizon 6 ne se contente pas d’être le meilleur épisode de la saga. Il enterre littéralement une concurrence devenue bien trop timide et offre enfin aux passionnés le Japon automobile fantasmé qu’ils attendaient depuis des années.

Le roi de l’open world automobile est bel et bien de retour.