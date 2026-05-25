Concours : gagnez vos places pour le film « Les Maîtres de l’Univers »

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S2PMag et Sony Pictures vous offrent la possibilité de gagner votre place de cinéma pour le film « Les Maîtres de l’Univers » qui sortira dans les salles romandes le mercredi 03 juin 2026.

Le Prince Adam se transforme en un guerrier appelé Musclor, et devient le dernier espoir du pays magique d’Eternia, ravagé par la technologie et le maléfique Skeletor.

📅 Le tirage au sort aura lieu le 01 juin 2026.

📧 Pour participer :

Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet :

« Concours Ciné Les Maîtres de l’Univers »

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.

Bonne chance !

L’équipe S2PMag