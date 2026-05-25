Avis – Google Fitbit Air : le bracelet connecté sans écran dopé à l’IA Gemini

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Avec le Fitbit Air, Google change de stratégie dans les wearables. Ce bracelet connecté discret, compatible Android et iPhone, mise sur l’autonomie, le suivi biométrique avancé et les fonctionnalités IA de Google Health Premium pour séduire les sportifs comme le grand public.

Google accélère son offensive dans l’univers des objets connectés avec le lancement du Fitbit Air, un bracelet intelligent sans écran conçu pour rivaliser frontalement avec les références du marché comme Whoop. Derrière cette approche minimaliste se cache pourtant une stratégie bien plus ambitieuse : transformer l’intelligence artificielle en véritable coach santé personnel. Grâce à Gemini et à la nouvelle plateforme Google Health, la firme de Mountain View entend faire du suivi biométrique un pilier central de son écosystème IA.

Fitbit Air : Google mise sur un bracelet sans écran dopé à l’IA pour révolutionner la santé connectée

Avec le Fitbit Air, Google prend un virage inattendu dans le secteur des wearables. Là où l’industrie multiplie les montres connectées bardées d’écrans, de notifications et d’applications, le géant américain fait exactement l’inverse : revenir à un format épuré, discret et entièrement centré sur la collecte passive de données de santé.

Ce nouveau bracelet connecté adopte une philosophie radicalement minimaliste. Dépourvu d’écran, il embarque un capteur amovible chargé de surveiller en continu l’activité physique et les indicateurs biométriques de l’utilisateur, sans jamais interrompre son quotidien par des alertes incessantes.

Un retour aux sources qui rappelle les premiers trackers Fitbit… mais avec des ambitions technologiques infiniment plus vastes.

Google veut transformer Fitbit en porte d’entrée vers son écosystème IA

Derrière ce design volontairement sobre se cache en réalité une stratégie extrêmement agressive autour de l’intelligence artificielle. Car le véritable produit vendu par Google n’est pas tant le bracelet lui-même que les services premium qui l’accompagnent.

Commercialisé à seulement CHF 99.-, le Fitbit Air agit avant tout comme un point d’entrée vers Google Health Premium, l’abonnement santé dopé à Gemini. L’objectif est limpide : séduire massivement les utilisateurs grâce à un appareil abordable, puis les fidéliser via des fonctionnalités IA avancées.

Google offre ainsi trois mois d’abonnement à Google Health Premium avec chaque achat du Fitbit Air. Une période d’essai pensée pour convaincre les utilisateurs d’adopter durablement les outils de coaching intelligent, les analyses avancées du sommeil ou encore les programmes d’entraînement adaptatifs.

Passé cette période, l’abonnement est facturé CHF 10 par mois ou CHF 100.- par an.

Health Coach : Gemini devient un véritable coach sportif et santé personnel

Au cœur du dispositif se trouve Google Health Coach, une intelligence artificielle conversationnelle alimentée par Gemini. Bien plus qu’un simple chatbot, cette plateforme analyse en profondeur les données biométriques afin de fournir des recommandations personnalisées en temps réel.

Le système exploite notamment les informations liées au sommeil, à la fréquence cardiaque, à la récupération physique, à l’activité sportive ou encore aux cycles menstruels pour générer des conseils adaptés au profil de chaque utilisateur.

L’IA peut ainsi élaborer automatiquement des plans d’entraînement évolutifs, suggérer des périodes de repos ou recommander des exercices spécifiques selon l’état de fatigue détecté.

Google promet également des fonctions particulièrement avancées comme le réveil intelligent Smart Wake. Grâce à l’analyse dynamique des cycles de sommeil, le bracelet déclenche des vibrations haptiques au moment jugé optimal pour réveiller l’utilisateur avec le moins de fatigue possible.

Un bracelet connecté pensé pour concurrencer Whoop et Oura

Avec le Fitbit Air, Google cible directement le marché des wearables sans écran popularisé par Whoop et Oura. Ce segment connaît une croissance spectaculaire auprès des sportifs, des adeptes du quantified self et des utilisateurs recherchant un suivi santé discret mais permanent.

Contrairement aux smartwatches classiques, ces appareils privilégient l’autonomie, le confort et l’analyse des tendances de long terme plutôt que les interactions immédiates.

Le Fitbit Air peut d’ailleurs fonctionner en complément d’une montre connectée comme la Pixel Watch, preuve que Google considère ces deux catégories comme complémentaires et non concurrentes.

Quels sont les capteurs et fonctions santé du Fitbit Air ?

Malgré son apparence minimaliste, le Fitbit Air embarque une large panoplie de capteurs destinés à surveiller en continu l’état de santé de l’utilisateur.

Le bracelet assure un suivi cardiaque 24 heures sur 24, mesure la variabilité de la fréquence cardiaque, surveille le taux d’oxygène sanguin SpO2 ainsi que les variations de température corporelle. Il analyse également le sommeil, la charge cardio, la préparation physique ou encore les déplacements quotidiens.

Google précise aussi que le bracelet est capable de détecter certaines irrégularités cardiaques pouvant signaler une fibrillation auriculaire.

L’appareil bénéficie enfin d’un suivi automatique des activités physiques et d’une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Une autonomie largement supérieure aux montres connectées

L’absence d’écran offre un avantage majeur : l’autonomie. Google annonce jusqu’à une semaine d’utilisation avec une seule charge, un chiffre nettement supérieur aux montres connectées traditionnelles.

Même si le Fitbit Air ne rivalise pas encore totalement avec les deux semaines promises par certains modèles Whoop, il distance largement la Pixel Watch 4, limitée à environ 36 heures d’utilisation.

Le bracelet peut par ailleurs être rechargé intégralement en seulement 90 minutes.

Android et iPhone : Google veut séduire aussi les utilisateurs Apple

Contrairement à la Pixel Watch exclusivement réservée à Android, le Fitbit Air fonctionne aussi bien sur iPhone que sur smartphones Android. Une décision hautement stratégique pour Google, qui cherche clairement à étendre l’influence de Gemini au-delà de son propre écosystème mobile.

Le bracelet agit ainsi comme un cheval de Troie permettant à Google d’introduire progressivement ses services IA et santé auprès des utilisateurs iOS.

Un design interchangeable et un partenariat avec Stephen Curry

Le Fitbit Air reprend une approche modulaire similaire à celle de Whoop. Le capteur central peut être retiré afin d’être installé dans différents bracelets interchangeables adaptés aux usages du quotidien ou du sport.

Google propose plusieurs finitions : bracelet sportif, modèle plus discret pour un usage quotidien ou encore version premium au design plus élégant.

Les bracelets seront commercialisés à partir de CHF 35.- dans plusieurs coloris, auxquels s’ajoutera une édition spéciale Stephen Curry mêlant orange et gris.

Vie privée : Google sous surveillance autour des données de santé

Mais cette offensive dans la santé connectée soulève également de nombreuses interrogations concernant la confidentialité des données personnelles.

Depuis le rachat de Fitbit en 2020, Google s’est engagé à ne pas exploiter les données de santé à des fins publicitaires pendant une période de dix ans. L’entreprise assure aujourd’hui encore que les informations collectées par le Fitbit Air ne seront pas utilisées pour alimenter son activité publicitaire.

Toutefois, plusieurs experts rappellent que même anonymisées, les données biométriques restent extrêmement sensibles et potentiellement identifiables.

L’évolution future des politiques de confidentialité de Google sera donc scrutée avec une attention particulière.

Prix et disponibilité du Fitbit Air

Le Fitbit Air sera commercialisé à partir de fin mai au tarif de CHF 99.-sur Google Store et via l’application officielle. La disponibilité en magasins physiques est prévue pour le 26 mai.

Chaque achat inclura trois mois d’accès à Google Health Premium avant bascule vers un abonnement automatique payant.