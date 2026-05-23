Avis – R-Type Dimensions III sur Switch 2 : un remaster brutal et fidèle au chef-d’œuvre SNES

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R-Type Dimensions III marque le grand retour de l’un des shoot ’em up les plus mythiques de l’histoire du jeu vidéo. Sur Nintendo Switch 2, ce remaster modernise intelligemment le classique de la Super Nintendo sans sacrifier son gameplay brutal et exigeant.

Il existe des licences dont le simple nom suffit à réveiller toute une génération de joueurs. R-Type appartient incontestablement à cette catégorie d’icônes vidéoludiques. Depuis son apparition fracassante dans les salles d’arcade à la fin des années 1980, la saga culte signée Irem continue d’incarner l’exigence absolue du shoot ’em up japonais, mêlant gameplay millimétré, direction artistique biomécanique et difficulté implacable. Trente-huit ans après ses débuts, la série effectue aujourd’hui un nouveau retour sous les projecteurs avec R-Type Dimensions III, remaster moderne de l’inoubliable R-Type III: The Third Lightning. Nous avons pu découvrir cette nouvelle version sur Nintendo Switch 2, et une chose apparaît immédiatement : l’âme originelle du monument vidéoludique est restée intacte.

R-Type Dimensions III ressuscite un monument du shoot ’em up

Derrière cette résurrection se cache une collaboration particulièrement cohérente entre trois acteurs spécialisés du genre : Irem, créateur historique de la licence, Tozai Games, déjà responsable des précédents remasters R-Type Dimensions, ainsi que ININ Games à l’édition.

Leur ambition est limpide : moderniser l’expérience sans jamais dénaturer l’identité viscérale de R-Type.

Pour y parvenir, les développeurs ont conçu une refonte technique particulièrement élégante permettant de basculer instantanément entre les graphismes 16 bits d’origine et une relecture entièrement modélisée en 3D.

Une approche qui séduira autant les puristes nostalgiques que les nouveaux joueurs curieux de découvrir l’un des piliers fondateurs du genre.

Une ambiance oppressante fidèle à l’ADN de la saga

Comme souvent avec la série R-Type, le récit demeure volontairement minimaliste.

L’humanité se retrouve une nouvelle fois confrontée à l’empire Bydo, entité organique cauchemardesque menaçant l’équilibre galactique. Aux commandes du mythique chasseur R-9 et de ses variantes, le joueur doit traverser six niveaux infestés d’ennemis biomécaniques avant d’affronter des boss gigantesques à l’esthétique profondément dérangeante.

Aucune cinématique spectaculaire ni narration envahissante ne viennent interrompre l’expérience.

Tout repose sur l’atmosphère, le design oppressant des créatures et la sensation permanente d’isolement face à une hostilité écrasante.

Une philosophie old-school assumée qui renforce encore davantage l’intensité du gameplay.

Le module Force reste le cœur stratégique du gameplay

Impossible d’évoquer R-Type sans parler du mythique module Force, véritable signature mécanique de la licence.

Avant chaque partie, le joueur choisit entre plusieurs variantes du célèbre pod détachable : Force Standard, Force Shadow ou Force Cyclone. Chacune modifie profondément l’approche stratégique des affrontements.

Ce module peut être fixé à l’avant ou à l’arrière du vaisseau afin de servir simultanément de bouclier et d’arme supplémentaire, ou être projeté librement à travers l’écran pour nettoyer les zones les plus dangereuses.

Toute la richesse tactique du titre repose sur cette mécanique.

Les patterns ennemis ont été conçus avec une précision redoutable pour exploiter chaque centimètre de l’écran, obligeant constamment le joueur à anticiper ses déplacements et à maîtriser parfaitement le comportement du Force.

Une difficulté toujours aussi brutale et exigeante

Comme ses illustres prédécesseurs, R-Type Dimensions III refuse tout compromis en matière de difficulté.

Le système de tir conserve son équilibre historique entre arme rapide classique et puissant tir chargé nécessitant plusieurs secondes de préparation avant déclenchement.

Cette mécanique impose une tension constante : charger trop longtemps expose au danger, tirer trop tôt réduit drastiquement la puissance offensive.

Les différents power-ups récupérés au fil des niveaux améliorent progressivement l’arsenal du vaisseau, mais la sanction reste terrible au moindre contact ennemi.

Une seule erreur suffit à perdre l’intégralité des améliorations acquises et à renvoyer immédiatement le joueur au dernier checkpoint.

La progression devient alors un savant mélange de mémorisation, de précision chirurgicale et de persévérance.

Une version Nintendo Switch 2 techniquement irréprochable

Sur Nintendo Switch 2, le remaster bénéficie d’une fluidité exemplaire aussi bien en mode portable que sur téléviseur.

Le basculement instantané entre les graphismes 2D d’origine et l’habillage 3D modernisé fonctionne remarquablement bien. Le pixel art historique conserve toute sa superbe et ravira les amateurs d’esthétique rétro, tandis que la refonte tridimensionnelle apporte des effets lumineux convaincants sans jamais trahir la lisibilité du gameplay.

Quelques imperfections subsistent néanmoins.

La fameuse « Crazy Camera », qui incline légèrement la perspective afin d’accentuer l’effet 3D, complique parfois inutilement la lecture des hitbox et des projectiles ennemis. Dans les séquences les plus exigeantes, nous avons rapidement préféré revenir à une vue classique plus lisible.

La prise en main demeure extrêmement précise, même si l’absence d’options de réglage de sensibilité peut occasionnellement frustrer lors des micro-esquives les plus délicates.

Une bande-son retravaillée avec énormément de respect

Le travail effectué sur l’aspect sonore mérite également d’être salué.

Comme pour les graphismes, le joueur peut passer instantanément entre les compositions originales et leurs réarrangements modernes.

Les musiques historiques conservent leur mélancolie électronique si caractéristique tout en gagnant en ampleur grâce aux nouvelles orchestrations. Les bruitages bénéficient eux aussi d’un traitement soigné : tirs, explosions et charges d’énergie possèdent désormais davantage d’impact sans perdre leur identité rétro.

Cette double approche sonore participe pleinement au charme du remaster.

Un contenu minimaliste réservé aux passionnés du genre

Si R-Type Dimensions III impressionne par sa fidélité, son contenu demeure relativement austère selon les standards actuels.

Le mode Infini permet certes de découvrir l’aventure plus sereinement grâce aux vies illimitées, mais le véritable cœur de l’expérience reste le mode Classique, brutal et sans concession.

Un mode Avancé encore plus difficile est également disponible dès le départ pour les vétérans du genre.

En revanche, l’absence de classements en ligne, de mode score attack ou de défis annexes pourra décevoir certains joueurs modernes.

Le titre assume pleinement sa philosophie arcade pure et dure : apprendre, mourir, recommencer… puis progresser lentement jusqu’à la maîtrise complète.

Un remaster exemplaire pour les pèlerins du shoot ’em up

Au final, R-Type Dimensions III constitue une véritable lettre d’amour adressée aux amateurs de shoot ’em up exigeants.

Le remaster modernise intelligemment l’un des épisodes les plus cultes de la franchise sans jamais sacrifier son ADN brutal et méthodique. La possibilité de jongler librement entre les graphismes et les bandes-son d’époque et leurs réinterprétations modernes renforce encore cette sensation de célébration patrimoniale.

Mais ne vous y trompez pas : derrière son habillage modernisé se cache toujours l’un des shoot ’em up les plus impitoyables de l’histoire du jeu vidéo.

Une expérience aussi fascinante que cruelle, réservée aux joueurs prêts à accepter l’échec comme partie intégrante du voyage.