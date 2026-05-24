iPhone 20 : Apple préparerait un design révolutionnaire tout en verre pour 2027

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Apple préparerait une transformation majeure de l’iPhone pour célébrer les vingt ans de son smartphone emblématique. Selon plusieurs fuites, un modèle entièrement vitré avec écran incurvé sur quatre côtés serait actuellement en développement.

À l’approche du vingtième anniversaire de l’iPhone, Apple préparerait une transformation esthétique majeure susceptible de redéfinir une nouvelle fois les standards du smartphone premium. Selon plusieurs indiscrétions relayées ces derniers jours au sein de l’écosystème technologique chinois, la firme de Cupertino travaillerait actuellement sur un modèle radicalement repensé, misant sur un design intégralement vitré et un écran incurvé sur l’ensemble de ses contours.

Apple préparerait un iPhone anniversaire au design totalement inédit

D’après les dernières fuites apparues sur le réseau social chinois Weibo, Apple testerait déjà en interne plusieurs prototypes intégrant une dalle dite « quad-curved », autrement dit un écran recouvrant les quatre côtés de l’appareil.

Le très suivi leaker Digital Chat Station affirme que des unités expérimentales seraient actuellement en phase d’évaluation avancée au sein des laboratoires du constructeur américain.

Selon ses informations, les fournisseurs d’écrans impliqués dans le projet seraient même déjà capables de produire certains composants destinés à cette future génération d’iPhone attendue pour 2027.

Une rumeur particulièrement intrigante lorsqu’on sait qu’Apple anticipe rarement aussi tôt des phases de production liées à des appareils encore aussi éloignés de leur lancement commercial.

Un iPhone sans bordures qui miserait sur un effet « tout verre »

Si ces informations venaient à se confirmer, Apple chercherait clairement à franchir une nouvelle étape dans sa quête du smartphone sans bordures visibles.

L’objectif serait de proposer une façade entièrement recouverte de verre, où l’écran semblerait littéralement fusionner avec le châssis et la coque arrière.

Cette approche évoque certaines expérimentations déjà aperçues sur plusieurs smartphones chinois ces dernières années, mais Apple souhaiterait aller encore plus loin en renforçant l’effet monobloc grâce à une conception intégralement vitrée.

Le résultat attendu serait particulièrement spectaculaire sur le plan visuel, avec un appareil donnant l’impression d’être sculpté dans une seule pièce de verre.

Apple testerait plusieurs variantes pour son futur iPhone 20

Plusieurs éléments techniques commencent également à émerger autour de ce futur modèle anniversaire.

Les premières indiscrétions évoquent notamment l’intégration d’un écran recouvrant presque totalement les bordures de l’appareil afin de maximiser l’immersion visuelle.

Concernant la caméra frontale, plusieurs scénarios seraient actuellement étudiés.

Le modèle standard pourrait conserver une caméra intégrée via un discret poinçon (« hole-punch »), tandis qu’une version commémorative beaucoup plus ambitieuse miserait directement sur une caméra totalement dissimulée sous l’écran.

Une évolution technologique particulièrement attendue dans l’industrie mobile depuis plusieurs années.

Apple pourrait reprendre la stratégie lancée avec l’iPhone X

Cette montée en gamme potentielle rappelle fortement la stratégie adoptée par Apple en 2017 lors du lancement simultané des iPhone X et iPhone 8.

À l’époque, la marque avait célébré les dix ans de l’iPhone avec un modèle radicalement différent destiné à symboliser une nouvelle génération technologique.

Le scénario pourrait donc se répéter pour les vingt ans du smartphone iconique de Cupertino, avec une gamme classique cohabitant aux côtés d’un modèle beaucoup plus expérimental et premium.

Les attentes explosent autour du futur iPhone de 2027

Même si les contours précis du projet demeurent encore flous, ces multiples fuites illustrent parfaitement l’immense attente entourant la prochaine grande révolution matérielle d’Apple.

Alors que les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 19 Pro n’ont même pas encore été officialisés, les spéculations autour du potentiel « iPhone 20 » occupent déjà une place centrale dans les discussions technologiques.

Une chose semble désormais évidente : Apple entend profiter de cet anniversaire symbolique pour tenter de marquer une nouvelle rupture esthétique majeure dans l’univers du smartphone haut de gamme.