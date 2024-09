Avis – Google Pixel 9 Pro Fold

Partager Facebook

Le Pixel 9 Pro Fold représente l’incursion stratégique de Google sur les marchés des smartphones pliants en Suisse et en France, marquant un tournant décisif pour la firme de Mountain View. Après une première tentative avec le Pixel Fold, limité à un nombre restreint de territoires, Google opte cette fois-ci pour une commercialisation plus large, permettant au Pixel 9 Pro Fold d’atteindre un public plus vaste. Ce modèle ne se contente pas d’être une simple évolution du Pixel Fold, mais se présente comme une véritable version pliante du Pixel 9 Pro, dévoilée lors de l’événement Made by Google en août 2024.

Le Pixel 9 Pro Fold se distingue notamment par sa surface d’affichage, la plus grande disponible à ce jour pour un usage productif et multimédia, avec un écran interne de 8 pouces et un écran externe de 6,3 pouces, soit la même diagonale que le Pixel 9 Pro classique. Équipé de la nouvelle puce Tensor G4, d’un module photo complet à triple capteur et d’une batterie de 4650 mAh, ce smartphone pliant au format livre s’affirme comme l’un des plus fins du marché. Il se positionne face à des concurrents de taille, tels que les Honor Magic V2, OnePlus Open et Samsung Galaxy Z Fold 6, avec un prix de départ fixé à CHF 1699.- pour la version de base dotée de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

En termes de design, Google a affiné son approche avec ce modèle, qui affiche un poids réduit à 257 g, contre 283 g pour le premier Pixel Fold, contribuant ainsi à une prise en main plus confortable. Bien qu’il demeure plus lourd que le Galaxy Z Fold 6 (239 g), il s’impose par son format compact avec une épaisseur de 5,1 mm lorsqu’il est ouvert et de 10,5 mm une fois fermé. Le design asymétrique, particulièrement marqué lorsque l’appareil est replié, présente un côté rectangulaire au niveau de la charnière, tandis que l’autre côté, plus arrondi, s’inscrit dans la lignée des autres modèles de la série Pixel 9.

Sur le plan technique, le Pixel 9 Pro Fold se pare de matériaux nobles, tels que l’aluminium et le verre Gorilla Glass Victus 2, qui renforcent sa résistance aux chocs et à l’eau (certification IPx8). Cependant, cette robustesse ne s’étend pas à la poussière, notamment au niveau de la charnière, bien que celle-ci limite la visibilité de la pliure sur l’écran interne. Ce dernier, d’une diagonale de 8 pouces, offre une excellente lisibilité avec une luminosité maximale de 1643 cd/m² et une calibration précise. L’écran externe, de 6,3 pouces, profite également d’une grande luminosité (1932 cd/m²) et d’une définition de 1080 x 2424 pixels, offrant une expérience visuelle de qualité.

Sous le capot, la puce Tensor G4 de Google assure des performances solides, bien que le Pixel 9 Pro Fold souffre d’une tendance à chauffer lors de sessions de jeu prolongées, ce qui peut entraîner une baisse de performances. Cependant, le smartphone excelle dans les fonctionnalités d’intelligence artificielle, domaine dans lequel la puce Tensor G4 se montre particulièrement efficace.

Le volet photographique, équipé d’un triple module comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, un téléobjectif x5 et un ultra grand-angle, confirme la réputation de Google dans ce domaine. Le Pixel 9 Pro Fold offre une qualité d’image remarquable, avec une colorimétrie naturelle et un traitement logiciel performant, notamment en conditions de faible luminosité.

Enfin, malgré une batterie de 4650 mAh légèrement inférieure aux standards actuels, le Pixel 9 Pro Fold assure une autonomie respectable de près de 15 heures en usage intensif. La recharge rapide, bien que limitée à 27 W, demeure efficace, mais en deçà des performances offertes par certains concurrents. En somme, le Pixel 9 Pro Fold s’impose comme un modèle haut de gamme alliant design soigné, innovations technologiques et excellence en matière d’intelligence artificielle, tout en s’inscrivant dans un segment de marché en pleine effervescence. Un modèle qui convient de tenir en compte si vous souhaitez vous équiper d’un smartphone pliable de qualité cet automne.