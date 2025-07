Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une jeune et ambitieuse matchmakeuse new-yorkaise se retrouve dans un triangle amoureux complexe, tiraillée entre le » match » parfait et son ex tout sauf idéal.

Lucy va-t-elle succomber au riche Harry qui coche toutes les cases ou retomber dans les bras de John, un ex désargenté qui n’en coche aucune ? Tel est l’enjeu de cette romcom servie par un trio d’acteurs glamour et un rythme soutenu. Une énième variation sur les relations triangulaires qui interroge les nouvelles manières de faire des rencontres et se laisse regarder avec plaisir.

Materialists

Un film de Celine Song

Avec Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal

Distributeur : Sony Pictures

Durée : 116 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 2 juillet 2025