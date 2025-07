Partager Facebook

Magalie est une star du web hors sol et sans morale qui gagne des fortunes en postant des contenus choc sur les réseaux sociaux. Après un accident grave survenu sur le tournage de l’une de ses vidéos, Magalie s’isole à la montagne avec Patrick, son assistant personnel, pour faire un break.

Cette comédie noire est tout aussi amorale que jubilatoire. Portée par une Adèle Exarchopoulos méconnaissable avec ses dents baguées et ses cheveux coupés court, cette farce livre une critique féroce des dérives du web -ici portées à leurs extrêmes- et de l’adulation portée aux influenceurs. Le succès de cette créatrice de contenus est dû à son insensibilité à la douleur. Elle est ainsi devenue richissime en se mettant en scène dans des situations choc dont elle ressort à peine secouée. On retrouve la patte de Quentin Dupieux dans ce mélange d’absurde, de comique et de dialogues savoureux. Un excellent cru !

L’accident de piano

Un film de Quentin Dupieux

Avec : Sandrine Kiberlain, Adèle Exarchopoulos, Jerome Commandeur

Distributeur : JMH Distributions

Durée : 1h27

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 2 juillet 2025