Avis – Huawei FreeBuds Neo : difficile de faire plus complet à ce prix

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Avec les FreeBuds Neo, Huawei veut bousculer le marché très disputé des écouteurs true wireless autour de CHF 100.-. Réduction active du bruit efficace, Bluetooth 6.0, codec LDAC, égaliseur dix bandes et autonomie pouvant atteindre 24 heures avec le boîtier composent une fiche technique particulièrement généreuse. Nous les avons testés.

Avec un tarif conseillé à peine supérieur à la barre symbolique des CHF 100.- et une fiche technique étonnamment généreuse, les Huawei FreeBuds Neo entendent se faire une place sur un marché des écouteurs true wireless où la concurrence n’a jamais été aussi féroce. Réduction active du bruit, égaliseur complet, Bluetooth 6.0, LDAC ou encore autonomie confortable : sur le papier, Huawei semble avoir soigneusement choisi ses armes. Reste à déterminer si cette séduisante promesse résiste à l’épreuve du quotidien.

Huawei connaît déjà particulièrement bien cette catégorie tarifaire. Avec sa gamme « i », et plus récemment les FreeBuds 7i, le constructeur chinois a régulièrement démontré sa capacité à proposer des écouteurs relativement accessibles sans sacrifier les fonctions traditionnellement réservées aux modèles plus onéreux. Les nouveaux FreeBuds Neo prolongent cette stratégie, tout en adoptant cette fois une identité esthétique sensiblement différente.

Une application complète, mais moins accessible sous Android

Avant même de juger leurs qualités acoustiques, il convient d’évoquer une particularité susceptible de surprendre les utilisateurs Android. L’application Huawei Audio Connect n’est pas directement proposée sur le Google Play Store, contrairement à sa déclinaison disponible sur l’App Store d’Apple.

Les propriétaires d’un smartphone Android ne sont toutefois pas privés des fonctions avancées. Il leur faut passer par le site officiel de Huawei, installer l’AppGallery, puis récupérer l’application dédiée. La procédure réclame donc quelques manipulations supplémentaires, mais celles-ci ne sont nécessaires qu’une seule fois.

Une fois cette formalité accomplie, toutes les possibilités de personnalisation deviennent accessibles, quel que soit le smartphone utilisé.

Une restitution sonore étonnamment équilibrée

Dans cette gamme de prix, les écouteurs true wireless suivent fréquemment une recette assez prévisible : des graves généreusement accentués pour flatter immédiatement l’oreille, une restitution énergique et suffisamment démonstrative pour accompagner efficacement la pop, le hip-hop ou une séance de sport.

Huawei s’était déjà quelque peu éloigné de cette tendance avec ses précédents modèles, privilégiant une restitution plus mesurée et des extrémités du spectre relativement bien maîtrisées. Les FreeBuds Neo semblent aller encore plus loin en recherchant un compromis particulièrement convaincant entre dynamisme et équilibre.

Leurs limites apparaissent toutefois lorsque les morceaux deviennent sensiblement plus chargés. Lorsque guitares, batterie, voix et multiples couches instrumentales convergent simultanément, la restitution perd en précision et certains détails deviennent plus difficiles à distinguer.

Rien de véritablement rédhibitoire à ce niveau de prix. Cette moindre capacité d’analyse rappelle simplement que les FreeBuds Neo demeurent un cran en dessous des FreeBuds Pro 5, autrement plus ambitieux sur le plan acoustique.

Une application particulièrement généreuse

L’environnement logiciel constitue traditionnellement l’un des points forts des écouteurs Huawei et les FreeBuds Neo ne dérogent pas à la règle.

Depuis l’application, il est possible de régler la réduction active du bruit, de modifier la signature sonore et de personnaliser les commandes tactiles. Plusieurs profils audio prédéfinis sont disponibles, auxquels s’ajoute surtout un véritable égaliseur manuel à dix bandes.

Cette liberté permet d’adapter assez finement le rendu sonore aux préférences de chacun, qu’il s’agisse de renforcer les basses, d’adoucir certaines fréquences ou de mettre davantage les voix en avant.

Les commandes tactiles peuvent également être configurées séparément pour chacun des deux écouteurs. Huawei exploite intelligemment à cette occasion l’une des principales particularités physiques des FreeBuds Neo : leurs minuscules tiges.

Contrairement aux modèles totalement dépourvus de prolongement, celles-ci offrent une surface supplémentaire permettant notamment de contrôler le volume. Le geste se révèle rapidement naturel et constitue un compromis intéressant entre les écouteurs au format « haricot » et les modèles traditionnels à longue tige.

Huawei propose également une détection des mouvements de la tête pour gérer certaines interactions, mais cette possibilité demeure essentiellement cantonnée aux appels. Il aurait été appréciable de pouvoir lui attribuer d’autres fonctions, comme le passage au morceau suivant pendant une séance de course à pied.

Une réduction active du bruit très convaincante

Huawei possède désormais une solide expérience en matière de réduction active du bruit et cela se ressent immédiatement avec les FreeBuds Neo.

L’ANC se montre particulièrement efficace pour des écouteurs positionnés dans cette gamme tarifaire, sans générer cette sensation de pression parfois provoquée par les systèmes les plus agressifs.

L’efficacité dépend néanmoins fortement de l’étanchéité obtenue dans le conduit auditif. Il ne faut donc pas hésiter à essayer plusieurs tailles d’embouts en silicone avant de porter un jugement définitif. Une fois la bonne combinaison trouvée, l’isolation devient franchement convaincante.

Le mode Transparence se montre également efficace pour rester attentif à son environnement, même si un léger souffle demeure perceptible.

La fonction Audio adaptatif intègre également une détection des conversations. Lorsqu’elle identifie que l’utilisateur commence à parler, elle doit automatiquement basculer de l’ANC vers le mode Transparence.

L’idée est pertinente, mais son exécution manque encore de spontanéité. Le changement intervient avec un léger retard, suffisamment perceptible pour devenir parfois déroutant au début d’un échange. Difficile alors d’évaluer immédiatement le volume de sa propre voix.

Une autonomie solide malgré le format compact

Le gabarit réduit des FreeBuds Neo n’empêche pas Huawei de proposer des performances satisfaisantes sur le plan énergétique.

Avec la réduction active du bruit activée, les écouteurs peuvent fonctionner environ six heures et demie sans interruption. En comptabilisant les recharges offertes par le boîtier, l’autonomie globale peut atteindre 24 heures.

Des chiffres suffisamment confortables pour envisager plusieurs journées d’utilisation normale sans devoir systématiquement rechercher une prise électrique.

La connectivité repose sur le Bluetooth 6.0, mais Huawei fait l’impasse sur Auracast. Cette absence ne constitue pas encore un handicap majeur au quotidien tant cette technologie reste peu répandue, mais elle pourra décevoir les utilisateurs souhaitant anticiper l’adoption de cette nouvelle génération de diffusion audio Bluetooth.

La sélection de codecs se montre en revanche nettement plus séduisante. Aux traditionnels SBC et AAC viennent s’ajouter LDAC, développé par Sony pour permettre une transmission audio de meilleure qualité, ainsi que L2HC.

Pour des écouteurs évoluant autour de la barre des CHF 100.-, cette compatibilité constitue un argument appréciable.

Une certification IP55 limitée aux écouteurs

Les FreeBuds Neo bénéficient d’une certification IP55 leur permettant de mieux résister à la poussière, à la transpiration et aux projections d’eau.

Une précision importante s’impose toutefois : cette protection concerne uniquement les écouteurs. Le boîtier de recharge ne profite pas de la même certification et devra donc être conservé à l’abri en cas de pluie.

Les sportifs pourront ainsi utiliser les FreeBuds Neo avec une relative tranquillité, à condition de ne pas exposer inutilement leur étui.

Des appels globalement convaincants

Huawei a placé la barre particulièrement haut avec ses FreeBuds Pro 4 et FreeBuds Pro 5 en matière de téléphonie. Les FreeBuds Neo n’atteignent pas tout à fait ce niveau, mais leur prestation demeure supérieure à la moyenne de leur catégorie.

Dans un environnement relativement calme, la voix est transmise avec suffisamment de netteté pour mener confortablement une conversation téléphonique ou participer à une visioconférence.

Lorsque les bruits environnants deviennent plus importants, la restitution perd naturellement en clarté. Le traitement numérique parvient néanmoins à préserver une intelligibilité satisfaisante dans la majorité des situations, sans transformer exagérément la voix en une succession de sonorités artificielles.

Un design qui ne laissera pas tout le monde indifférent

C’est probablement sur le plan esthétique que Huawei prend le plus de risques.

Les FreeBuds Neo n’adoptent ni la silhouette compacte et arrondie des écouteurs entièrement dépourvus de tige, ni le dessin plus conventionnel popularisé par les AirPods. Huawei choisit une voie intermédiaire avec des prolongements extrêmement courts.

Le résultat possède une identité immédiatement reconnaissable. Il pourra séduire certains utilisateurs autant qu’il risque d’en dérouter d’autres.

Ce choix n’est cependant pas uniquement esthétique. Les tiges raccourcies permettent de conserver les commandes gestuelles tout en réduisant considérablement les dimensions du boîtier de recharge. Celui-ci se révèle particulièrement fin et facile à glisser dans une poche.

Dans leur finition argentée, les écouteurs donnent néanmoins une impression légèrement moins premium que les FreeBuds Pro 5 ou les FreeClip 2. La réalisation demeure sérieuse, mais certains détails rappellent logiquement leur positionnement tarifaire inférieur.

Verdict : des écouteurs particulièrement complets

Les Huawei FreeBuds Neo réussissent finalement à trouver un équilibre particulièrement intéressant.

Leur restitution sonore est dynamique sans tomber dans une surenchère artificielle des graves, la réduction active du bruit figure parmi leurs meilleurs arguments et l’application offre un niveau de personnalisation rarement rencontré à ce tarif. L’égaliseur dix bandes, les nombreuses possibilités de configuration des commandes, la compatibilité LDAC et l’autonomie correcte renforcent encore cette impression de produit particulièrement complet.

Tout n’est évidemment pas irréprochable. La définition sonore atteint ses limites avec les compositions les plus complexes, le mode Transparence pourrait gagner en naturel, la détection des conversations manque encore de réactivité et l’absence d’Auracast réduit légèrement leur potentiel à long terme. Leur esthétique atypique divisera également les opinions.

Reste enfin la question du prix. Huawei annonce un tarif conseillé de CHF 129.-, alors que les FreeBuds Neo sont déjà proposés à CHF 109.- par le constructeur au moment de leur lancement. Une différence suffisamment importante pour inciter à relativiser les futures promotions affichées sur la base du prix catalogue.

A ce prix, les FreeBuds Neo n’en demeurent pas moins une proposition très cohérente. Ils ne cherchent pas nécessairement à dominer chaque discipline, mais compensent par une remarquable polyvalence. Pour qui privilégie une réduction active du bruit efficace, une application très complète et de nombreuses possibilités de personnalisation sans basculer dans le haut de gamme, Huawei tient ici une paire d’écouteurs particulièrement convaincante.