Google Suncatcher : des puces IA bientôt envoyées dans l’espace

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Avec le projet Suncatcher, Google explore une idée jusqu’ici digne de la science-fiction : installer des infrastructures de calcul dédiées à l’intelligence artificielle en orbite terrestre. Une première mission doit tester plusieurs puces TPU dans l’espace afin d’évaluer leur résistance aux radiations, leur refroidissement et la faisabilité de futurs data centers orbitaux.

L’intelligence artificielle pourrait-elle un jour prendre de la hauteur, au sens propre du terme ? Google entend manifestement explorer cette voie avec Suncatcher, un ambitieux programme de recherche visant à déterminer s’il serait techniquement possible de déporter une partie des infrastructures de calcul dédiées à l’IA en orbite terrestre basse. Une perspective encore expérimentale, mais suffisamment sérieuse pour que le géant américain prépare désormais l’envoi de ses propres accélérateurs Tensor Processing Units (TPU) dans l’espace.

Cette première mission doit avant tout servir de laboratoire grandeur nature. L’objectif n’est pas encore de déployer un véritable centre de données orbital, mais de vérifier comment les composants développés par Google résistent à un environnement infiniment plus hostile que celui rencontré dans les data centers terrestres.

À terme, l’entreprise imagine des constellations de satellites équipés de puissants processeurs dédiés à l’intelligence artificielle, alimentés par l’énergie solaire et reliés entre eux par des communications optiques à très haut débit.

Une approche susceptible, si elle se révèle techniquement et économiquement viable, de bouleverser l’architecture des infrastructures numériques et de répondre à l’explosion des besoins énergétiques provoquée par l’essor de l’IA.

Les TPU de Google bientôt confrontés à l’espace

Avant d’imaginer des grappes de satellites transformées en gigantesques supercalculateurs, Google doit toutefois résoudre une série de problèmes techniques particulièrement complexes.

Le premier concerne tout simplement la résistance du matériel.

Un lancement spatial soumet les composants électroniques à d’importantes vibrations et à de fortes accélérations. Une fois placés en orbite, les équipements doivent ensuite affronter un autre adversaire invisible : les radiations.

Rayons cosmiques et particules énergétiques issues de l’activité solaire peuvent perturber le fonctionnement des semi-conducteurs. Ils sont notamment susceptibles de provoquer des modifications accidentelles de l’état de certains bits, phénomène connu sous le nom de « bit flip », avec pour conséquence potentielle des erreurs dans les calculs réalisés par les processeurs.

Google a donc commencé par soumettre ses TPU Trillium à des essais de radiation au Crocker Nuclear Laboratory de l’Université de Californie à Davis.

Les premiers résultats se seraient montrés suffisamment encourageants pour poursuivre l’expérience. Les processeurs auraient notamment résisté à une exposition aux protons supérieure aux niveaux cumulés envisagés sur plusieurs années d’exploitation orbitale, sans révéler de défaillance critique susceptible de remettre en cause le projet.

Une étape indispensable avant de confronter ces composants aux véritables conditions de l’espace.

Refroidir une puce IA dans le vide, un défi considérable

La résistance aux radiations ne constitue pourtant qu’une partie du problème. Le refroidissement pourrait se révéler encore plus complexe.

Dans un centre de données terrestre, la chaleur générée par les serveurs peut être évacuée grâce à l’air, à des circuits de refroidissement liquide ou à différentes infrastructures thermiques particulièrement sophistiquées.

Dans le vide spatial, impossible de compter sur une circulation d’air pour transporter cette énergie.

Or les accélérateurs dédiés à l’intelligence artificielle produisent énormément de chaleur lorsqu’ils fonctionnent à pleine charge. Maintenir ces composants dans leur plage de température optimale représente donc l’un des principaux défis auxquels les ingénieurs doivent répondre.

Google travaille notamment sur des architectures combinant caloducs et radiateurs afin de transférer puis de dissiper l’énergie thermique par rayonnement.

Des prototypes ont déjà été soumis à des chambres à vide thermique capables de reproduire certaines caractéristiques de l’environnement orbital. Le passage dans l’espace constituera néanmoins une étape autrement plus révélatrice.

Les mesures récoltées permettront notamment d’observer le comportement thermique réel des TPU, d’évaluer la résistance mécanique de l’ensemble et d’identifier les éventuelles modifications nécessaires avant d’envisager des plateformes plus importantes.

Pourquoi Google veut-il déplacer des centres de données dans l’espace ?

Derrière cette expérimentation se cache un problème beaucoup plus terrestre : l’intelligence artificielle consomme des quantités considérables d’électricité.

L’entraînement et l’exploitation des grands modèles nécessitent des infrastructures informatiques toujours plus imposantes, multipliant les accélérateurs spécialisés et exerçant une pression croissante sur les réseaux électriques.

Suncatcher explore une solution radicalement différente : déplacer une partie de ces capacités de calcul là où l’énergie solaire peut être exploitée avec une disponibilité particulièrement élevée.

En orbite appropriée, les panneaux photovoltaïques pourraient bénéficier d’une exposition au Soleil plus régulière que sur Terre, sans nuages, atmosphère ou alternance jour-nuit comparable à celle rencontrée au sol.

Google estime ainsi que certaines configurations orbitales pourraient offrir des conditions énergétiques particulièrement avantageuses.

L’idée ne consiste cependant pas simplement à envoyer quelques serveurs dans l’espace. Pour devenir réellement pertinente, l’infrastructure devrait fonctionner comme un immense système distribué composé de nombreux satellites travaillant conjointement.

Des satellites reliés par laser

C’est ici qu’intervient l’autre composante essentielle du projet Suncatcher : les communications optiques.

Google envisage de connecter ses futures plateformes par des liaisons laser à très haut débit afin que plusieurs satellites puissent mutualiser leurs capacités de calcul.

Le principe reviendrait, à très grande échelle, à reproduire dans l’espace l’architecture interconnectée d’un centre de données terrestre.

Une telle infrastructure permettrait théoriquement de répartir les charges de travail entre différents nœuds et de construire progressivement des grappes de calcul orbitales capables d’exécuter des modèles d’intelligence artificielle particulièrement exigeants.

Mais cette architecture soulève à son tour de nombreuses interrogations : latence des communications, maintenance des équipements, durée de vie des satellites, remplacement des composants, gestion des débris orbitaux ou encore coût des lancements.

L’intérêt énergétique potentiel devra donc être confronté à l’ensemble de ces contraintes avant de pouvoir déterminer si un data center spatial possède véritablement un sens économique.

Google n’est pas seul à regarder vers l’espace

L’idée d’installer des capacités de calcul en orbite ne constitue d’ailleurs plus une simple curiosité scientifique.

Plusieurs entreprises technologiques et acteurs du secteur spatial explorent désormais des concepts comparables. L’amélioration des lanceurs, la diminution progressive du coût d’accès à l’orbite et l’explosion de la demande en puissance de calcul rendent cette perspective moins irréaliste qu’elle ne l’aurait semblé il y a encore quelques années.

Starcloud a notamment expérimenté l’utilisation de matériel Nvidia dans l’espace, illustrant l’intérêt croissant pour des infrastructures informatiques capables de fonctionner directement en orbite.

Google compte pour sa part s’appuyer sur Planet Labs pour son prototype Suncatcher. Une prochaine mission doit embarquer plusieurs TPU afin de recueillir les premières données réellement représentatives du comportement de ces accélérateurs dans l’espace.

Il ne s’agira donc pas encore d’un data center orbital, mais d’une étape expérimentale déterminante.

Les data centers du futur seront-ils en orbite ?

Suncatcher demeure pour l’instant un projet de recherche et de nombreuses barrières séparent encore le prototype d’une infrastructure commerciale.

Faire fonctionner quelques accélérateurs IA dans l’espace représente déjà un défi. Déployer des milliers de processeurs, assurer leur alimentation électrique, évacuer leur chaleur, les connecter à très haut débit et maintenir l’ensemble pendant plusieurs années relève d’une tout autre dimension.

La question environnementale devra également être examinée dans sa globalité. Déplacer des centres de données hors de la planète ne supprime pas automatiquement leur empreinte écologique : fabrication des satellites, lancements, renouvellement des équipements et gestion de leur fin de vie devront nécessairement entrer dans l’équation.

L’intérêt du projet Suncatcher réside précisément dans cette volonté de confronter une idée particulièrement ambitieuse aux réalités de l’ingénierie.

Alors que les besoins en puissance de calcul de l’intelligence artificielle progressent à un rythme spectaculaire et que les infrastructures terrestres réclament toujours davantage d’énergie, Google explore donc une frontière jusqu’ici largement réservée à la science-fiction.

Si l’expérience confirme la résistance de ses TPU, la maîtrise du refroidissement et la viabilité des communications optiques entre satellites, les centres de données de demain pourraient ne plus être exclusivement construits sur Terre. Avec Suncatcher, Google commence en tout cas à déterminer si une partie du futur de l’intelligence artificielle peut réellement se jouer en orbite.