World of Warcraft : Forever: La deuxième semaine de bêta est lancée

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Voilà maintenant une semaine que les portes de la bêta de World of Warcraft: Forever se sont ouvertes. Dans le tout premier épisode du podcast de World of Warcraft: Forever, l’équipe, accompagnée de membres de la communauté, revient sur les enseignements tirés de cette première semaine de bêta et lève le voile sur ce qui vous attend dans la prochaine mise à jour.

La première phase de la bêta de WoW: Forever a présenté la race des Éolides et sa région de départ, l’île de Zéphras, deux nouveaux donjons, la salle des Thanes et les ruines de Lordaeron. Elle a aussi introduit des fonctionnalités sociales telles que le système de campement et une infrastructure de serveurs sans royaumes favorisant les interactions entre joueurs et joueuses, le tout avec un niveau maximum fixé à 20.

Dans le 1er épisode du podcast de WoW: Forever, les développeurs Josh Greenfield et Tim Jones, accompagnés de Countdown to Classic et Xaryu, membres de la communauté, abordent les sujets suivants :

les Elfes éolides et leur place dans l’Azeroth réinventée de WoW: Forever

la technologie des serveurs, le JcJ en extérieur et la nouvelle interface de WoW: Forever

la progression en niveaux, les changements apportés au gain d’expérience et l’équilibrage des classes

les changements apportés par l’équipe à la suite de vos retours

Lors de la prochaine phase de la bêta de WoW: Forever, le niveau maximum passera à 30, ce qui donnera accès à de nouveaux talents et techniques de classe ainsi qu’au champ de bataille des îles des Sombrelances. De nouvelles fonctionnalités viendront encore enrichir les mises à jour suivantes.