Avis – Huawei FreeBuds Pro 5 : les écouteurs sans fil les plus confortables de 2026 ?

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Huawei promet un confort inédit et une réduction de bruit améliorée avec ses FreeBuds Pro 5. Pari réussi ?

Avec les Huawei FreeBuds Pro 5, Huawei dévoile son nouveau fer de lance audio pour 2026. Successeurs des FreeBuds Pro 4, ces écouteurs sans fil entendent franchir un cap en matière de confort, de réduction de bruit active (ANC) et de qualité sonore, tout en conservant une philosophie axée sur l’ergonomie.

Un design épuré et une conception toujours haut de gamme

Sans révolutionner leur esthétique, les FreeBuds Pro 5 adoptent une approche plus sobre et raffinée. Les éléments décoratifs disparaissent au profit d’une finition métallisée discrète, tandis que les lignes sont adoucies pour un rendu plus élégant et moins clivant.

La fabrication demeure irréprochable, reposant sur un plastique dense et durable, avec un assemblage quasi invisible. Plus légers que leur prédécesseur, ces écouteurs affichent un poids d’environ 5,5 grammes, se rapprochant ainsi des références du marché comme les AirPods Pro.

Le boîtier suit la même logique d’épuration, gagnant en compacité et en légèreté, tout en conservant des fonctionnalités premium telles que la recharge sans fil et une certification IP54 pour une résistance accrue aux projections d’eau.

Un confort remarquable grâce au format semi-intra

Huawei persiste dans son choix d’un design semi-intra-auriculaire, privilégiant le confort à l’isolation maximale. Les FreeBuds Pro 5 reposent à l’entrée du conduit auditif, limitant la sensation d’intrusion tout en assurant un port prolongé sans fatigue.

Dans la pratique, ce positionnement se traduit par un confort exemplaire, même lors d’une utilisation prolongée. Le maintien reste fiable au quotidien, bien qu’il puisse montrer ses limites lors d’activités sportives plus intenses.

Une connectivité avancée, mais perfectible

Côté technique, Huawei intègre une connectivité Bluetooth compatible avec les codecs LDAC et L2HC 4.0, permettant une transmission audio haute qualité, notamment sur les smartphones de la marque.

Cependant, certaines absences se font remarquer, notamment le support de LE Audio ou de Google Fast Pair, ce qui limite légèrement l’expérience sur Android hors écosystème Huawei.

Une expérience utilisateur riche et personnalisable

L’application Audio Connect propose un large éventail de réglages, allant de la gestion avancée de l’ANC à un égaliseur 10 bandes, en passant par des profils audio personnalisés et un mode audio spatial avec suivi des mouvements de tête.

Les commandes tactiles, particulièrement intuitives, constituent un véritable point fort. Huawei propose ici une solution ergonomique avancée, combinant gestes et pincements pour un contrôle précis et personnalisable.

Qualité sonore : un rendu spectaculaire mais controversé

Huawei fait évoluer son architecture acoustique avec un système à double transducteur, combinant un haut-parleur grave-médium et un tweeter planaire. Le résultat se traduit par une signature sonore marquée, avec des basses profondes et des aigus très présents.

Si cette approche offre une écoute immersive et dynamique, elle s’accompagne d’un rendu parfois trop agressif, notamment dans les hautes fréquences. Les voix et certains instruments gagnent en clarté, mais peuvent souffrir d’une accentuation excessive, entraînant une fatigue auditive sur la durée.

Réduction de bruit active : efficace mais en retrait face aux leaders

Huawei annonce une amélioration significative de son ANC, capable de réduire davantage les nuisances sonores. Dans les faits, la réduction de bruit se montre efficace sur certaines fréquences, notamment les sons urbains et les bruits de fond.

Néanmoins, les performances restent en deçà des références du marché, notamment face aux modèles de Sony ou d’Apple. Le format semi-intra, moins isolant par nature, limite également l’efficacité globale.

Des performances solides pour les appels

En matière de captation vocale, Huawei confirme son expertise. Les FreeBuds Pro 5 offrent une excellente qualité d’appel, même en environnement bruyant, grâce à une combinaison de microphones et d’algorithmes avancés.

La voix est claire et intelligible, avec une réduction efficace des bruits ambiants, faisant de ces écouteurs un excellent choix pour les communications.

Une autonomie correcte mais en retrait

L’autonomie constitue un point plus nuancé. Avec environ 5 h 50 d’utilisation en ANC, les FreeBuds Pro 5 se situent légèrement au-dessus de leur prédécesseur, mais restent en dessous de la moyenne du marché.

En mode sans ANC, l’autonomie peut atteindre 12 heures, offrant une meilleure endurance pour une utilisation prolongée.

Un choix confortable mais perfectible

Avec les FreeBuds Pro 5, Huawei propose des écouteurs sans fil premium misant avant tout sur le confort et l’expérience utilisateur. Si la qualité de fabrication, les commandes et les performances en appel sont indéniables, certains choix, notamment en matière de signature sonore et d’autonomie, divisent.

Ces écouteurs s’adressent avant tout aux utilisateurs recherchant une expérience confortable et immersive, plutôt qu’une restitution audio parfaitement équilibrée. Prix indicatif : CHF 149.-