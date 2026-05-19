Disney et Lucasfilm intègrent l’île “Watch Party The Mandalorian and Grogu” dans Fortnite

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L’île spéciale « Watch Party The Mandalorian and Grogu » est désormais disponible dans Fortnite, offrant aux fans du contenu exclusif dans une nouvelle aventure interactive Star Wars. Plongez dans l’univers de STAR WARS : The Mandalorian et Grogu, découvrez un extrait exclusif de 10 minutes du film et écoutez un message spécial du réalisateur Jon Favreau, avant sa sortie en salles le 22 mai. Epic Games, Disney et Lucasfilm ont créé l’île Fortnite la plus immersive à ce jour.

Cette île a été créée en collaboration avec Fairview Portals (le studio de création narrative de Jon Favreau) et Beyond Creative. Chaque détail contenu sur cette île, de l’architecture de Nevarro à la conception des quêtes, s’inspire de l’univers découvert sur Disney+ et désormais disponible sur grand écran. L’expérience a été conçue à l’aide des ressources de la boîte à outils officielle STAR WARS, le plus vaste ensemble d’outils de propriété intellectuelle de Fortnite.

L’île “Watch Party The Mandalorian and Grogu” apporte une dimension cinématographique à l’univers interactif de Fortnite, s’appuyant sur les solides bases établies par les précédentes collaborations entre Disney et Epic, et élargissant les possibilités pour les fans de s’immerger dans les histoires qu’ils aiment.

Sur l’île, les joueuses et les joueurs pourront :

Découvrir des lieux et un gameplay familiers, comme les rues de Nevarro et le refuge impérial.

Discuter avec de nouveaux personnages et retrouver ceux qui ont fait la renommée du jeu, passer du temps avec Grogu, accomplir des quêtes pour IG-11 ou défier d’autres personnes en duel (1v1 ou 2v2).

Incarner des adjoints fraîchement recrutés lors d’une attaque impériale et construire un speeder bike pour traverser la ville.

Récompenses spéciales et articles de la boutique :

Il faut passer 20 minutes dans l’île pour débloquer l’écran de chargement exclusif du Sanctuaire Mandalorien, présentant des illustrations conceptuelles du film.

La tenue Mandalorien Stylo et Encre sera disponible dans la boutique à partir du 21 mai

De plus, le 26 mai, les fans pourront retourner à l’amphithéâtre de l’île pour assister à la séance de questions-réponses entre Jon Favreau et les fans, posée par la communauté Fortnite, sur le film et la réalisation de l’île “Watch Party The Mandalorian and Grogu”.