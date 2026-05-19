Le nouveau jeu de tir tactique dédié au combat entre blindés de Wargaming arrive sur PC et consoles

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Le champ de bataille s’apprête à s’embraser ! World of Tanks: HEAT, le nouveau jeu de tir tactique standalone en free-to-play centré sur les combats entre blindés, sera lancé le 26 mai. Se déroulant dans une époque alternative post-Seconde Guerre mondiale, HEAT propose une approche plus rapide et plus dynamique du combat blindé, axée sur les affrontements en équipe.

World of Tanks: HEAT sera disponible sur PC (Wargaming Game Center et Steam), Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X|S et NVIDIA GeForce NOW, avec un cross-play complet et une progression multiplateforme.

HEAT a été conçu de A à Z sur un nouveau moteur propriétaire développé en interne par Wargaming. Cette technologie offre des visuels modernes et des environnements immersifs, tout en permettant un gameplay rapide et réactif, optimisé pour des performances fluides sur de nombreuses configurations.

Au lancement, les joueurs pourront découvrir :

Huit Agents – Trois rôles sur le champ de bataille : Defender, Assault et Marksman. Chaque Agent commande deux véhicules redoutables, chacun adapté à son rôle au combat.

Trois rôles sur le champ de bataille : Defender, Assault et Marksman. Chaque Agent commande deux véhicules redoutables, chacun adapté à son rôle au combat. Quinze véhicules – Chaque véhicule correspond à un style de jeu différent et peut être entièrement personnalisé à l’aide de modules et d’équipements. Qu’il s’agisse de tenir la ligne de front ou de frapper à distance, il existe un char pour chaque mission.

Chaque véhicule correspond à un style de jeu différent et peut être entièrement personnalisé à l’aide de modules et d’équipements. Qu’il s’agisse de tenir la ligne de front ou de frapper à distance, il existe un char pour chaque mission. Huit cartes – Les champs de bataille couvrent une large variété de biomes, d’environnements et de styles visuels, chacun étant conçu pour accueillir plusieurs styles de jeu dans les différents modes.

Les champs de bataille couvrent une large variété de biomes, d’environnements et de styles visuels, chacun étant conçu pour accueillir plusieurs styles de jeu dans les différents modes. Quatre modes JcJ – Hardpoint, Control, Kill Confirmed et Conquest seront disponibles.