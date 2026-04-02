Avis – HyperX frappe fort avec sa nouvelle souris ultra légère la Haste 2 S Wireless

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HyperX revient avec une souris gaming sans fil ambitieuse. La Pulsefire Haste 2 S promet légèreté, précision et autonomie record pour les joueurs exigeants.

Avec la Pulsefire Haste 2 S Wireless, HyperX, la marque gaming de HP, poursuit l’évolution de sa gamme emblématique en proposant une souris gaming sans fil ultra légère dotée d’améliorations techniques notables. Positionnée sur le segment premium, cette nouvelle version ambitionne de séduire les joueurs compétitifs en quête de performance et de réactivité.

Un design soigné et une construction haut de gamme

Fidèle à sa philosophie, HyperX mise sur une conception alliant confort, robustesse et esthétique. La HyperX Pulsefire Haste 2 S Wireless se distingue par un châssis conçu en alliage de magnésium, conférant à l’ensemble une impression de solidité et de qualité supérieure.

Avec des dimensions équilibrées et un poids contenu d’environ 64 grammes, cette souris s’adresse particulièrement aux joueurs disposant de mains moyennes à larges. L’ergonomie, bien pensée, favorise une prise en main naturelle, tandis que la surface légèrement texturée améliore l’adhérence lors des sessions intensives.

Une fiche technique taillée pour la compétition

Sur le plan technique, HyperX intègre un capteur optique PixArt PAW3395, capable d’atteindre une résolution allant de 100 à 26 000 DPI, ajustable avec précision via le logiciel dédié. La vitesse maximale de suivi atteint 650 IPS, avec une accélération de 50 G, des valeurs qui répondent aux exigences des joueurs les plus aguerris.

Les commutateurs mécaniques propriétaires HyperX offrent un retour tactile franc et précis, avec une durée de vie annoncée de 100 millions de clics. Ce choix garantit une excellente réactivité, essentielle dans les jeux compétitifs tels que les FPS.

Connectivité polyvalente et autonomie impressionnante

La Pulsefire Haste 2 S Wireless propose une triple connectivité, permettant une utilisation en filaire via USB-C, en Bluetooth ou via une connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence. Cette flexibilité s’accompagne d’une autonomie pouvant atteindre 120 heures, selon les conditions d’utilisation.

La recharge rapide constitue un atout supplémentaire : en seulement 50 minutes, la souris atteint 80 % de sa capacité, tandis qu’une charge de 10 minutes suffit pour offrir jusqu’à 18 heures d’utilisation.

Une expérience utilisateur fluide et précise

En conditions réelles, la souris confirme ses ambitions. Lors de tests sur des titres exigeants tels que Counter-Strike 2, Valorant ou Overwatch 2, elle se montre particulièrement précise, notamment dans les mouvements rapides et les ajustements fins.

Le capteur se révèle fiable et constant, tandis que la connexion sans fil assure une latence imperceptible, garantissant une expérience de jeu fluide et sans interruption.

Logiciel HyperX Ngenuity : personnalisation complète

La configuration de la souris passe par le logiciel HyperX Ngenuity, qui permet de personnaliser les DPI, le taux d’interrogation, les effets lumineux RGB ainsi que l’assignation des boutons. Les profils peuvent être enregistrés directement dans la mémoire interne de la souris, offrant une utilisation simplifiée sur différents appareils.

Ergonomie et prise en main optimisée

Pensée principalement pour les droitiers, la souris dispose de cinq boutons programmables facilement accessibles. Les patins en PTFE assurent une glisse fluide et précise, renforcée par des grips additionnels fournis dans la boîte.

L’ensemble contribue à une excellente maîtrise des mouvements, même lors des phases de jeu les plus intenses.

Prix et disponibilité

Commercialisée aux alentours de CHF 139.-, la HyperX Pulsefire Haste 2 S Wireless se positionne sur le segment haut de gamme des souris gaming sans fil. Elle est disponible auprès des revendeurs spécialisés.

Conclusion : une souris gaming premium sans compromis

Avec la Pulsefire Haste 2 S Wireless, HyperX signe une proposition solide et cohérente. Entre légèreté, précision du capteur, excellente autonomie et connectivité fiable, cette souris coche l’ensemble des critères attendus par les joueurs compétitifs.

Difficile de lui reprocher des défauts majeurs : elle s’impose comme une référence sérieuse sur le marché des souris gaming haut de gamme, même si son positionnement tarifaire la destine avant tout aux utilisateurs exigeants.