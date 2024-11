Avis – Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Partager Facebook

Le Lenovo ThinkPad T14s se renouvelle en cette sixième génération en intégrant la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm, marquant ainsi l’entrée du constructeur dans l’ère ARM au service des professionnels. L’adoption de cette architecture représente-t-elle une avancée pertinente pour les utilisateurs exigeants ?

Si la définition d’un « PC professionnel » est souvent floue, c’est bien la réputation de robustesse et de durabilité, héritée de l’époque IBM en 1992, qui confère aux ThinkPad cette aura particulière d’ordinateurs destinés aux travailleurs aguerris. Sous Lenovo, cette gamme emblématique préserve son identité singulière avec un design intemporel, le fameux « TrackPoint » rouge et une finition qui transcende les modes.

L’intégration du Snapdragon X Elite dans ce ThinkPad n’est pas anodine et reflète la volonté de Qualcomm de se positionner sur le marché des machines de travail. Par rapport aux anciens modèles, la gamme ThinkPad sous Lenovo affiche un positionnement résolument haut de gamme. Les matériaux utilisés – plastique recyclé, magnésium, aluminium et fibre de carbone – répondent à une double exigence : réduire l’empreinte écologique tout en offrant une résistance sans faille. Le ThinkPad T14s Gen 6, avec sa finesse de 1,69 cm et son poids de 1,24 kg, est taillé pour résister aussi bien aux environnements de bureau qu’aux situations plus exigeantes comme les chantiers.

Le clavier, toujours équipé du « TrackPoint », affiche une configuration classique avec un mécanisme réactif, bien qu’un peu souple pour certains utilisateurs. Protégé contre les éclaboussures, il gagne ainsi en polyvalence. Le trackpad conserve trois boutons physiques dédiés, bien que leur présence réduise la taille de la surface tactile, élément rétro qui plaira aux inconditionnels de ThinkPad.

En matière de connectivité, Lenovo a opté pour deux ports USB-C 4.0, un port HDMI 2.1, une prise jack combinée sur la gauche, et deux ports USB-A 3.2 Gen 1 sur la droite. Si l’absence de port Ethernet pourra décevoir certains professionnels, la sélection reste globalement adaptée aux besoins en mobilité. La caméra intégrée, de résolution 1080p, tire profit du traitement d’image performant du Snapdragon X Elite pour des visioconférences de qualité supérieure, malgré un capteur modeste.

Le T14s Gen 6 propose un écran IPS de 14 pouces en 1920 x 1200 pixels (format 16:10), offrant une couverture de l’espace sRGB à 101,4 % et un ratio de contraste de 1854:1. Bien que correct, l’affichage ne rivalise pas avec les dalles OLED et les taux de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz présents sur le marché ; il remplit sa fonction sans répondre aux attentes des créatifs exigeants.

Concernant la performance, ce modèle embarque le Snapdragon X Elite X1E78100, un processeur 12 cœurs accompagné d’un GPU Adreno X1 et d’un NPU Hexagon, avec 32 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage. Les tests de performance montrent une capacité compétitive en traitement monocœur, bien adaptée aux besoins du marché professionnel, malgré une partie graphique toujours en retrait par rapport aux puces AMD et Intel. Le NPU surpasse ses concurrents en traitement IA, même si ses applications pratiques pour l’utilisateur final restent limitées.

La gestion thermique du Snapdragon X Elite est remarquable : même sous des charges importantes, les températures ne dépassent pas les 45 °C, et le système de refroidissement est si silencieux qu’il se fait presque oublier. L’autonomie atteint entre 13 et 14 heures en usage bureautique standard, positionnant l’appareil parmi les meilleurs ultrabooks, bien que non record.

Le ThinkPad T14s Gen 6 incarne ainsi un choix réfléchi pour les professionnels en quête de durabilité et d’efficacité sur la plateforme ARM. Bien que cette transition technologique comporte des défis – notamment en termes de compatibilité logicielle avec certains outils spécifiques – elle témoigne de la volonté de Lenovo de continuer à s’adresser aux utilisateurs exigeants, tout en s’adaptant aux nouvelles contraintes écologiques et technologiques du marché. Prix indicatif : CHF 1680.- constaté ce jour sur le web.