ChromeOS se met à jour et diminue les distractions

Google a récemment levé le voile sur la version stable de ChromeOS M130, une mise à jour qui enrichit l’écosystème des Chromebooks avec une série d’améliorations ambitieuses. Actuellement en cours de déploiement, cette évolution du système d’exploitation s’accompagne de multiples fonctionnalités destinées à optimiser l’expérience utilisateur.

Parmi les nouveautés phares de cette version, on retrouve le panneau « Focus », conçu pour centraliser plusieurs options de productivité et de concentration. En un geste, ce panneau permet d’activer le mode « Ne pas déranger », d’organiser et de consulter des tâches existantes dans Google Tasks, ou encore d’accéder à des services de diffusion musicale tels que Focus Sound et YouTube Music Premium, pour les abonnés à ce dernier.

En outre, ChromeOS M130 introduit des facilités inédites pour enrichir la communication visuelle. Grâce au raccourci « Launcher + f », les utilisateurs peuvent désormais insérer des emojis, des GIFs, ainsi que des liens vers leurs documents Google Drive de manière plus fluide. Une innovation pensée pour alléger et accélérer la personnalisation de leurs échanges.

Par ailleurs, la touche d’insertion rapide, jusqu’alors exclusive au Samsung Galaxy Chromebook Plus, sera étendue à une gamme élargie de dispositifs dès l’année prochaine, ouvrant ainsi cette fonction à davantage d’utilisateurs. Pour améliorer la gestion des fichiers, une section « Suggestions » a été intégrée dans l’interface Tote, l’espace qui regroupe les téléchargements et captures d’écran récents. Désormais, les fichiers favoris de Google Drive seront accessibles directement depuis l’étagère de ChromeOS, et ce, même en mode hors ligne, optimisant la continuité de travail sans connexion.

Les options de personnalisation de session se renforcent également avec l’ajout de la fonctionnalité « Welcome Recap », permettant aux utilisateurs de restaurer en un instant les applications et onglets actifs lors de leur dernière session. Ce dispositif assure une reprise fluide des activités, directement depuis le dernier point d’arrêt.

Pour les créateurs de contenu multimédia, Google met à disposition un micro de type studio, intégrant des fonctions avancées d’équilibrage acoustique, de restauration de précision sonore et d’adaptation à l’environnement. Combiné aux options de réduction du bruit et de déréverbération du micro traditionnel, ce nouvel outil s’avère précieux pour les enregistrements audio et vidéo. Par ailleurs, l’application Recorder, qui accompagne cette version du système, propose des capacités de transcription enrichies d’une identification automatique des intervenants et d’une synthèse des échanges.

ChromeOS M130 se distingue également par l’ajout de nouvelles options esthétiques pour les appels vidéo, la prise en charge de calendriers multiples et une fonctionnalité de repositionnement des fenêtres Picture-in-Picture (PiP) pour libérer l’espace à l’écran. Enfin, les propriétaires de Chromebooks Plus bénéficieront d’une fonctionnalité exclusive, « Help me read », exploitant l’intelligence artificielle pour faciliter la recherche d’informations contextuelles au sein de n’importe quel texte affiché dans le navigateur ou la galerie.

Avec ChromeOS M130, Google marque une avancée significative dans l’optimisation de son système, combinant productivité, personnalisation et accessibilité pour une expérience utilisateur toujours plus immersive et intuitive.