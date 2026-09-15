Avis – Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 : l’ultraportable professionnel presque parfait

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Un ThinkPad d’à peine 1 kg doté d’un écran OLED 2,8K à 120 Hz ? Avec le X1 Carbon Gen 14 Aura Edition, Lenovo fait entrer son ultraportable professionnel emblématique dans une nouvelle ère, sans sacrifier son fameux clavier, le TrackPoint rouge ni cette identité héritée des grandes années IBM.

Il existe toujours quelque chose de singulier à prendre place devant un ThinkPad. Malgré plus de deux décennies d’évolution technologique et une profonde modernisation de la gamme, les ordinateurs professionnels de Lenovo conservent cette identité immédiatement reconnaissable : robe noire austère, discrètes touches rouges et, bien entendu, l’incontournable TrackPoint logé au centre du clavier. Plus de vingt ans après avoir repris cette illustre famille de PC portables à IBM, le constructeur chinois continue ainsi d’entretenir un héritage devenu presque indissociable de l’informatique professionnelle.

Avec le ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition, Lenovo entreprend pourtant une cure de jouvence particulièrement ambitieuse. La machine conserve les fondamentaux de ses ancêtres tout en adoptant une conception profondément remaniée, un poids plume d’environ 1 kg et surtout un superbe écran OLED 2,8K à 120 Hz. De quoi réconcilier les administrateurs informatiques les plus conservateurs avec les standards des ultraportables modernes ?

Un ThinkPad plus léger que jamais

Face aux lignes épurées d’un MacBook ou aux créations parfois plus audacieuses d’Asus, le ThinkPad X1 Carbon ne remportera probablement aucun concours d’extravagance. Ce classicisme constitue cependant précisément une partie de son attrait. Lenovo sait que la clientèle du X1 Carbon recherche avant tout une machine professionnelle familière, robuste et fonctionnelle plutôt qu’un accessoire de mode.

Cette quatorzième génération marque néanmoins une véritable rupture technique. Lenovo affirme avoir entièrement repensé la structure de son ultraportable autour d’un nouveau châssis métallique baptisé « Space Frame ». Cette architecture permet au ThinkPad X1 Carbon Gen 14 de descendre aux environs de 1 kg tout en conservant une rigidité particulièrement rassurante. Le couvercle en fibre de carbone profite en outre d’un revêtement légèrement doux au toucher qui participe à l’impression de qualité.

Le travail de miniaturisation ne s’arrête pas là. Lenovo a conçu une carte mère double face 20 % plus compacte que précédemment, libérant suffisamment d’espace pour installer un ventilateur 70 % plus imposant. Une optimisation qui doit améliorer la dissipation thermique tout en permettant d’accueillir des processeurs capables de fonctionner jusqu’à 30 W.

Un superbe écran OLED 2,8K à 120 Hz

De loin, le X1 Carbon continue d’arborer cette allure de PC professionnel héritée d’une autre époque. Une fois la machine en main, les progrès deviennent beaucoup plus évidents. Sa finesse et surtout sa légèreté surprennent immédiatement.

Lenovo accompagne cette cure d’amaigrissement d’un écran OLED de 14 pouces affichant une définition 2,8K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle rassemble les qualités désormais bien connues de cette technologie : noirs absolus, contraste saisissant et couleurs particulièrement généreuses.

La luminosité se montre également suffisante pour envisager une utilisation en extérieur. Plus intéressant encore dans un cadre professionnel, Lenovo recouvre l’écran d’un traitement mat particulièrement efficace contre les reflets. Un détail qui peut paraître secondaire sur une fiche technique, mais qui change sensiblement le confort de travail dans un environnement fortement éclairé.

Des performances taillées pour la bureautique intensive

Le ThinkPad X1 Carbon Gen 14 peut recevoir différentes puces Intel Core Ultra, accompagnées selon les configurations d’une solution graphique Intel plus performante. Notre modèle d’essai associe pour sa part un Core Ultra 7 356H à 32 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To.

Cette configuration n’a rien d’une station de travail, mais elle dispose d’une réserve de puissance considérable pour les usages professionnels. Naviguer simultanément entre plusieurs navigateurs et plusieurs dizaines d’onglets, Slack, des outils de retouche photographique et Spotify ou YouTube ne suffit guère à la mettre en difficulté.

Les limites apparaissent davantage lorsqu’il est question de montage vidéo, de rendu 3D ou de jeu. La solution graphique Intel de cette configuration reste modeste et les utilisateurs ayant besoin d’accélération graphique auront tout intérêt à privilégier une déclinaison équipée d’un GPU Intel Xe plus performant.

Mais reprocher à cet ultraportable de ne pas se comporter comme une station de travail serait manquer sa vocation. Le X1 Carbon est avant tout conçu pour accompagner une journée entière de réunions, de bureautique intensive et de déplacements.

Un clavier toujours remarquable

L’ancien clavier ThinkPad des années IBM appartient désormais largement au passé sur cette famille, mais Lenovo n’a heureusement pas sacrifié l’un de ses principaux savoir-faire. Malgré la finesse du châssis, les touches offrent une course suffisamment généreuse et une frappe précise, ferme et confortable.

Pour rédiger de longs documents, le X1 Carbon figure ainsi toujours parmi les références du marché des ultraportables professionnels.

Le pavé tactile se montre lui aussi fluide et précis, même si sa conception n’est pas la plus moderne disponible aujourd’hui. Une petite zone moins convaincante subsiste dans sa partie supérieure, mais elle ne compromet guère l’expérience générale.

Et puis demeure évidemment le fameux TrackPoint rouge. Cette petite excroissance héritée des grandes heures d’IBM peut sembler anachronique à ceux qui n’ont jamais utilisé un ThinkPad. Ses fidèles continuent pourtant d’y voir un outil indispensable, capable de déplacer précisément le pointeur sans quitter le clavier des mains. Les boutons physiques placés sous la barre d’espace renforcent cette philosophie résolument traditionnelle.

Une connectique encore généreuse

À l’heure où certains ultraportables réduisent leur connectique à quelques prises USB-C, le ThinkPad X1 Carbon conserve une dotation appréciable. Trois ports Thunderbolt 4 au format USB-C côtoient un connecteur USB Type-A, une sortie HDMI et une prise casque.

L’absence de lecteur de carte SD constitue néanmoins un regret. Comme souvent, cet équipement semble avoir été sacrifié sur l’autel de la finesse.

La petite excroissance située au-dessus de l’écran accueille quant à elle une webcam de 5 Mpx ainsi qu’un obturateur mécanique destiné à protéger la vie privée. Cette caméra délivre une image particulièrement convaincante lors des visioconférences, notamment lorsqu’elle est associée au mode portrait des effets Windows Studio.

Des haut-parleurs étonnamment convaincants

La partie audio constitue l’une des bonnes surprises de ce X1 Carbon. Les deux haut-parleurs orientés vers le dessous du châssis bénéficient du traitement Dolby Atmos et délivrent une scène sonore étonnamment ample pour une machine aussi compacte.

Les graves ne feront évidemment pas trembler les murs, mais une légère assise dans le bas du spectre apporte suffisamment de matière à la restitution. C’est surtout la clarté générale qui impressionne. Pour regarder des vidéos, suivre une conférence ou écouter de la musique en travaillant, le résultat dépasse ce que proposent encore nombre de PC Windows ultrafins.

Une configuration à quatre haut-parleurs, à l’image de certains MacBook Air ou Dell XPS, pourrait néanmoins permettre à Lenovo de franchir une étape supplémentaire.

16 heures d’autonomie et un poids plume pour voyager

Le principal argument du ThinkPad X1 Carbon Gen 14 apparaît dès que vient le moment de le glisser dans un sac. Avec environ 1 kg sur la balance, la machine sait pratiquement se faire oublier et devient une remarquable compagne de déplacement.

Lors du benchmark réalisé dans le cadre de cet essai, l’ordinateur a tenu précisément 16 heures. Une prestation honorable pour un ultraportable équipé d’une dalle OLED 2,8K à 120 Hz, même si certaines machines concurrentes parviennent aujourd’hui à aller plus loin.

Cette endurance, associée au faible poids, au traitement antireflet de l’écran et à l’excellent clavier, forme néanmoins un ensemble particulièrement cohérent pour les professionnels régulièrement en déplacement.

Le jeu vidéo reste accessoire

Sans véritable GPU dédié ni solution graphique Intel Xe plus musclée sur notre configuration, le X1 Carbon n’a évidemment aucune prétention vidéoludique. Overwatch peut fonctionner en 1080p avec les détails graphiques réduits, mais le résultat n’a rien de particulièrement séduisant.

L’écran 120 Hz conserve toutefois un intérêt pour le cloud gaming, puisqu’il permet théoriquement de profiter de jeux diffusés jusqu’à 120 images par seconde lorsque le service et la connexion Internet le permettent.

Les utilisateurs souhaitant conserver le format et l’identité du ThinkPad tout en bénéficiant de meilleures capacités 3D devront donc s’orienter vers une configuration graphique supérieure.

Un ultraportable pensé avant tout pour les professionnels

Au fil des jours, ce sont finalement les petits détails qui rendent le ThinkPad X1 Carbon Gen 14 aussi agréable. Son clavier incite à écrire pendant des heures, son pavé tactile ne réserve pratiquement aucune mauvaise surprise et son écran OLED transforme même les présentations professionnelles les plus austères en contenus autrement plus flatteurs.

Sa conception conserve également un avantage précieux dans les entreprises : une certaine facilité d’intervention. Quatre vis cruciformes suffisent pour retirer le panneau inférieur et accéder aux composants internes. Pour un service informatique chargé d’entretenir un parc de plusieurs dizaines ou centaines de machines, cette simplicité est loin d’être anecdotique.

Reste la question du tarif. Avec un prix de départ à CHF 2 488.-, le ThinkPad X1 Carbon Gen 14 évolue clairement dans le haut de gamme. L’absence d’une déclinaison à 16 Go de RAM susceptible d’abaisser la facture peut également surprendre.

Verdict

Le Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition réussit un exercice particulièrement délicat : moderniser profondément une institution sans lui faire perdre son identité.

Son châssis d’environ 1 kg constitue une petite prouesse, son écran OLED 2,8K à 120 Hz est superbe et son clavier reste l’un des plus agréables disponibles sur un ultraportable aussi fin. Ajoutons une connectique encore généreuse, une webcam convaincante, une excellente qualité audio et des performances largement suffisantes pour la bureautique intensive : la recette demeure redoutablement efficace.

Il faudra accepter en contrepartie un design qui assume pleinement son héritage professionnel, des capacités graphiques modestes dans les configurations d’entrée de gamme et surtout un positionnement tarifaire élevé.

Le ThinkPad X1 Carbon Gen 14 n’essaie finalement pas de devenir un MacBook Air ou un ultraportable tendance. Il préfère rester un ThinkPad, mais un ThinkPad considérablement plus léger, moderne et séduisant. Pour les entreprises et les inconditionnels de cette dynastie née chez IBM, c’est probablement exactement ce qu’il fallait.