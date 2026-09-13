Avis – BYD ATTO 3 EVO AWD : un SUV familial aux performances de sportive

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449 ch, 560 Nm et seulement 3,9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h : le nouveau BYD ATTO 3 EVO AWD affiche désormais des performances dignes d’une sportive. Mais derrière ces chiffres spectaculaires se cache surtout un SUV électrique profondément remanié, désormais bien mieux armé pour voyager.

Il aura suffi de quelques années à BYD pour passer du statut de constructeur chinois encore méconnu en Europe à celui d’acteur qu’il devient difficile d’ignorer. L’ATTO 3 fut justement l’un des premiers ambassadeurs de cette offensive. Avec l’ATTO 3 EVO, le SUV compact ne se contente toutefois pas d’un banal restylage : nouvelle architecture électrique, batterie plus généreuse, recharge nettement accélérée et, dans cette déclinaison Excellence AWD, deux moteurs développant la bagatelle de 449 ch. De quoi changer radicalement de stature.

Une évolution plus profonde qu’il n’y paraît

Extérieurement, l’ATTO 3 EVO demeure immédiatement identifiable. Ses proportions restent celles d’un SUV familial relativement compact avec 4,46 m de longueur, 1,88 m de largeur et un empattement de 2,72 m. BYD n’a pas cherché à révolutionner une silhouette qui avait déjà trouvé son public, préférant affiner sa recette.

L’ensemble conserve ainsi des lignes plutôt consensuelles, suffisamment modernes pour ne pas paraître anonymes sans tomber dans les extravagances stylistiques parfois associées aux productions chinoises. Les jantes de 18 pouces et la signature lumineuse arrière apportent juste ce qu’il faut de caractère.

La véritable révolution se cache sous la carrosserie. L’ATTO 3 EVO repose sur la dernière évolution de l’e-Platform 3.0 de BYD et adopte une architecture électrique 800 V ainsi qu’une intégration Cell-to-Body de la batterie. La version Excellence essayée ici bénéficie d’une transmission intégrale reposant sur deux machines électriques. Le moteur arrière synchrone à aimants permanents est épaulé par une unité asynchrone sur le train avant.

449 ch dans un SUV familial

Le résultat impressionne sur la fiche technique : 330 kW, soit 449 ch, et 560 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est expédié en seulement 3,9 secondes et la vitesse maximale atteint 200 km/h. Des valeurs qui, il y a encore quelques années, auraient appartenu à une authentique sportive.

Sur la route, cette cavalerie ne manque évidemment pas de se manifester. Une pression franche sur l’accélérateur suffit à catapulter les presque deux tonnes de l’ATTO 3 EVO avec une vigueur étonnante. Les reprises sont instantanées et les dépassements deviennent une formalité.

Pourtant, le BYD n’est pas une sportive déguisée en SUV. Sa philosophie demeure prioritairement tournée vers le confort. La suspension arrière multibras à cinq liaisons apporte davantage de rigueur que sur l’ancien modèle et la transmission intégrale permet de transmettre efficacement le couple, mais le châssis ne cherche jamais véritablement à inciter son conducteur à attaquer.

La direction privilégie elle aussi la facilité à la communication. Elle se montre suffisamment précise pour placer correctement la voiture, mais remonte peu d’informations. Le poids de 1 990 kg finit également par se rappeler au conducteur lorsque le rythme augmente. L’ATTO 3 EVO préfère donc enchaîner les kilomètres rapidement et sereinement plutôt que jouer les funambules sur une route de montagne.

Un confort qui reste l’une de ses forces

À allure normale, cette orientation devient au contraire un sérieux avantage. Le silence mécanique, l’amortissement prévenant et la douceur générale des commandes composent un environnement particulièrement reposant. Sur autoroute, le SUV chinois dévoile de solides qualités de voyageur, tandis que la puissance disponible permet de maintenir un rythme soutenu sans effort.

L’habitacle conserve cette présentation atypique devenue l’une des signatures de l’ATTO 3. BYD ose davantage à l’intérieur qu’à l’extérieur, avec une planche de bord aux formes organiques et une ambiance moins austère que chez nombre de concurrents.

L’immense écran tactile central de 15,6 pouces occupe naturellement le premier rôle. L’interface est réactive et la connectivité progresse, notamment avec les services Google intégrés ainsi que la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. L’abondance de fonctions regroupées dans l’écran demande néanmoins un temps d’adaptation et certaines commandes gagneraient encore à retrouver de bons vieux boutons physiques.

L’équipement de cette finition Excellence est particulièrement généreux : affichage tête haute, sièges avant chauffants et ventilés, sièges arrière chauffants, volant chauffant, toit panoramique, caméra à 360 degrés et arsenal complet d’aides à la conduite sont notamment de la partie.

Enfin taillé pour les longs voyages

C’était l’un des points sur lesquels l’ancien ATTO 3 accusait son âge face aux meilleures électriques européennes, coréennes ou américaines. BYD corrige largement le tir. La batterie Blade LFP affiche désormais une capacité de 74,8 kWh.

Avec ses deux moteurs, l’Excellence AWD revendique 470 km d’autonomie WLTP contre 510 km pour la version Design à propulsion. La consommation homologuée atteint 17,8 kWh/100 km. Dans la réalité, il faudra évidemment composer avec la température, le relief et surtout la vitesse, les parcours autoroutiers faisant naturellement grimper l’appétit.

La progression la plus importante concerne cependant la recharge. Grâce à son architecture 800 V, l’ATTO 3 EVO accepte désormais jusqu’à 220 kW en courant continu. BYD annonce 25 minutes pour passer de 10 à 80 %. Une valeur qui replace enfin le modèle parmi les électriques véritablement adaptées aux grands trajets. En courant alternatif, le chargeur embarqué triphasé plafonne à 11 kW.

La fonction V2L est également présente et permet d’alimenter des appareils électriques externes jusqu’à environ 3 kW, une possibilité appréciable en voyage ou pour certaines activités de plein air.

Plus familial qu’auparavant

Les progrès concernent aussi les aspects pratiques. Le coffre arrière offre désormais 490 litres et peut atteindre 1 360 litres une fois la banquette rabattue. Surtout, l’ATTO 3 EVO gagne un coffre avant d’une centaine de litres, suffisamment vaste pour accueillir les câbles de recharge et libérer le compartiment principal.

La capacité de remorquage atteint par ailleurs 1 500 kg avec une remorque freinée. Un chiffre loin d’être anecdotique pour un SUV familial électrique et qui élargit sensiblement son champ d’utilisation.

Verdict

Avec l’ATTO 3 EVO, BYD ne se contente pas de corriger quelques défauts de jeunesse. Le constructeur transforme profondément son SUV électrique. Batterie de 74,8 kWh, architecture 800 V, recharge à 220 kW, coffre plus généreux et nouvelles motorisations permettent au modèle de revenir dans la course avec des arguments autrement plus solides.

La version Excellence AWD pousse même le curseur étonnamment loin. Ses 449 ch et son 0 à 100 km/h en 3,9 secondes paraissent presque démesurés pour un SUV familial dont le châssis privilégie clairement le confort à la sportivité. Mais cette abondance de puissance participe aussi au caractère du modèle et lui confère des reprises absolument redoutables.

Tout n’est pas parfait. Le poids demeure conséquent, la direction pourrait être plus communicative et l’ergonomie très numérique réclame quelques habitudes. Surtout, les 470 km WLTP de l’AWD rappellent que la recherche de performances se paie inévitablement en autonomie.

Il reste que cet ATTO 3 EVO démontre à quel point BYD progresse rapidement. Plus performant, plus pratique et surtout beaucoup plus convaincant sur les longs parcours grâce à sa recharge 800 V, il ne se contente plus de jouer la carte du rapport équipement/prix. Il possède désormais les armes technologiques nécessaires pour affronter directement les références européennes, coréennes et américaines du segment. Prix indicatif: CHF 48000.-.