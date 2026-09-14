« Ma famille italienne » au cinéma !

Alexia Cerutti 14 septembre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Le « Professore » retraité (Gianni Di Gregorio) mène une vie paisible et sans souci. Lorsque sa fille, en pleine crise conjugale, vient s’installer chez lui avec ses deux enfants turbulents, sa routine sereine est complètement bouleversée. Il se retrouve entraîné dans le chaos familial et confronté à des émotions inattendues. Au coeur de cette période de changement, il redécouvre la beauté et la douleur de l’amour, ainsi que le profond besoin humain de créer des liens et de se sentir uni aux autres.

Gianni Di Gregorio nous livre une nouvelle comédie tendre, facétieuse et ancrée dans le quotidien. Le réalisateur italien reprendre son personnage fétiche de retraité amateur de tranquillité et de bons petits plats, mais confronté cette fois à la vie de famille. Dans ce film profondément humain et qui touche en plein cœur, il y est question de liens intergénérationnels, de la solidarité familiale, d’amour, de solitude, de vieillissement et de la nécessité de vivre avec les autres.

Un petit bijou !

Ma famille italienne

Un film de Gianni di Gregorio

Avec Gianni di Gregorio, Greta Scarano

Distributeur : Xenix

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : 9 septembre 2026

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A propos Alexia Cerutti

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