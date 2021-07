Avis – Oppo Find X3 Pro

Partager Facebook

Dans la course aux flagships donnant dans la surenchère, le constructeur chinois Oppo nous propose le Find X3 Pro, à la fiche technique alléchante. Voyons ce dont est vraiment capable ce nouveau smartphone.

À l’aise partout

Oppo veut marquer le coup. Double capteur de 50 Mpxls, écran 120 Hz, soc à la pointe, 5G, batterie de 4500 mAh, … le Find X3 Pro du constructeur vient directement régater avec les ténors du marché que représentent les Samsung Galaxy S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max et autre Huawei Mate 40 Pro. À la différence de ce dernier, Oppo n’est pas frappé de sanctions américaines et offre la dernière mouture, Android 11 et la jolie interface ColorOS 11.2 maison.

Avec une belle ergonomie et un bon design, le Find X3 Pro est compatible 5G et Wi-Fi 6, certifié IP68, est doté d’une puce NFC, de l’eSIM et est doté d’un lecteur d’empreintes digitales réactif sous son écran. Sa finition est exemplaire et sa coque en alliage d’aluminium est du plus bel effet, tout comme l’intégration des modules photo, réalisés en courbure dans la coque. Malgré sa grande taille, en main, le Find X3 Pro est convaincant. Enfin, si Oppo propose une compatibilité avec l’eSIM, cette dernière vient remplacer une potentielle nanoSIM, mais ne peut s’utiliser comme troisième carte SIM. Oppo a par ailleurs décidé de retirer le port microSD et propose à la place 256 Go de stockage non extensible.

Le Find X3 Pro propose un écran Oled 120 Hz de 6,7 pouces affichant en 3216 x 1440 pixels (QHD+) pour une résolution de 526 ppp, le tout avec un taux de rafraîchissement adaptatif. La dalle est fournie par Samsung et est analogue à celle du Note 20 Ultra et est capable de descendre jusqu’à 10 Hz, si besoin, histoire d’économiser quelque peu la batterie. Grâce à l’Oled, son contraste tend à l’infini avec une profondeur de noirs très agréable. La dalle, déjà bien calibrée, peut être réglée au poil dans les paramètres.

En ce qui concerne les performances, le Find X3 Pro dispose de la très puissante puce Snapdragon 888 épaulée de 12 Go de RAM. De quoi voir venir en multitâche et le jeu, se positionnant en référence dans la catégorie des smartphones haut de gamme.

Quatre modules photo

Le Find X3 Pro embarque quatre modules photo au dos. Nous avons ainsi un premier module grand-angle plutôt classique, si ce n’est qu’il est composé d’un capteur Sony IMX766 de 50 Mpx. À ses côtés, nous trouvons un module ultra grand-angle qui a l’originalité d’embarquer ce même capteur Sony IMX766, ce qui fait de lui l’ultra grand-angle le plus défini du marché. Nous avons ensuite un module téléobjectif 2x avec son capteur de 13 Mpx. Enfin, ce Find X3 Pro ne propose pas un module macro, mais un module micro. Ce dernier se veut ludique et propose de réaliser, comme son nom l’indique, des images microscopiques en équivalent 15 mm et ouvrant à f/3,0. Si ce dernier s’avère anecdotique, les performances des capteurs principaux sont à la hauteur. Bénéficiant du pixel bining, technique permettant de fusionner 4 pixels en 1 afin de capturer plus de lumière. La définition est excellente, et ce, même de nuit. D’office, l’appareil prend des clichées en 12,5 mégapixels, tandis que le mode 50 mégapixels viendra surtout aider si on souhaite passer par des recadrages. Doté du même capteur, le module ultra grand-angle offre lui aussi des performances solides. Enfin, le téléobjectif 2x 13 Mpx f/2,4 équivalent à un 52 mm est correct, bien que son rendu soit un peu trop forcé à notre goût. À l’avant, le module frontal embarque un capteur de 32 mégapixels assez convaincant. Ses selfies sont détaillés et flatteurs, grâce à une très bonne gestion de la lumière. Enfin, le mobile est capable de filmer en 4K et 60 i/s, exercice qu’il réalise avec aisance pour un résultat très probant.

Un outsider à garder à l’œil

Efficace dans tous les domaines, bien fini et très capable en photo, le Oppo Find X3 Pro est un mobile de choix. Son autonomie, assurée par une batterie de 4500 mAh aurait pu être meilleure, mais reste cependant dans la moyenne avec près de 15 heures sous SmartViser. Mais la charge rapide permet de passer de 0 à 100% en 26 petites minutes. Un bien bel appareil que l’on peut retrouver au tarif de CHF 1250 ce jour sur le net.