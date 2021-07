“In the Heights” au cinéma !

Partager Facebook

Au cœur de New York, le quartier de Washington Heights est celui de tous les possibles. Usnavi, propriétaire d’un petit café dans le quartier, rêve de renouer avec ses origines en République Dominicaine. Mais tout se complique quand il croise le regard de Vanessa, une jeune femme qui rêve de devenir styliste. Leur rencontre, sur fond de danse et de musique, va chambouler leur vie de manière inattendue.

Si vous aimez les comédies musicales, courrez voir In the Heights (« D’où l’on vient pour le titre français du film). Adapté d’une comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, ce film musical, entraînant, bourré d’ondes positives et plein de sublimes chorégraphies est une véritable ode à la solidarité, à la générosité, à l’amitié et à l’espoir. On y suit les tribulations de jeunes gens issus de la communauté hispano-américaine vivant dans un quartier latino défavorisé de New York. L’occasion de découvrir de nouveaux acteurs talentueux qui dégagent une vitalité et une énergie communicatives. Un film euphorisant et exubérant qui vous fera chanter et danser.









In the Heights

Un film de Jon M. Chu

Avec Anthony Ramos, Leslie Grace, Corey Hawkins

Distributeur : Warner Bros

Durée : 143 min

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans