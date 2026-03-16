Avis – ROG Swift OLED PG34WCDM : le moniteur gaming OLED 34 pouces signé Asus

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Doté d’une dalle WOLED UWQHD, d’un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms et d’une fréquence de 240 Hz, le ROG Swift OLED PG34WCDM d’Asus se positionne comme un écran gaming premium pour les joueurs en quête de performances et d’immersion.

Le Asus ROG Swift OLED PG34WCDM s’impose comme un moniteur gaming haut de gamme destiné aux joueurs en quête d’immersion et de performances. Doté d’une dalle OLED incurvée de 34 pouces (86 cm), cet écran ultra-large combine définition UWQHD (3440 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement de 240 Hz et technologies d’affichage avancées pour offrir une expérience visuelle particulièrement immersive.

Grâce à sa courbure 800R, conçue pour épouser naturellement le champ de vision humain, ce moniteur gaming propose un affichage panoramique qui renforce l’immersion, aussi bien pour les jeux vidéo compétitifs que pour les usages professionnels ou multimédias. La technologie WOLED garantit par ailleurs une restitution d’image remarquable, avec des couleurs riches, un contraste élevé et des détails précis.

Une dalle OLED lumineuse offrant des couleurs riches et des noirs profonds

L’un des principaux atouts du moniteur Asus ROG Swift OLED PG34WCDM réside dans sa dalle OLED, capable de produire des couleurs particulièrement vives et des noirs profonds. Cette technologie d’affichage se distingue par un contraste élevé et une reproduction fidèle des nuances, contribuant à une qualité d’image exceptionnelle.

L’écran prend en charge plus de 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, une norme largement utilisée dans les secteurs du cinéma et de la création graphique. Cette couverture colorimétrique étendue fait de ce moniteur un outil pertinent non seulement pour les joueurs, mais également pour les créateurs de contenu, vidéastes et graphistes.

Côté luminosité, la dalle peut atteindre jusqu’à 450 cd/m² en pic, avec la compatibilité HDR10, permettant de préserver la lisibilité et la richesse des couleurs même dans des environnements lumineux. Associée à la résolution UWQHD de 3440 x 1440 pixels, elle garantit une image nette et détaillée, idéale pour profiter pleinement des univers vidéoludiques modernes.

Une courbure 800R pour une immersion visuelle renforcée

Le rayon de courbure 800R constitue l’un des éléments distinctifs de cet écran gaming Asus. Cette conception vise à envelopper le champ de vision de l’utilisateur, créant une sensation d’immersion plus naturelle lors de l’utilisation.

Cette courbure accentuée permet également de réduire les distorsions sur les bords de l’image et d’assurer une distance plus uniforme entre les yeux et chaque zone de l’écran. Résultat : une expérience visuelle plus cohérente et confortable, particulièrement appréciable lors de longues sessions de jeu ou de visionnage.

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour les jeux compétitifs

Conçu pour répondre aux exigences du gaming compétitif, le ROG Swift OLED PG34WCDM dispose d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz, garantissant un affichage extrêmement fluide.

À cela s’ajoute un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms, qui réduit considérablement les phénomènes de flou de mouvement et améliore la précision visuelle lors des actions rapides.

L’écran est également compatible avec les technologies Nvidia G-Sync Compatible et AMD FreeSync Premium, qui synchronisent la fréquence de rafraîchissement du moniteur avec celle de la carte graphique. Cette synchronisation permet de supprimer les effets de tearing et de limiter les saccades, assurant ainsi une expérience de jeu stable et immersive.

Une reproduction des couleurs fidèle grâce au DCI-P3 et au DisplayHDR

Le moniteur gaming Asus ROG Swift OLED PG34WCDM se distingue également par sa gestion avancée des espaces colorimétriques. Avec une couverture de 99 % du spectre DCI-P3, il offre une restitution des couleurs particulièrement précise.

Certifié VESA DisplayHDR 400 True Black, l’écran garantit une profondeur de noir remarquable, renforçant le contraste et la qualité des images affichées. Cette précision colorimétrique profite aussi bien aux jeux vidéo modernes qu’aux applications de montage vidéo, d’étalonnage ou de création graphique.

Des fonctionnalités gaming avancées pour optimiser les performances

Afin d’améliorer l’expérience de jeu, Asus intègre plusieurs fonctionnalités dédiées aux joueurs. Le Dynamic Shadow Boost améliore la visibilité dans les zones sombres des jeux, permettant de distinguer plus facilement les adversaires dissimulés.

La fonction GamePlus, quant à elle, propose divers outils pratiques comme des viseurs personnalisables, des chronomètres ou des compteurs FPS, conçus pour optimiser les performances dans différents genres de jeux.

Enfin, la technologie GameVisual met à disposition plusieurs profils d’affichage préconfigurés, adaptés à différents scénarios d’utilisation, afin d’obtenir des couleurs optimisées et un rendu visuel plus immersif.

Un design ergonomique avec de nombreux réglages

Le moniteur gaming Asus ROG Swift OLED PG34WCDM intègre un pied ergonomique permettant plusieurs ajustements pour améliorer le confort d’utilisation.

L’écran peut être :

incliné de +20° à -5° ,

, pivoté de +15° à -15° ,

, ajusté en hauteur jusqu’à 110 mm.

Ces réglages permettent d’adapter précisément la position du moniteur afin de réduire la fatigue visuelle et améliorer l’ergonomie, notamment lors de longues sessions de jeu ou de travail.

Le support est également compatible avec la norme VESA 100 × 100 mm, facilitant l’installation sur un bras articulé ou un support mural.

Smart KVM et Picture-by-Picture pour une utilisation polyvalente

Le Smart KVM intégré au ROG Swift OLED PG34WCDM permet de contrôler plusieurs ordinateurs avec un seul ensemble clavier-souris, simplifiant le passage entre différents systèmes.

Grâce à la fonction Picture-by-Picture (PbP), il est également possible d’afficher simultanément deux sources vidéo sur l’écran, chacune occupant une moitié de l’espace d’affichage.

La connectivité USB 3.2 intégrée facilite en outre les transferts de fichiers entre les appareils connectés, offrant des vitesses nettement supérieures à celles de l’USB 2.0.

Une connectique complète pour PC et consoles

Le moniteur dispose d’une connectique particulièrement complète, permettant de l’intégrer facilement dans différentes configurations gaming ou professionnelles.

Il comprend notamment :

1 port DisplayPort 1.4 DSC ,

, 2 ports HDMI 2.1 ,

, 1 port USB-C avec alimentation jusqu’à 90 W.

Le port USB-C permet à la fois d’afficher l’image et de recharger un ordinateur portable compatible, simplifiant l’installation sur un bureau.

Un hub USB avec trois ports USB 3.2 Type-A, une prise mini-jack audio ainsi qu’une sortie audio optique SPDIF viennent compléter l’ensemble, permettant de connecter divers périphériques et systèmes audio.

Un écran gaming OLED premium pour les joueurs exigeants

Avec sa dalle WOLED de 34 pouces, sa résolution UWQHD, sa courbure immersive 800R et son taux de rafraîchissement de 240 Hz, le Asus ROG Swift OLED PG34WCDM s’impose comme un écran gaming particulièrement performant.

Les technologies AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync Compatible assurent une synchronisation parfaite avec la carte graphique, éliminant les artefacts visuels et garantissant une fluidité optimale.

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités — Smart KVM, Picture-by-Picture, connectique complète et ergonomie avancée — ce moniteur s’adresse autant aux gamers exigeants qu’aux professionnels à la recherche d’un écran polyvalent et immersif.