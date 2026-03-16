DLSS vs XeSS : Nvidia dévoile le Dynamic Multi-Frame Generation mais Intel garde un avantage

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Alors que Nvidia prépare l’arrivée du Dynamic Multi-Frame Generation sur les RTX 5000, Intel mise sur une compatibilité plus large avec XeSS 3 et sa technologie MFG, accessible sur toute la gamme Arc et même certains GPU intégrés.

Le géant des processeurs graphiques Nvidia a officialisé l’arrivée de sa nouvelle fonctionnalité Dynamic Multi-Frame Generation (Dynamic MFG), dont le déploiement est prévu pour le 31 mars 2026. Cette technologie, réservée aux GPU de la série RTX 5000, promet d’optimiser les performances en jeu en ajustant automatiquement le nombre d’images générées par intelligence artificielle afin de maintenir un framerate stable sans intervention de l’utilisateur.

Dans le même mouvement, la firme californienne a annoncé l’ouverture de DLSS 4.5 à l’ensemble des cartes graphiques RTX. Malgré ces avancées, Intel conserve toutefois un avantage notable en matière d’accessibilité, grâce à une solution concurrente compatible avec une gamme matérielle bien plus large.

Une génération d’images dynamique pensée pour simplifier l’optimisation

Au cœur de cette innovation se trouve le mode Dynamic Multi-Frame Generation, un système capable d’ajuster automatiquement le facteur de génération d’images selon les besoins du jeu et la puissance du matériel. La technologie peut ainsi passer d’un multiplicateur 2x à 3x, 4x, voire 6x, en fonction de la charge graphique.

Ce mécanisme vise notamment à compenser les baisses de performance provoquées par des réglages visuels exigeants, tels que l’activation du ray tracing ou l’augmentation du niveau de détail. Lorsque la charge graphique s’intensifie, le système génère davantage d’images interpolées afin de préserver une fluidité constante.

L’algorithme prend également en compte la puissance brute du GPU utilisé. Une RTX 5090, par exemple, exploitera cette fonctionnalité différemment d’une RTX 5060, adaptant dynamiquement le niveau de génération d’images pour optimiser l’expérience de jeu.

Le mode 6x, une innovation technique majeure

Parmi les nouveautés les plus marquantes figure l’introduction d’un mode 6x inédit chez Nvidia. Celui-ci permet de produire cinq images synthétiques pour chaque image native rendue par le GPU. Une avancée technologique qui pourrait théoriquement permettre d’atteindre des framerates extrêmement élevés, même dans des conditions graphiques particulièrement exigeantes.

Reste néanmoins à vérifier si cette prouesse technique se traduira par une stabilité visuelle irréprochable et une latence maîtrisée, deux critères essentiels pour les joueurs. Les premiers tests indépendants devraient rapidement permettre d’évaluer l’efficacité réelle de cette approche dite “set-and-forget”, conçue pour automatiser l’optimisation des performances.

Intel privilégie la compatibilité avec XeSS 3

Face à Nvidia, Intel adopte une stratégie différente avec sa technologie XeSS 3 et sa propre solution de Multi-Frame Generation. Si la qualité d’image proposée par le constructeur ne surpasse pas encore celle du DLSS, l’entreprise mise sur un autre argument : une compatibilité matérielle beaucoup plus large.

La technologie MFG d’Intel fonctionne sur l’ensemble des GPU Arc, mais également sur certaines solutions graphiques intégrées et sur des appareils portables dédiés au jeu, comme le MSI Claw.

Cette approche tranche avec celle de Nvidia, qui réserve sa génération d’images avancée aux GPU RTX 4000 et RTX 5000. Les utilisateurs équipés de RTX 3000 ou de cartes plus anciennes ne peuvent ainsi pas profiter officiellement de ces fonctionnalités, sauf via des modifications non officielles.

Pour Intel, cette stratégie de compatibilité élargie constitue un levier d’attractivité important. Les joueurs disposant de configurations modestes ou d’ordinateurs portables peuvent ainsi bénéficier d’une amélioration des performances sans investir dans du matériel haut de gamme.

L’éditeur mise également sur son SDK XeSS 3, conçu pour simplifier l’intégration de la technologie par les studios de développement. Une approche qui pourrait accélérer l’adoption du système dans les jeux vidéo à venir.

Deux stratégies technologiques qui redéfinissent le marché des GPU gaming

Nvidia justifie les restrictions de compatibilité de sa technologie par des contraintes matérielles liées à l’architecture de ses GPU récents. Les séries RTX 4000 et RTX 5000 intègrent en effet des composants spécialisés absents des générations précédentes, ce qui explique l’exclusivité actuelle de certaines fonctionnalités.

Cette limitation pourrait toutefois évoluer à l’avenir si Nvidia décide d’étendre la Frame Generation basée sur DLSS à des cartes graphiques plus anciennes.

Le positionnement tarifaire joue également un rôle central dans ce duel technologique. Les cartes RTX 5000, notamment les modèles haut de gamme, affichent des prix souvent supérieurs à leurs MSRP initiaux. À l’inverse, les GPU Intel Arc se positionnent sur des segments plus accessibles tout en proposant parfois davantage de mémoire vidéo (VRAM) à prix équivalent, un avantage non négligeable pour les jeux modernes gourmands en ressources.

Pour l’heure, Nvidia conserve l’avantage en matière de qualité d’image et de maturité technologique. Mais en privilégiant l’accessibilité et la compatibilité, Intel réussit à séduire une partie des joueurs disposant de configurations plus modestes.

Reste à savoir si XeSS 3 parviendra un jour à rivaliser pleinement avec le DLSS de Nvidia, notamment en matière de latence et de fidélité visuelle. Une question encore ouverte, alors que la bataille technologique autour de la génération d’images par IA dans les jeux vidéo ne fait que commencer.