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À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Dans un film choral à la fois poignant, sensible et lumineux, la réalisatrice Melisa Godet met en lumière la première Maison des femmes, centre d’accueil et de soins pour les femmes victimes de violences. La réalisatrice a fait le choix de ne montrer aucune scène de violences physiques à l’écran. Mais de montrer ces femmes tenter de se réapproprier leur propre histoire et de retourner à la vie à l’aide d’une équipe pluridisciplinaire investie à fond dans sa mission. Le film a des allures de documentaire. Il nous plonge en immersion dans la Maison des femmes et oscille entre des moments de drame et de rires. Il y est question de solidarité et d’entraide. Mais le film pointe aussi les difficultés financières et le manque de reconnaissance. Un première long-métrage engagé mais sans pathos à voir absolument !

La maison des femmes

Un film de Melisa Godet

Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haïdara

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 110 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 11 mars 2025