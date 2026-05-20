Avis – Sony 1000X The ColleXion : le casque Bluetooth ultra premium qui célèbre les 10 ans des 1000X

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Sony dévoile une édition anniversaire haut de gamme misant sur un design luxueux, un confort exceptionnel et une qualité sonore ambitieuse.

Sony célèbre le dixième anniversaire de sa célèbre gamme 1000X avec un modèle aussi ambitieux qu’élitiste : le 1000X The ColleXion. Pensé comme une édition commémorative ultra premium, ce casque Bluetooth haut de gamme reprend l’excellente base technique du Sony WH-1000XM6 tout en y ajoutant une approche plus luxueuse destinée à rivaliser avec les ténors du secteur, à commencer par Apple AirPods Max 2 ou encore Bowers & Wilkins PX8 S2.

Sony 1000X The ColleXion : une édition anniversaire tournée vers le luxe

Avec cette version spéciale lancée pour les dix ans de la série 1000X, Sony change clairement de registre esthétique.

Là où la firme japonaise privilégiait jusqu’ici une approche avant tout fonctionnelle, le 1000X The ColleXion mise cette fois sur une montée en gamme visible dès le premier regard. Exit les plastiques mats et les finitions discrètes du XM6 : place à une conception raffinée mêlant similicuir premium, acier inoxydable et lignes plus élégantes.

Disponible depuis mai 2026 au tarif particulièrement élevé de CHF 529.-, dans des finitions noir et blanc, ce casque Bluetooth premium affiche immédiatement ses ambitions face aux références ultra haut de gamme du marché audio nomade.

Un design premium plus élégant mais moins pratique

Visuellement, le 1000X The ColleXion conserve les grandes lignes esthétiques de la série avec ses branches fines et ses oreillettes ovales, mais affine considérablement son apparence.

Les coques sont désormais recouvertes d’un similicuir particulièrement soigné, tandis que les mécanismes métalliques en acier inoxydable renforcent immédiatement l’impression de produit premium.

Sony abandonne également la conception pliable emblématique de la gamme afin de privilégier une structure plus statutaire et plus harmonieuse visuellement. Une décision esthétique assumée, mais qui réduit clairement la praticité au quotidien.

Le casque devient ainsi plus encombrant à transporter sans son étui rigide fourni, d’autant que ses nouveaux transducteurs particulièrement exposés apparaissent relativement fragiles.

Un confort exceptionnel pour les longues sessions d’écoute

Malgré cette montée en gamme matérielle, Sony conserve l’ADN nomade de la série 1000X.

Avec un poids contenu de 312 grammes, le casque reste bien plus léger que certains concurrents premium comme les AirPods Max 2, tout en offrant une répartition des masses particulièrement réussie.

Le confort constitue même l’un des principaux points forts du produit.

Pour la première fois depuis le Sony WH-1000XM4, Sony réintroduit un véritable arceau à mémoire de forme associé à des coussinets plus épais et une pression latérale nettement réduite.

Résultat : le 1000X The ColleXion se montre extrêmement agréable à porter pendant plusieurs heures, sans pression excessive sur le crâne ou autour des oreilles.

Le revers de la médaille provient toutefois du similicuir, qui conserve davantage la chaleur pendant les fortes températures estivales.

Une nouvelle puce V3 et des performances audio ambitieuses

Sous cette robe premium, Sony inaugure également plusieurs nouveautés techniques majeures.

Le casque embarque notamment une nouvelle puce V3 ainsi que des transducteurs entièrement repensés reposant sur une structure composite à noyau stratifié en fibre de carbone.

L’objectif affiché par Sony est clair : proposer la meilleure qualité sonore jamais atteinte sur un casque de la série 1000X.

Dans les faits, le rendu sonore impressionne immédiatement par sa scène sonore plus ample, sa meilleure séparation des instruments et une spatialisation plus immersive que sur le XM6.

Les basses se montrent particulièrement profondes, puissantes et généreuses, parfois même un peu trop.

Une signature sonore chaleureuse mais parfois déséquilibrée

Le principal reproche adressé au 1000X The ColleXion concerne précisément son réglage acoustique.

Sony semble avoir volontairement privilégié une écoute très douce et chaleureuse afin d’éviter toute agressivité sonore. Malheureusement, cette philosophie conduit parfois à un excès de graves et à un retrait trop marqué des médiums et des aigus.

Sur certains morceaux riches en basses fréquences, le rendu peut devenir excessivement « boomy », au point de masquer légèrement certaines subtilités des voix ou des percussions.

Le creux particulièrement marqué autour des 8 kHz réduit également la brillance naturelle des cymbales et des hautes fréquences.

Cette signature feutrée séduira sans doute les amateurs d’écoutes relaxantes et peu fatigantes, mais elle manque parfois de naturel face au WH-1000XM6 plus équilibré d’origine.

Heureusement, l’excellent égaliseur 10 bandes intégré dans l’application Sound Connect permet de corriger facilement cette orientation sonore et de retrouver une restitution beaucoup plus équilibrée.

Une réduction de bruit toujours impressionnante

Côté réduction active du bruit, le 1000X The ColleXion reprend quasiment intégralement l’architecture ANC du XM6.

Le casque exploite ainsi un système avancé reposant sur douze microphones associés au processeur QN3 et à la technologie Auto NC Optimizer.

L’isolation passive reste excellente, notamment sur les fréquences aiguës et les bruits urbains agressifs.

Le modèle se montre toutefois légèrement moins performant que le XM6 dans les basses fréquences et les grondements continus, où les Bose QC Ultra Headphones et les AirPods Max 2 gardent encore une petite avance.

Malgré cela, l’expérience globale demeure particulièrement immersive et convaincante.

Une connectivité moderne… mais des choix frustrants

Le casque profite du Bluetooth multipoint, du codec LDAC haute qualité ainsi que du support LE Audio et Auracast.

Sony déçoit cependant sur un point particulièrement frustrant pour un casque vendu à plus de CHF 500.- : l’absence totale d’audio filaire numérique via USB-C.

Le port USB-C ne sert qu’à la recharge, obligeant les utilisateurs à passer par un câble mini-jack analogique classique pour toute écoute filaire.

Un choix difficile à comprendre à ce niveau tarifaire, surtout face à certains concurrents premium qui proposent déjà une véritable transmission lossless via USB-C.

Un casque anniversaire séduisant… mais difficile à justifier face au XM6

Le Sony 1000X The ColleXion demeure incontestablement un excellent casque Bluetooth premium.

Sa finition haut de gamme, son confort remarquable, sa scène sonore plus ample et son ANC très performant en font une proposition particulièrement séduisante pour les amateurs de produits luxueux et élégants.

Mais malgré ses qualités évidentes, cette édition anniversaire peine réellement à justifier son positionnement tarifaire face au WH-1000XM6.

Le XM6 conserve une meilleure autonomie, une réduction de bruit légèrement supérieure, un format pliable plus pratique et une signature sonore plus équilibrée dès la sortie de boîte.

En définitive, le 1000X The ColleXion apparaît davantage comme un objet commémoratif premium destiné aux passionnés de la série 1000X qu’une véritable révolution audio capable de détrôner durablement le XM6.