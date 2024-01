Avis – Souris Asus ROG Strix Impact III Wireless

Partager Facebook

Asus, avec sa gamme ROG bien connue des gamers, nous revient avec une nouvelle souris sans fil dédiée au jeu, la Strix Impact III Wireless.

Légèreté et efficacité

La ROG Strix Impact III sans fil ne paye pas de mine une fois déballée. On remarque d’emblée qu’elle n’est alimentée que par une pile AA, alors que le constructeur en fournit d’emblée deux dans l’emballage. Première impression notée, sa légèreté, puisque la souris ne pèse que 57 grammes, ce qui nous a semblé vraiment peu face à des souris plus cossues. Prestement appairée en Bluetooth via la pression d’une touche sur sa face inférieure, où il est également possible de régler sa sensibilité allant jusqu’à 36000 dpi, pour une précision accrue, on admire sa molette crantée qui se pare de diverses couleurs grâce aux leds intégrées. A noter que la souris peut être appairée avec 3 appareils, ce qui peut être pratique pour les nomades utilisant divers matériels. On pourra, pour ceux qui le souhaitent, passer par l’appairage maison ROG SpeedNova, dans les deux cas une l’autonomie s’avère conséquente allant jusqu’à 450 heures, voire 618 heures annoncées en Bluetooth.

Ambidextre, la ROG Strix Impact III Wireless s’avère d’emblée très réactive, au point qu’il faut un petit temps pour s’habituer à sa sensibilité pour les tâches bureautiques, tandis qu’en jeu, elle fait merveille avec sa latence quasi inexistante. Ceci grâce à une résolution de son capteur allant jusqu’à 36000 ppp. En revanche, il ne faudra pas chercher une fioriture de boutons comme le proposent certaines souris pour gamers, ici, on se contente du minimum, avec les deux boutons principaux, la molette, cliquable et deux boutons sur la tranche gauche. Pour autant, ceux-ci sont ultraréactifs et minimisent la latence, avec un temps de réponse proche de zéro.

En jeu, d’une fois l’habitude prise, on apprécie la légèreté et la précision de l’ensemble, qui se veut peut-être minimaliste, mais diablement efficace. Pour ceux qui voudraient paramétrer plus avant la ROG Strix Impact III Wireless, le logiciel dédié Armory Crate Gear permet de régler l’éclairage RVB, les paramètres de performance et l’étalonnage de la surface, tout comme une nouvelle cartographie des boutons.

Difficile de la lâcher

Un peu sceptique lors de sa prise en mains, on doit bien avouer que la souris Impact III d’Asus est terriblement efficace au quotidien et qu’il est difficile de revenir en arrière une fois adoptée. Elle se veut peut-être minimaliste, mais tout ce qu’elle propose est peaufiné au maximum, en faisant une alliée parfaite pour les joueurs, surtout pour ceux qui s’amusent en déplacement et qui ont besoin d’une souris au top.